Burak Cop: İktidar rahat değil ama inisiyatif yine onda

Akademisyen Burak Cop, gündeme bomba gibi düşen erken seçim tartışmalarını Seyr-i Sabah programında değerlendirdi. Cop, "İktidar rahat değil ama inisiyatif yine onda" dedi.

© AA / Cumhurbaşkanlığı'ndan erken seçime yeşil ışık MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim ve tarih önerisi, yepyeni siyasi tartışmaların başlamasına neden oldu. Bahçeli'nin daha önceki erken seçim tarih önerilerinden AK Parti'nin erken seçimi kabul etme yaklaşımına, İYİ Parti'nin seçimlere katılıp katılamayacağından partilerin alacağı oy oranlarına kadar birçok konu gündemdeki yerini aldı. Akademisyen Burak Cop, Seyr-i Sabah programında bu sorulara cevap verdi:

'26 AĞUSTOS SEÇİME KATILIMI DÜŞÜREBİLİR'

"Tarihle ilgili farklı münazaralar olabilir. Devlet Bahçeli bizi 16 yıl öncesine götürdü. 2002 yılında da 3 Kasım'ı zikretmiş ve erken seçim yapılmıştı. Memleket bir süredir erken seçim havasına girmiş durumda. İktidar partisinin il ve ilçe kongrelerini erkene çekmesi de erken seçime hazırlık olarak nitelenmişti. Burada mühim olan seçimin tarihi. 26 Ağustos seçime katılımı düşürebilir.

'MHP İTTİFAKIN GETİRİSİNİ TABANINA BİR AN ÖNCE GÖSTERMEK İSTİYOR'

Birkaç gerekçe var tarihi öne almak için: Yerel seçimlerin tarihi belli Mart 2019 olarak. Onu öne almaktansa diğer seçimleri öne almak daha mümkün. Eskiden yerelle genel seçim arasında bir yıldan az zaman varsa beraber yapılması maddesi vardı, referandumda kaldırıldı. AKP yerel seçimlerde hep daha düşük oy alıyor. Önce bu seçimlere girerse o psikolojiyle genel seçime gitmek daha riskli olacağı için genel seçimi öne alıp onun rahatlığıyla yerel seçime gitmeleri anlaşılabilir. Ekonomi de kötü, bu yüzden daha kötüleşmeden yapılabilir.

Bu ittifakın MHP'ye getirisi olacaksa MHP bunu bir an önce görmek ister, kendi örgüt ve tabanına göstermek ister. Yerel seçim bunun için iyi bir ortam değil, orada ittifak yapılamıyor, ittifak yasası genel seçimlere yönelik. Sadece partiler arasında anlaşmazlık değil tabanda da bu ittifakın hiçbir karşılığı olmadığı görüntüsü de çıkabilir yerel seçimlerde.

Dar bölge seçim sistemi tartışıldı. Bunlar iktidarın gündeminde. Ama ben geçen ay kabul edilen ittifak yasasıyla birlikte bu seçeneğin önümüzdeki seçime kadar ortadan kalktığını düşünüyorum. MHP'ye zarar vereceği gibi bir sonuç çıkacağından değişiklik yapılmaz bence. İttifak yasası yapılırken hazır elleri değmişken yapılabilirdi ama yapılmadı.

Seçimler için 3 ay öncesinde kanun değiştirmek mümkün. Uyum yasalarına iktidar kanunda ayıklanması gereken maddeler olarak bakıyor. ‘Sistemi demokratikleştirelim' gibi bir perspektifleri olmadığı çok açık. 26 Ağustos'ta yapılacak seçimlerin katılımı düşük olur. Aslında Türk halkı Avrupa'ya göre daha yüksek oranda seçimlere katılıyor. Toplumda kutuplaşma siyasette arttıkça katılım artıyor ve bu da iktidara yarıyor.

Cumhur ittifakı iktidar cenahını tam anlamıyla tatmin etmiş değil. Siyaset bilinmezliklerle dolu. İktidarın rahat olmadığını düşünüyorum ama inisiyatif yine iktidarın elinde."