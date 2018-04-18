Burak Cop: İktidar rahat değil ama inisiyatif yine onda

'26 AĞUSTOS SEÇİME KATILIMI DÜŞÜREBİLİR'
"Tarihle ilgili farklı münazaralar olabilir. Devlet Bahçeli bizi 16 yıl öncesine götürdü. 2002 yılında da 3 Kasım'ı zikretmiş ve erken seçim yapılmıştı. Memleket bir süredir erken seçim havasına girmiş durumda. İktidar partisinin il ve ilçe kongrelerini erkene çekmesi de erken seçime hazırlık olarak nitelenmişti. Burada mühim olan seçimin tarihi. 26 Ağustos seçime katılımı düşürebilir.
'MHP İTTİFAKIN GETİRİSİNİ TABANINA BİR AN ÖNCE GÖSTERMEK İSTİYOR'
Bu ittifakın MHP'ye getirisi olacaksa MHP bunu bir an önce görmek ister, kendi örgüt ve tabanına göstermek ister. Yerel seçim bunun için iyi bir ortam değil, orada ittifak yapılamıyor, ittifak yasası genel seçimlere yönelik. Sadece partiler arasında anlaşmazlık değil tabanda da bu ittifakın hiçbir karşılığı olmadığı görüntüsü de çıkabilir yerel seçimlerde.
Dar bölge seçim sistemi tartışıldı. Bunlar iktidarın gündeminde. Ama ben geçen ay kabul edilen ittifak yasasıyla birlikte bu seçeneğin önümüzdeki seçime kadar ortadan kalktığını düşünüyorum. MHP'ye zarar vereceği gibi bir sonuç çıkacağından değişiklik yapılmaz bence. İttifak yasası yapılırken hazır elleri değmişken yapılabilirdi ama yapılmadı.
Seçimler için 3 ay öncesinde kanun değiştirmek mümkün. Uyum yasalarına iktidar kanunda ayıklanması gereken maddeler olarak bakıyor. ‘Sistemi demokratikleştirelim' gibi bir perspektifleri olmadığı çok açık. 26 Ağustos'ta yapılacak seçimlerin katılımı düşük olur. Aslında Türk halkı Avrupa'ya göre daha yüksek oranda seçimlere katılıyor. Toplumda kutuplaşma siyasette arttıkça katılım artıyor ve bu da iktidara yarıyor.
Cumhur ittifakı iktidar cenahını tam anlamıyla tatmin etmiş değil. Siyaset bilinmezliklerle dolu. İktidarın rahat olmadığını düşünüyorum ama inisiyatif yine iktidarın elinde."
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