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    Seyr-i sabah

    Emekli Büyükelçi Özülker: ABD’nin birinci hedefi İran

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan anlaşmanın farklı boyutlarını, Seyr-i Sabah programında değerlendirdi. Özülker, ABD’nin Suriye’de olma sebeplerinin İran ve Rusya olduğunu dile getirdi.

    İbrahim Kalın
    © AA/ Murat Kula
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    Rusya, İran ve Türkiye bir araya gelerek Suriye'de atacakları ortak adımları değerlendirdi. Bu üç ülkenin Suriye'de yapacakları merakla takip edilirken diğer yandan Fransa ve özellikle de ABD'nin atacağı adımlar büyük önem kazandı. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Seyr-i Sabah programına yaptığı değerlendirmelerde ABD'nin esas hedefinin İran ve Rusya olduğunu dile getirdi:

    'ABD'NİN KAFASI ÇOK KARIŞIK'

    "Ankara süreci diye bir şey yok. Üç ülkenin liderleri kendi aralarında karar verdiler. Bu sorunu nereye nasıl götürebilecekleri konusunda işbirliği yaptılar. Birinci Soçi'de ikinci Ankara'da, üçüncü muhtemelen Tahran'da yapılır.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda) ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (solda)
    © AA/ Kayhan Özer
    'Rusya, Türkiye ve İran Suriye’deki durumun normale dönmesine katkı sağlayacak'
    ABD Başkanı Donald Trump birçok açıklamalar yapmaya başladı. Bu açıklamalar her zamanki gibi pek tutarlı değil. Başkan bir şey söylüyor, en yakın arkadaşları farklı bir yorum getiriyor, dışişleri bizim haberimiz yok diyor, Pentagon konuşmuyor. ABD'nin ne yapacağı konusunda kafası çok karışık. ABD ben kalıcı değilim dedi, ama aslında kalıcı. Bence hedefi İran. ‘Ben İran'ı bir numaraya koyuyorum ama iki numaraya da Rusya'yı koyuyorum' dedi, ABD.

    'BARZANİ, TÜRKİYE VE RUSYA ORTAK HAREKET EDİNCE SİLİNDİ GİTTİ'

    Türkiye Rusya ve İran bir araya geldiğinde Barzani'nin ne hale geldiğini gördük. Yanlış adım atan (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud) Barzani silindi gitti. Elde ettikleri imtiyazların da çok önemli bir bölümünü kaybettiler. Bölgesel işbirliğinin çok önemli olduğu ortaya çıktı. Ama Suriye'de kimin eli kimin cebinde olduğu belli değil. ABD burada üçlü bir kanton kurmak istedi ancak bizim operasyonlarımızla denize çıkış hayalleri ortadan kalktı.

    Suriye'de toprak bütünlüğü yok, egemenlik sorunu da çok kuşkulu. (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad, batıda kalmış topraklarda hakim. Kürt bölgesinde hiçbir etkinliği yok.

    Erdoğan-Putin-Ruhani
    © REUTERS/
    ‘Rusya, İran ve Türkiye’nin ortak Suriye açıklaması ABD’ye sinyal’
    'ABD'NİN ESAS SORUNU İRAN'

    ABD'nin esas sorunu İran. İran'a girebilmek için güneyden Suudi Arabistan'ı eyalet haline getirmeye başladılar. Suudi Arabistan ile İsrail'in arası düzeldi. Buradan da Hizbullah'a saldırma ihtimali olduğunu biliyoruz. İran buradayken ABD burayı kolay kolay terk edemez. Ama ‘Ana hedefimiz Rusya'yı sabote etmektir' diyerek hedeflerini net bir biçimde de ortaya koydular. Dolayısıyla ABD Cenevre'yi öne çıkarıp Astana ve Soçi'yi yok etmek istiyor. Bizim de menfaatimiz bu Astana ve Soçi'deki gücümüzü sonuna kadar sürdürmek."

    Etiketler:
    Donald Trump, Uluç Özülker, Suriye, Rusya, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
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