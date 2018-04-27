Gazeteci Can: Beşiktaş duruşunu devam ettirip bu hafta Pepe'yi oynatmamalı

'BEŞİKTAŞ PARA ALACAK DİYE GURURUNU SATMAZ'
"Bu tarihi bir karar. Birilerinin artık masa başı oyunlarına tepki göstermesi gerekiyordu. Bu da Beşiktaş'a nasip oldu. Bu renk ve kulüp meselesi değil. Haksızlık kime gösterilirse gösterilsin haksızlıktır.
Karar mercileri kuralları hiçe sayarak kendilerini her şeyin üstüne koyarak karar alıyorlar. Beşiktaş buna isyan etti. Başka takımların hakkının yenmesinin bitmesi gerekiyordu. Bundan sonra böyle abuk subuk kararlar alanlar düşünsün.
Maçın devamı kararı, federasyondan oy birliğiyle çıktı. Bu kadar mı çok korkuyorsunuz olan bitenden? El altından masa altından mesajlar gönderenlerden bu kadar mı çok korkuyorsunuz? Oy birliğiyle karar alanların arasında eski Beşiktaş yöneticileri de var.
Bence Beşiktaşlıların onurlu duruşu takip edip Pepe'yi oynatmaması lazım. Bu da Galatasaray'a haksızlık. Federasyondan çıkan kararın abukluğunu bir kez daha gösteriyor bu. Bu hafta sonundaki maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı yenecek güçte ama derbinin favorisi olmaz. Önümüze konan istatistiklerin hepsi yalan. Hakemin oyunun akışına yön verip vermemesi önemli.
Biz gazetecilikte haksızlık kime yapılırsa yapılsın haksızlık olduğunu öğrendik. Beşiktaş kayrılmamalı. Hayatın her alanında olmalı bu. Ahlak ülkenin her alanında oturmalı. 'Ahmet'e suç Mehmet'e suç değil' olmamalı. Hırsıza hırsız diyeceğiz. Bu kararı alan vicdandır. Vicdan da Tanrı'nın en samimi arkadaşıdır. Bu da ahlaktan geçer. Bu tavrın bir şeylerin değişmesine faydası olur bence. Beşiktaş geri adım atmamalı. Bu bir emsal herkes için. Yarın öbür gün bir başka takıma yapıldığında da karar alıcılar onlara böylesi ceza verirken düşünecekler. Bu yapılanlar kuyruğunu kıstırıp kaçan iş dünyasına da yazarlara çizerlere de örnek oldu. Çünkü Beşiktaş kendine özel karar alınmasını değil kuralların uygulanmasını istiyor."
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