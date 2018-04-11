Kayıt
13:12 11 Nisan 2018
Ankara+ 23°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Seyr-i sabah

    Avukat Moroğlu: 12 yaşın üstündekilerin istismara rızası mı var?

    Seyr-i Sabah
    URL'yi kısaltın
    Zafer Arapkirli
    0 01

    Avukat Nazan Moroğlu, bu hafta gündeme gelen cinsel istismar suçlarına karşı düzenlemeleri Seyr-i Sabah programında değerlendirdi. Moroğlu, düzenlemelerde 12 yaşın altındaki çocukların istismarına ceza artırımı getirilmesini sakıncalı bulurken 18 yaşın altındaki herkesin çocuk olduğunu vurguladı.

    TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı
    © AA/ Murat Kaynak
    Cinsel istismar yasa tasarısı TBMM'de
    Cinsel istismar suçlarına karşı düzenleme uzun zamandır Türkiye gündemini meşgul ediyordu. En sonunda düzenlemeler bu hafta meclise geldi. Hapis cezalarının bir çoğunda dikkat çekici artış göze çarparken kimyasal hadım, kastrasyon yöntemi de yasa maddelerinin arasına girdi. Avukat Nazan Moroğlu, Seyr-i Sabah programında bu kanun maddelerini değerlendirirken bunların önleyici değil cezalandırıcı özelliklere sahip olduğunu dile getirdi. Moroğlu, yayın yasağı kuralına bir anlam veremediğini vurgularken sadece 12 yaşın altındaki çocuklara ceza artırımı uygulanmasını yanlış bulduğunu söyledi:

    'CEZALARIN ARTMASI CAYDIRICI OLUR MU GÖRECEĞİZ'

    "Çıkan yeni kanunun içinde kısmen iyi maddeler var. Devlet memurluğuna atanan kişilerin cinsel istismar ile ilgili bir soruşturması olup olmadığına bakmak çok olumlu. Ancak ortaya çıkan tasarı, yine birçok farklı maddeyle torba halinde geliyor. Ben çıkarılan maddelerin bir hedefinin olmadığını düşünüyorum. Cezaların artırılması belki caydırıcılık getirebilir ama yasaların uygulanması daha önemli. Bu kamuoyunda ne kadar doğru biçimde anlatılır, ne kadar caydırıcı olur, bunu bekleyip göreceğiz.

    Recep Akdağ
    © AA/
    Akdağ: Çocuğa cinsel istismarda dünyadaki en ağır cezalar geliyor
    Cezayı yatarak çekmiş olsa bile çıktıktan sonra 5 yıl daha izlenmesi gerekiyor kişinin. Ancak yayın yasağı getiriliyor. Peki biz nereden öğreneceğiz? Çocuk koruma kanununda değişiklik yapıldığına göre çocuk korunması isteniyor. Ama bunu engellemenin birçok yolu var. Emniyetten bilgi alamıyoruz biz basına yansımış haberlerden bilgi alıyoruz. Yayın yasağı gelirse biz bu bilgileri derleyemez hale geleceğiz. Daha soruşturma başlarken yayın yasağı getirilirse nasıl bir vahim tablo var bilemeyeceğiz. Tamam mağduru koruyacak aynı zamanda suçluyu da 50 yıl cezalandıracak yolda bir tasarı bu. Ama kadına yönelik aile içi şiddeti engelleyecek Avrupa Birliği'nin (AB) İstanbul konseyinde söylediği önleyici engelleri görmek isterdim.

    Anaokulundan başlayarak zihniyet değişikliğini sağlayacak adımların atılmasını isterdim. Önleyici önlemlere yönelik düzenleme göremedim. Biz olayı başlamadan engelleyecek miyiz yoksa oluşmuş durumların peşinden mi koşacağız? Kastrasyon veya kimyasal hadım getirilirken tıpçılarla, hukukçularla görüşmeleri gerekirdi. Bu ilacı verdiğiniz süre bastırıyorsunuz peki sonra? İnsan haklarına aykırı mı? Başka yan etkileri olacak mı? Cezayı çeken işkence gibi yöntemlerle karşılaşmamalı.

    iğne, enjeksiyon
    © AA/
    Kimyasal hadım, Türk Ceza Kanunu'na giriyor
    '18 YAŞINA KADAR HERKES ÇOCUKTUR'

    12 yaş altına yüksek cezalar verilmesi, ‘Bu yaşın üstündekilerin rızası mı vardı?' tartışmalarını getiriyor. 18 yaşına kadar herkes çocuktur diyor çocuk kanunu. Avrupa'da yapılan düzenlemelerde 15 yaş düzenlemesi getirdiler. 12 yaş çok küçük. 12 yaş üstü ne olacak peki? Onlar rızasıyla mı yapıyorlar yani? Hazır yasa düzenleniyorken 12 yerine 15 yaş getirilmeli. Çocukların ifadesi alınırken görselde ses kaydı da alınacak. Böylece karakolda anlatıp ardından mahkemeye taşınmayacak çocuk. Bu çok doğru olmuş biz bunu yıllardır savunuyoruz. Bunun tersi çocukları bir kez daha şiddete uğruyor gibi hissettirirdi.

    Bizlerden eğitimle ilgili görüş alınmıyor ne yazık ki. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) geleceği kurtarmak için en doğru makam. Okul öncesinden başlayarak çocuklara aile içi şiddetin yanlış olduğunu göstermek lazım. Bunu müfredata koyarsak 15 sene sonra farklı zihniyetle yetişmiş nesil gelecek. Olay olduktan sonra doğru adımların atılması gerek. İstanbul Sözleşmesi var orada cinsel istismar ile ilgili merkez açılması gerekiyor. Özel eğitimli ve donanımlı merkezlerin kurulması gerekiyor. MEB çağdaş eğitime ne kadar eğilirse gelecekte o kadar rahat ederiz."

    Etiketler:
    Kimyasal hadım, çocuklara yönelik cinsel istismar, Nazan Moroğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kuzey Kore'deki etkinliklerden görüntüler
    Kuzey Kore'deki toplu etkinliklerden ilgi çekici kareler
    Karikatür
    Rusya'dan OPCW'ye Duma daveti
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam