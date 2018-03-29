Gazeteci Yıldırım: Büyümenin gazına biraz fazla bastık

Ülkede ekonomi konusunda yaşanan gelişmeleri Seyr-i Sabah programına değerlendiren gazeteci Abdurrahman Yıldırım, şunları söyledi:

© REUTERS/ Dado Ruvic Dolar, yeni güne 4 liradan başladı

"Dolarda psikolojik eşik 1, 2, 3 veya 4 olabilir. 4 önemli eşiklerden birisi. Ama çok da üstünde durulacak bir durum yok. 4'e vardık duralım gibi bir durum olmayabilir. 2'nin üstünde çok mu durmuştuk? Evet durduk. 3'ün üstünde çok durmadık mesela. 4'te yön, yukarı doğru duruyor. Ama asıl yükselen dolar değil euro. O da 5'e geliyor. Dolar bir yükselmişse euro 2 yükselmiş. Çünkü euro dolara karşı değerleniyor. Dolar dışarıda değer kaybederken TL dolardan fazla değer kaybediyor.

Biz geçen sene bir aşamada büyüme mi, enflasyonla mücadele mi, cari açığı düşürme mi, diye bir tercih yaptık. Bu tercihini doğal olarak büyümeden yana kullandık. Çünkü ülke büyümeli istihdam yaratmalı. Ekonominin dengelerini zorladık. Aşırı ısınma yönünde zorladık. Büyümenin gazına biraz fazla bastık.

Türkiye gibi büyük bir ekonomi için belki Hindistan bu kadar büyür. Çin artık bu kadar büyüyemiyor. Ama bunun bir bedeli var o da bizim ekonomik yapımızdan kaynaklanıyor. Biz ihracattan çok ithalata bağlı bir yapıyız. İhracatta büyümek için de eksiklerimizi tamamlamak için de ithalat yapmalıyız. Bu bir döviz gereksinimi yaratıyor.

'BÖYLE DEVAM EDERSE DEĞER KAYBI YÜZDE 32'Yİ BULUR'

Dışarıdan finansman koşulları sıkılaştı maliyetler yükseldi. Aynı zamanda Türkiye'de enflasyon da yüksek. Finansman kaynağı ihtiyacı da yüksek. İçeriden sağlayamıyoruz bunu, dışarıdan sağlamak yoluna gidiyoruz. Dışarıdan gelen kaynağın maliyeti de artıyor zamanla miktarı da küçülebilecek. TL negatif ayrışıyor. Notumuz da kırıldı. AB ve ABD ile diplomatik ve siyasi sorunlarımız da var.

Bu yeni başlayan bir şey değil. Kur sürekli yükseliyor. Ortalama bazda yüzde 8 dolayında değer kaybetti. Geçen sene değer kaybı yüzde 22. Böyle aynı oranda devam edersek 32'yi buluruz. Böyle bir şey bekliyor muyduk? Hayır. Arka arkaya 6 yıl değer kaybedince 7. yılda da değer kaybedeceği anlaşılıyor. Ben büyümeyle ilgili rakam üzerinde çok fazla durmuyorum.

'TÜRKİYE, HAMMADDE FAKİRİ'

Türkiye hammadde fakiri. Ara mal konusunda üretim yapamıyoruz. Bunun başında petrol geliyor. Madencilik taraflarında da eksiğimiz çok. Toplam ihracatımızdan daha fazla ara malı ithal ediyoruz. Türkiye'nin bu alanlarda yeni yatırım sahaları bulması lazım. Sanayi ham madde üretimine yönelik politikalar üretilmesi lazım. Çok iyi yatırımlar yapılıyor. Ama yatırım yapan elektrik sanayiinin de çok memnun olmadığını görmemiz gerekiyor.

128 milyar dolarlık süper teşvik paketi geliyor. Bir milyar dolar ve üzeri yatırımlara verilecek bu. Bir sürü vergi indirimi ve muafiyet var içinde. Bu hayata geçerse önemserim. Ama açıklandığında da içeriğini görmek isterim. İhracata katkı mı yapacak yoksa ithalatı mı artıracak ona da bakmak lazım."