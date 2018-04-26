Cem Şengül: Federasyon zaten verilmiş kararlara kılıf bulmaya çalışıyor

'FUTBOL FEDERASYONU ARTIK ÖZERK DEĞİL'
"Alınan federasyon kararları eyyamdı. Maç oynandıktan sonra karar Cumhurbaşkanı'nın ağzından kumpas olarak verildi. O söyleneni duyunca ben maç devam ettirilecek dedim. Bahçeli ile bu demecin cilası da yapıldı. Eyyam dolu bir karar. Futbol 15 yıldır siyasiler tarafından yönetiliyor. Futbolda güzel bir rant var.
Bunun bir Avrupa kupası maçı olduğunu düşün. Fenerbahçe 3 yıl kupalardan men edilirdi. UEFA'da siyasi teamüller geçerli olmaz çünkü. Ama Türkiye'de disiplin talimatları herkese göre eğilir bükülür.
Pepe'ye tek maç ceza veren federasyon, iki tane foto muhabiri alanı ihlal etti diye 5 maç ceza vermiş. Çok ironik. Pepe'nin bir maç ceza almasının eyyam dışında bir açıklaması yok. Genelde bu maçlarda 4 gözlemci olur. Biri protokol tribününde oturur. Üçü de sahada olur. İddia o ki protokol tribünündeki gözlemcinin raporlarına bakılmış, sahadakilerin değil. Bu maçın kaybedeni Mete Kalkavan'dır. Maçın kalanını muhtemelen o yönetmeyecek.
Federasyon karar vermiyor. Başkaları karar veriyor, federasyon kılıfa uyduruyor. Diyelim ki Şenol Güneş numara yaptı, Tolga Zengin kavga çıkarıyor. Tribün olaylarını nasıl açıklayacağız peki? Kimse yönetmelik maddelerinin bentlerine sığınmasın. Burada işi kumpasa bağlamak çok zor. Bunu UEFA'dakilere anlatmaya çalışsanız adamlar mesleği bırakalım derler.
Seyirci olayları yüzünden ceza alan bir kulüp maça kaldığı yerden devam ediyor. Akıl alır gibi değil. Burada kulüpler önemli değil. FB yerine Mardin, BJK yerine Çankırı olabilirdi. Bu kafalarla ne olursa olsun futbolu yönetmek mümkün değil. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) basından özerk ifadesini çıkarmak lazım. Tamamen iktidarla hareket eden bir kurum haline geldi."
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