Avukat Moroğlu: 12 yaşın üstündekilerin istismara rızası mı var?

'CEZALARIN ARTMASI CAYDIRICI OLUR MU GÖRECEĞİZ'
"Çıkan yeni kanunun içinde kısmen iyi maddeler var. Devlet memurluğuna atanan kişilerin cinsel istismar ile ilgili bir soruşturması olup olmadığına bakmak çok olumlu. Ancak ortaya çıkan tasarı, yine birçok farklı maddeyle torba halinde geliyor. Ben çıkarılan maddelerin bir hedefinin olmadığını düşünüyorum. Cezaların artırılması belki caydırıcılık getirebilir ama yasaların uygulanması daha önemli. Bu kamuoyunda ne kadar doğru biçimde anlatılır, ne kadar caydırıcı olur, bunu bekleyip göreceğiz.
Anaokulundan başlayarak zihniyet değişikliğini sağlayacak adımların atılmasını isterdim. Önleyici önlemlere yönelik düzenleme göremedim. Biz olayı başlamadan engelleyecek miyiz yoksa oluşmuş durumların peşinden mi koşacağız? Kastrasyon veya kimyasal hadım getirilirken tıpçılarla, hukukçularla görüşmeleri gerekirdi. Bu ilacı verdiğiniz süre bastırıyorsunuz peki sonra? İnsan haklarına aykırı mı? Başka yan etkileri olacak mı? Cezayı çeken işkence gibi yöntemlerle karşılaşmamalı.
12 yaş altına yüksek cezalar verilmesi, ‘Bu yaşın üstündekilerin rızası mı vardı?' tartışmalarını getiriyor. 18 yaşına kadar herkes çocuktur diyor çocuk kanunu. Avrupa'da yapılan düzenlemelerde 15 yaş düzenlemesi getirdiler. 12 yaş çok küçük. 12 yaş üstü ne olacak peki? Onlar rızasıyla mı yapıyorlar yani? Hazır yasa düzenleniyorken 12 yerine 15 yaş getirilmeli. Çocukların ifadesi alınırken görselde ses kaydı da alınacak. Böylece karakolda anlatıp ardından mahkemeye taşınmayacak çocuk. Bu çok doğru olmuş biz bunu yıllardır savunuyoruz. Bunun tersi çocukları bir kez daha şiddete uğruyor gibi hissettirirdi.
Bizlerden eğitimle ilgili görüş alınmıyor ne yazık ki. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) geleceği kurtarmak için en doğru makam. Okul öncesinden başlayarak çocuklara aile içi şiddetin yanlış olduğunu göstermek lazım. Bunu müfredata koyarsak 15 sene sonra farklı zihniyetle yetişmiş nesil gelecek. Olay olduktan sonra doğru adımların atılması gerek. İstanbul Sözleşmesi var orada cinsel istismar ile ilgili merkez açılması gerekiyor. Özel eğitimli ve donanımlı merkezlerin kurulması gerekiyor. MEB çağdaş eğitime ne kadar eğilirse gelecekte o kadar rahat ederiz."
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