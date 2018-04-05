Emekli Büyükelçi Özülker: ABD’nin birinci hedefi İran

'ABD'NİN KAFASI ÇOK KARIŞIK'
"Ankara süreci diye bir şey yok. Üç ülkenin liderleri kendi aralarında karar verdiler. Bu sorunu nereye nasıl götürebilecekleri konusunda işbirliği yaptılar. Birinci Soçi'de ikinci Ankara'da, üçüncü muhtemelen Tahran'da yapılır.
'BARZANİ, TÜRKİYE VE RUSYA ORTAK HAREKET EDİNCE SİLİNDİ GİTTİ'
Türkiye Rusya ve İran bir araya geldiğinde Barzani'nin ne hale geldiğini gördük. Yanlış adım atan (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud) Barzani silindi gitti. Elde ettikleri imtiyazların da çok önemli bir bölümünü kaybettiler. Bölgesel işbirliğinin çok önemli olduğu ortaya çıktı. Ama Suriye'de kimin eli kimin cebinde olduğu belli değil. ABD burada üçlü bir kanton kurmak istedi ancak bizim operasyonlarımızla denize çıkış hayalleri ortadan kalktı.
Suriye'de toprak bütünlüğü yok, egemenlik sorunu da çok kuşkulu. (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad, batıda kalmış topraklarda hakim. Kürt bölgesinde hiçbir etkinliği yok.
ABD'nin esas sorunu İran. İran'a girebilmek için güneyden Suudi Arabistan'ı eyalet haline getirmeye başladılar. Suudi Arabistan ile İsrail'in arası düzeldi. Buradan da Hizbullah'a saldırma ihtimali olduğunu biliyoruz. İran buradayken ABD burayı kolay kolay terk edemez. Ama ‘Ana hedefimiz Rusya'yı sabote etmektir' diyerek hedeflerini net bir biçimde de ortaya koydular. Dolayısıyla ABD Cenevre'yi öne çıkarıp Astana ve Soçi'yi yok etmek istiyor. Bizim de menfaatimiz bu Astana ve Soçi'deki gücümüzü sonuna kadar sürdürmek."
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