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    Seyr-i sabah

    Cem Şengül: Federasyon zaten verilmiş kararlara kılıf bulmaya çalışıyor

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    Gazeteci ve spor yazarı Cem Şengül, Seyr-i Sabah programında futbol federasyonunun aldığı Fenerbahçe-Beşiktaş kararını değerlendirdi. Şengül, futbol federasyonunun siyasilerin aldığı kararların dışına çıkamadığını dile getirdi. Şengül, "Federasyon zaten verilmiş kararlara kılıf bulmaya çalışıyor" dedi.

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    Geçtiğimiz hafta oynanan ve tüm kamuoyunda tartışmalara yol açan yarım kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kararları açıklandı. Açıklanan kararlar Türkiye'de kamuoyunu yine tatmin etmedi. Gazeteci ve spor yazarı Cem Şengül, Seyr-i Sabah programına yaptığı açıklamada bu kararları siyasilerin aldığını, artık kesinlikle özerk olmayan federasyonun alınan kararlara kılıf bulmak için çaba sarfettiğini dile getirdi:

    'FUTBOL FEDERASYONU ARTIK ÖZERK DEĞİL'

    "Alınan federasyon kararları eyyamdı. Maç oynandıktan sonra karar Cumhurbaşkanı'nın ağzından kumpas olarak verildi. O söyleneni duyunca ben maç devam ettirilecek dedim. Bahçeli ile bu demecin cilası da yapıldı. Eyyam dolu bir karar. Futbol 15 yıldır siyasiler tarafından yönetiliyor. Futbolda güzel bir rant var.

    Bunun bir Avrupa kupası maçı olduğunu düşün. Fenerbahçe 3 yıl kupalardan men edilirdi. UEFA'da siyasi teamüller geçerli olmaz çünkü. Ama Türkiye'de disiplin talimatları herkese göre eğilir bükülür.

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    Bundan önceki senelerde de bu tür eyyamlar olduğu için herkes geçmişe dönüp olaylara bakıyor. Bundan sonra çıkacak olaylara yönelik de kimse ceza beklemesin. Herkes bu maçı örnek gösterecek. Anadolu kulüplerinde olsa da siyasiler devreye girerdi. Çünkü federasyon böyle şeylere çok müsait. Hemen hazırla geçip onların istediği hale getiriyorlar konuyu.

    Pepe'ye tek maç ceza veren federasyon, iki tane foto muhabiri alanı ihlal etti diye 5 maç ceza vermiş. Çok ironik. Pepe'nin bir maç ceza almasının eyyam dışında bir açıklaması yok. Genelde bu maçlarda 4 gözlemci olur. Biri protokol tribününde oturur. Üçü de sahada olur. İddia o ki protokol tribünündeki gözlemcinin raporlarına bakılmış, sahadakilerin değil. Bu maçın kaybedeni Mete Kalkavan'dır. Maçın kalanını muhtemelen o yönetmeyecek.
    Federasyon karar vermiyor. Başkaları karar veriyor, federasyon kılıfa uyduruyor. Diyelim ki Şenol Güneş numara yaptı, Tolga Zengin kavga çıkarıyor. Tribün olaylarını nasıl açıklayacağız peki? Kimse yönetmelik maddelerinin bentlerine sığınmasın. Burada işi kumpasa bağlamak çok zor. Bunu UEFA'dakilere anlatmaya çalışsanız adamlar mesleği bırakalım derler.

    Seyirci olayları yüzünden ceza alan bir kulüp maça kaldığı yerden devam ediyor. Akıl alır gibi değil. Burada kulüpler önemli değil. FB yerine Mardin, BJK yerine Çankırı olabilirdi. Bu kafalarla ne olursa olsun futbolu yönetmek mümkün değil. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) basından özerk ifadesini çıkarmak lazım. Tamamen iktidarla hareket eden bir kurum haline geldi."

    Etiketler:
    Cem Şengül
    Topluluk kurallarıTartışma
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