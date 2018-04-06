CHP’li Çakırözer: Osmangazi Üniversitesi’ndeki katil nasıl ruhsat aldı?

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir’de meydana gelen dört akademisyenin öldürülmesini, Seyr-i Sabah programında değerlendirdi. Çakırözer, herkes tarafından sorunlu olarak tanımlanan bu kişinin nasıl ruhsatlı silah taşımasının yanlışlığını dile getirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde dört akademisyenin bir başka akademisyen tarafından vahşice öldürülmesi birkaç tartışmayı aynı anda başlattı. Psikolojik sorunları olduğu söylenen kişi hakkında verilen dilekçelere neden cevap verilmedi, böyle sorunları olan bir kişi nasıl silah ruhsatı aldı, üniversite içinde sürekli birbirini FETÖ mensubu olmakla suçlayan akademisyenlerin durumu nereye kadar sürecek? CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Seyr-i Sabah programında olaydan hemen sonra gittiği Eskişehir'de yaptığı gözlemleri aktardı:

'BİRBİRİNİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR AMA AYNI KORİDORDA ÇALIŞIYORLAR'

"Öncelikle Eskişehir ve ülkemiz açısından çok üzücü olayı kınıyor, üniversite camiasına başsağlığı diliyorum. Dün gece Eskişehir'deydim. Hem akademisyenlerin aileleriyle hem üniversite yönetimiyle hem soruşturmayı yöneten makamlarla görüştüm. Gerçekten çok vahim kaygı verici bir olay üniversitelerin durumu ve FETÖ soruşturmaları hakkında.

Yine bireysel silahlanmayı tartışmamız gerekiyor. Bu kişinin psikolojik sorunları olduğunu herkes biliyordu dediler. Madem bu sorunu vardı, bu kişi nasıl ruhsat aldı, nasıl silah verilir? Neden böylesine en fazla tartıştığımız dönemde onlarca eğitim görevlisi hakkında ihbarlar vermesine izin verilir? Bu kişiyi tüm psikolojik sorunlarına rağmen husumet içinde olduğu hocalarla aynı koridora koymak nasıl düşünülebilir? Bazı akademisyenlerle konuştuğumuzda tehditleri dinlediklerini, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bunu kayıtlı olarak şikayet ettiklerini, ancak bu dilekçelerine karşı hiçbir adım atılmadığını dile getirdi. Üniversite bu iddiaları reddedip biz soruşturmaların üstüne gittik diyor. Ama olaya konu olan soruşturma burada konu değil. İhbar ettiği bir başka akademisyenle aralarındaki bir başka sürtüşme var. Bu başvuru üzerine saldırgan arabadan iki şarjör alıp saldırıyor.

© AA/ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dört meslektaşını öldüren akademisyen: Pişman değilim

FETÖ konusu çok önemli. 15 Temmuz darbesini yapanlardan tabi ki hesap sorulmalı. Devlet düzeni dışında başka bir otoriteden emir alan kamu görevlilerinin ilişiği kesilmeli. Ama bunların hepsi hukuk devleti sınırları içinde belgelerle yapılmalı. Eskişehir olayında ihbar ve muhbirlik müessesesi yayılmış durumda. Kanıtla belgeyle insanları yargılamak olmalı. Sadece ihbarla insanlar tutuklanmamalı. İnsanlar OHAL (olağanüstü hal) nedeniyle haklarını arayamıyorlar. Bir komisyon kuruldu ama çok yavaş ve etkisiz.

Kurulan komisyon yüzde biri bile bulmayan rakamlarla adalet getirdi. İnsanlar sabırsız, sürekli olarak sürtüşmeler oluyor. Eskişehir'de sürtüşme katliama dönüştü. Bundan mutlaka uzaklaşmalıyız. Mücadele sürmesin demiyorum ama hukuk öne çıkmalı. İnsanlar önce tutuklanıyor, sonra suçsuzluğunu kanıtlaması bekleniyor. Biz bugün Eskişehir'i konuşuyoruz ama intiharlar yaşanıyor kamudan uzaklaştırılanlar arasında. Bu konuya hepimizin eğilmesi lazım.

Bu konunun konuşulması bir zafiyet değil üstünde konuşulması hukukun ön plana getirilmesi gereken bir şeydir. Eskişehir'de bu katliamı yapanların bunlar fetöcüydü demesi durumu söz konusu. 696 no'lu KHK'nın (Kanun Hükmünde Kararname) içine sığınabilir. Dünkü açıklamalarda bunun sıradan bir kızgınlık ve cinnet haliyle yapılmış saldırı olarak tanımlanmaya çalışıldığını gördüm. Şimdiye kadar verilen dilekçelere neden cevap verilmediği, neden sümen altı edildiği, korunup korunmadığına yönelik iddiaların soruşturma kapsamına alınması lazım. Yoksa bu gelenek haline gelebilir. Bir kişiye sen ‘şu'cusun deyip saldırılabilir. Belge ve kanıt olmadan yargılanan insanların bulunduğu düzene hukuk düzeni denemez."