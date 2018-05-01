Kani Beko: 6 milyon işçi açlık sınırının altında maaş alıyor

'NÜFUS İKİ KAT ARTTI SENDİKALI İŞÇİ SAYISI YÜZDE 20 DÜŞTÜ'
"Öncelikle Türkiye'de kime sorarsanız sorun 1 Mayıs nerede kutlanması gerekir diye, herkes size Taksim diyecektir. Mahkeme kararları da bu yönde. Biz kurumlar olarak ortak toplantı yaptık. 'Alan tartışması yapmayalım. Var olan sorunlarımızı kürsüden özgür ve demokratik bir biçimde haykıralım' dedik. Herkes kabul etti.
Neden CHP'den aday olduğumu anlatayım: Toplumun her kesimi baskı altında. Gazeteciler hapiste. Seçilmiş belediye başkanı ve milletvekilleri, öğrenciler hapiste. Akademisyenler görevlerinden uzaklaştırılmış. Yıllardır meydanlarda sürdürdüğümüz emek barış mücadelesini TBMM'de sürdürmek istedim. Mücadeleyi yine herkesle kol kola sürdüreceğim.
Ataması yapılmayan öğretmenler, kadrolu olamayan taşeronlar var. 20 bin kamu işçisi kendine savunma hakkı verilmeden işten atıldı. Bu insanların gideceği bir mahkeme bile yok. Bugüne kadarki sendikal mücadeleyi artık TBMM'ye taşımak istiyorum.
Aralık 2002'de 6.6 milyar TL olan banka borcu 495 milyar TL'ye ulaşmış. Herkesin borçluluğu artmış. O zamanlar borçluluk yüzde 4.17'den bugün yüzde 40'ların üstüne çıkmış. Çiftçilerin borçları 17 kat artmış. Yaklaşık 5 milyon genç eğitim alamıyor, 70 bin genç cezaevinde.
Ulusal Kurtuluş Savaşı dedelerimizin tırnaklarıyla oluşturduğu tekel fabrikaları, Sümerbank, şeker fabrikaları artık yok ve uluslararası sermayeye teslim edildi. İşsizlik ve sefaletin içinde olduğu ülkede işlerin yürümesi o kadar kolay gözükmüyor.
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