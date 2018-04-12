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    Seyr-i sabah

    CHP’li Erdoğdu: Bu kadar cari açık veriyorsanız yabancılar sizinle oynar

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türkiye’nin giderek daha kötüye gittiği söylenen ekonomik durumunu Seyr-i Sabah programında değerlendirdi. Erdoğdu, Türk ekonomisine dışarıdan saldırı olduğunu söyleyen Başbakan ve Cumhurbaşkanı demeçlerine cevaben bunun sebebinin giderek artan cari açık olduğunu söyledi.

    Dolar
    © Sputnik/ Vladimir Trefilov
    Dolar 4.14, euro 5.12 seviyesinde
    Türkiye'de ekonominin seyri giderek kötüye gidiyor. Dolar ve Euro'daki hızlı yükseliş, Türk Lirası'nın diğer paralar karşısındaki hızlı değer kaybı, giderek artan cari açık ve çift hanelere gelen enflasyon ve faiz oranları ekonominin kötüye gidişinin en önemli göstergeleri. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Seyr-i Sabah programında bu gidişatı değerlendirdi. Bu gidişatın arkasında iktidar üyelerinin söylediği gibi yurt dışından karanlık güçlerin oyunlarının olmadığını belirten Erdoğdu, bu kadar cari açık veren ve yurt dışına muhtaç kalan bir ülke ile herkesin oynayabileceğini savundu:

    '55 MİLYAR DOLARLIK CARİ AÇIK VAR'

    Dış güçlerin oyunu nedir, nasıl boşa çıkaracaklar bilmiyorum. Bu kadar cari açık veriyorsanız bu kadar paraya muhtaçsanız, yabancılar sizinle oynar. Piyasa ekonomisi var. Onlar cennet algısıyla borçlanmayı ve kamu harcamalarını patlattılar. Şimdi suçu dış güçlere atıyorlar. Bu işin temel sorumlusu hükümettir.
    Daha yakından bakacağımız bir şey var: 55 milyar dolarlık cari açık. Yüzde 10'un üstünde faiz ve enflasyon. Hukuk güvenliğinin yargı bağımsızlığının durumuna baksak daha iyi olmaz mı? Bir ülkede yargı bağımsızlığı ve hukuk yoksa insanlar yatırım yapmıyorlar. Yatırımcı yatırım yapmadan önce benden ne vergi isteyecekler diyor.

    İnsanlar ne tüketim yapıyor ne de yatırım. Konut sektörüne bakıyorsunuz satılmıyor. Neden, çünkü insanlar alamıyor. Bunun bir diğer sebebi de yüksek faiz. Cumhurbaşkanı bizden birilerinin faizi yükselttiğini düşünmemizi istiyor. Kimse faizi yükseltmiyor. İnsanlara üretmeden para pompalıyorsunuz. Diğer ülkenin faizi sizden yüksekse sizin paranız değersizleşir. Bu kadar basit para kuralları varken dış güçler filan demek yanlış.

    Binali Yıldırım
    © AA/ Emrah Yorulmaz
    Yıldırım: Ekonomik saldırıların üstesinden geleceğiz
    'HEMEN YAPILMASI GEREKEN ŞEY OHAL'İ KALDIRMAK'

    Hemen yapılması gereken şey OHAL'i (olağanüstü hal) kaldırmak. Memleketin normalleşmesi lazım. Yatırım ortamı ve hukuk güvenliği sağlanır. OHAL hukuku askıya almaktır. Yurt dışındakiler rahat rahat gelir. İkinci yapılması gereken kuvvetler ayrılığına dayanan parlamenter sisteme geçmek. OHAL kalkarsa kur 3.5'lara doğru gider. Bütçeyi şeffaf hale getirmek, şeffaf ihale sistemi getirmek, yatırımcıya güven vermek çok önemli seçenekler.

    OHAL olmadan bu ülkede hiçbir şey yapılmaz değil ki. İnsanların üstünde terörle mücadele adına başka terör estirirseniz insanlar ürker ve moralleri bozulur. Metal yorgunluğu AKP'nin yolsuzluk ile çürümesidir. Biz dış politikayı bu hale getirmeseydik çok daha sağlıklı bir süreci getirmiş olsaydık çok daha iyi olmaz mıydı? FETÖ adıyla bu ülkede rejimi değiştirebileceklerini düşünüyorlar.

    Şu anda ülke çok zarar görüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içi boşaltıldı. Erdoğan'ın seçim kampanyası haline getirilmiş bir TSK. Bunun bir sonu yok. İktidarın son gelecek ama korkumuz memleketin birlikte yaşama iradesine zarar gelmesi. Biz iktidara gelirsek kaynak israfına yönelik tüm yanlışları kaldırırız. Doğru bir yatırım planı yaparız. Vergi adaleti getiririz. İş ve emek dünyasını işin içine sokarak şeffaf bir yönetim gösteririz."

    Etiketler:
    OHAL, euro, dolar, Aykut Erdoğdu
    Topluluk kurallarıTartışma
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