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    Seyr-i sabah

    CHP'li Öztrak: Hükümet can havliyle ekonomik kararlar alıyor

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    CHP'li Faik Öztrak, Seyr-i Sabah programında hükümetin seçimlere özel ekstra ödeme ve aflarını gündeme getirdi. Öztrak, vaatlerin kaynakları belli olmadan seçim için böyle dağıtılmasını eleştirirken yapılanları can havliyle ekonomik kararlar almak olarak tanımladı.

    Seçimlere kısa bir zaman kala hükümetin açıkladığı imar ve vergi affı, bunların yanında emeklilere bayramlarda dağıtılacak ikramiye, ülke gündeminde önemli tartışmalar yarattı. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Seyr-i Sabah programında yaptığı açıklamada imar affından gelecek paraların kaynak gösterilerek dağıtılacağı söylenen paraların ekonomiyi zora sokabileceğini anlatırken ülkenin olağanüstü durumdan çıkarılmadan atılacak hiçbir adımın kimseyi rahatlatmayacağını söyledi:

    'CHP'NİN ESKİ PROJELERİNİ PİŞİRİP YENİDEN SUNUYORLAR'

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
    © AA /
    CHP: Hırsız olduklarını biliyorduk ama vaatlerimizi de çalacaklarını düşünemedik
    "İktidarın ilettiği vaatler için kaynak kesinlikle mühim. Biz bunu söylediğimizde bunları yapamazsınız demişlerdi. Bugün baktığımızda bunun bir kaynağı olması lazım. Emeklilere bayramda biner lira verilecek. Kaynak olarak bir defalık geliri gösteriyorlar. Metal yorgunluğunu atlattık, üstesinden geldik diyorlar ama CHP'nin projelerini pişirip yeniden sunuyorlar. Bu politikalar Türkiye'yi çok sıkıntılı yerlere getirdi. Likidite sorununu sürekli ertelediler. Bugün bu sorun şirketlerin üstünde baskılar oluşturuyor. Cari açık büyüyor. Devalüasyon artıyor bütçe açığı artıyor. Şişirilen ekonomi giderek yerine geliyor. Biz CHP olarak bütçeyi ve hassas dengeleri bozmadan millete vermenin yolunu bulacağız. Şu harcamayı buradan buraya kaydırıyorum, şu geliri artırıp finansmanını sağlıyoruz diyeceğiz. İnsanlar evinin tapusunu, arabanın ruhsatını bankalara kaptıracak mıyım diye bakıyor. İstikrar şarkıları bitti, ekonominin şirazesi kaydı. Çok sıkılan vatandaşı rahatlatmak lazım. Bunu yaparken de vatandaşın borcunu harcını ödemesini sağlamak lazım.

    Türkiye eğer bu olağanüstü halden (OHAL) kurtulmazsa insanların mallarının mülklerinin canlarının güvende olduğu inancı yerleşmezse yatırım yapmazlar. Ekonomi çarkları dönmez. Zam ve vergiyle ekonomiyi yavaşlatmaktan öteye bir şey yapamazsınız bunlar çare değil. Türkiye'nin bir an önce normalleşmesi lazım. Büyümenin nimetlerinden tüm vatandaşların yararlanmasını sağlayacak, vatandaşların küresel piyasalarda oynamasını sağlayacak yatırımları yapması lazım. Ama iktidar orada değil, canını kurtarmaya çalışıyor, can havliyle önlemler alıyor.

    'BİZ DEMOKRASİ İTTİFAKI YAPIYORUZ'

    Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener
    © Fotoğraf : DHA
    'CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifakta anlaştı'
    Bizim yapacağımız esas itibarıyla seçimlerde partilerin hepsinin mecliste temsil edilmesini sağlayacak bir demokrasi ittifakıdır. Partilere baktığınızda ortak payda demokrasi, özgürlükler ve vatandaşın refahıdır. Herkesin kendi adayı olacak. Sonunda Türkiye daha iyi bir demokrasiye geçecek. Başlangıçta herkesin kendi cumhurbaşkanı adayı olacak. Adayların programları belli olmadan atılacak bir adım yok.
    Cumhurbaşkanı adayı için ekonomiyi iyi bilen biri dedik. Temel sorun şu andaki ekonomik dengelerin yerine oturtulması gelir dağıtımının düzeltilmesi. Bugün insanların ciddi biçimde üretim sürecinden dışlayan devletin hak olmadan hesapsız kitapsız sosyal desteklerden refahın herkese yayılabildiği büyümenin herkesi kucakladığı sisteme geçmemiz gerekiyor. Kime sorsanız sorunun ekonomi olduğu görürsünüz. Gerçekten herkes çok sıkıldı bu gidişattan. Kazaya uğramadan insanların refahını artırmayı bilen isimlerin yönetimde olması önemli.
    Benim ismim de cumhurbaşkanlığı için çıktı. Benim böyle bir talebim olmaz ama partim böyle bir görev verirse bundan kaçmam. Cuma günü aday çıktığında kimin olduğunu hep beraber göreceğiz. CHP'nin göstereceği adayın son derece başarılı olacağına eminim."

    Etiketler:
    erken seçim, Faik Öztrak
    Topluluk kurallarıTartışma
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