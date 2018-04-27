Gazeteci Can: Beşiktaş duruşunu devam ettirip bu hafta Pepe'yi oynatmamalı

Gazeteci ve spor yazarı Orhan Can, Seyr-i Sabah programında Beşiktaş kulübünün aldığı Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçına çıkmama kararını değerlendirdi. Can, yanlış bir kararla cezası tek maça indirilen Pepe’nin de bu hafta oynatılmamasının doğru bir hareket olacağını dile getirdi.

© AA / Emrah Yorulmaz Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında sahaya çıkmayacak

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan olaylı kupa maçı ve sonrasında federasyonun aldığı tartışmalı kararların yankıları sürüyor. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nu toplayarak ortak karar aldı ve 57. dakikadan itibaren devam etmesine hükmedilen maça çıkmayacağını dile getirdi. Gazeteci ve spor yazarı Orhan Can, Seyr-i Sabah programına yaptığı açıklamada bu kararın onurlu bir duruş olduğunu, yüksek yerden futbol federasyonuna dikte ettirilen bu kararların kabul edilmemesinin iş dünyasından basına kadar birçok yere örnek olması gerektiğini söyledi:

'BEŞİKTAŞ PARA ALACAK DİYE GURURUNU SATMAZ'

"Bu tarihi bir karar. Birilerinin artık masa başı oyunlarına tepki göstermesi gerekiyordu. Bu da Beşiktaş'a nasip oldu. Bu renk ve kulüp meselesi değil. Haksızlık kime gösterilirse gösterilsin haksızlıktır.

Karar mercileri kuralları hiçe sayarak kendilerini her şeyin üstüne koyarak karar alıyorlar. Beşiktaş buna isyan etti. Başka takımların hakkının yenmesinin bitmesi gerekiyordu. Bundan sonra böyle abuk subuk kararlar alanlar düşünsün.

Maçın devamı kararı, federasyondan oy birliğiyle çıktı. Bu kadar mı çok korkuyorsunuz olan bitenden? El altından masa altından mesajlar gönderenlerden bu kadar mı çok korkuyorsunuz? Oy birliğiyle karar alanların arasında eski Beşiktaş yöneticileri de var.

© AA / Serhat Çağda Fikret Orman: TFF'nin aldığı karar hiçbir hukuk temeline dayanmamaktadır

Bu karardan hemen sonra Divan Kurulu basına kapalı olarak toplandı. Bunların hepsinin ihracı istendi. Genelde divan kurulları çok sert ve tartışmalı geçer. Tarihinde ilk kez yüzde 99'a yakın herkes yönetimin yanında görüş bildirdi. Biz gazeteciler olarak bu kararın çıkmayacağını düşünüyorduk. Bunun çok büyük bedelleri vardı. Buna rağmen yönetim bu kararı aldı. Beşiktaş'ı iki yıl kupadan atacaklar. Eğer adil bir yarış olsa kimsenin bir şey diyeceği yok. Her şey para değildir, her şeyi parayla ölçemezsiniz. İlkeler daha değerli. Oradan para alacağız diye gururumuzu mu satacağız? Bu haksızlık hangi takıma olursa olsun insanlar boynunu bükmemeli. İnsanlar ellerini masaya vurmalı, bunu kabul etmemeli. Buna benzer bir karar bir İngiliz takımına yapılsa ne olurdu? Böyle bir karar çıkamazdı. Beşiktaş bu konuda geri adım atarsa sizin ciddiyetiniz kalmaz.

Bence Beşiktaşlıların onurlu duruşu takip edip Pepe'yi oynatmaması lazım. Bu da Galatasaray'a haksızlık. Federasyondan çıkan kararın abukluğunu bir kez daha gösteriyor bu. Bu hafta sonundaki maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı yenecek güçte ama derbinin favorisi olmaz. Önümüze konan istatistiklerin hepsi yalan. Hakemin oyunun akışına yön verip vermemesi önemli.

Biz gazetecilikte haksızlık kime yapılırsa yapılsın haksızlık olduğunu öğrendik. Beşiktaş kayrılmamalı. Hayatın her alanında olmalı bu. Ahlak ülkenin her alanında oturmalı. 'Ahmet'e suç Mehmet'e suç değil' olmamalı. Hırsıza hırsız diyeceğiz. Bu kararı alan vicdandır. Vicdan da Tanrı'nın en samimi arkadaşıdır. Bu da ahlaktan geçer. Bu tavrın bir şeylerin değişmesine faydası olur bence. Beşiktaş geri adım atmamalı. Bu bir emsal herkes için. Yarın öbür gün bir başka takıma yapıldığında da karar alıcılar onlara böylesi ceza verirken düşünecekler. Bu yapılanlar kuyruğunu kıstırıp kaçan iş dünyasına da yazarlara çizerlere de örnek oldu. Çünkü Beşiktaş kendine özel karar alınmasını değil kuralların uygulanmasını istiyor."