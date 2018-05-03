HDP’li Beştaş: Partiler iktidarın çizdiği sınırlarda siyaset yapıyor

'DİĞER PARTİLERLE ARAMIZDA KIRGINLIK YOK'
"Baştan beri ittifak yapmak isteyen partiler CHP, İYİ Parti, DP ve SP bizi dışarıda bırakmak üzere bir araya gelmişlerdi. Bizim bu anlamda onlara müdahale etme ısrarımız olmadı. Karşı tarafın HDP'ye ikinci bir baraj kurduğunu söyleyebilirim. Kimseyle aramızda kırgınlık yok. Bizim pozisyonumuzu söylemek lazım. Sonuçta şu anda bu ülkenin üçüncü partisiyiz ve ana muhalefet rolünü oynayacağız. Biz iki parti arasında oluşan iklimin değişmemesi için muazzam bir çaba içinde olduk. Geçen seçimde herkes ‘hayır'ını alsın gelsin demiştik. Bugün de aynı noktadayız. Bu ülkede siyaseti Erdoğan dizayn etmeye devam ediyor. Bugün onun söylediklerinin hala CHP için ne kadar belirleyici olduğunu görmeye devam ediyoruz. İktidarın çizdiği sınırlarda siyaset yapılıyor.
Herkesin aynı nakaratla savaş dediği bir ortamda barış diyoruz. Biz savaşa karşı olduğunu ölümlerin kutsanmaması gerektiğini söylüyoruz. Ama bunlar bilinçli bir propagandayla halka sunuluyor. Bize yönelik davaların tümü ifade özgürlüğü davalarıdır. CHP; AKP gibi, onun çizgisinde siyaset yapıyor derken bunu kastediyorum.
Şu anda yaygın medyada oluşturulan propaganda karşısında halk alternatifi duyamıyor. Bizim bu konuyu kabul etmemiz mümkün değil.
‘KÜRT MESELESİNİ KADIN YA DA EMEKÇİLERDEN AYRI DÜŞÜNMEDİK'
Biz Kürt meselesinin çözümünü Türkiye'deki kadın ve demokrasi meselesinden emekçi meselesinden ayırmadık. Dolmabahçe mutabakatına bakarsak tek Kürt kelimesi dahi geçmiyor. Ana problemlerin başlıkları orada yer almış. Biz AKP ile ittifak yapmadık çözüme yöneldik. Yanlış olan çözüm süreci değildi. Yanlış olan eski politikaya dönülmesidir. Biz kandırılma üzerinden meseleye bakmıyoruz. İnsanların yaşamı ve özgürlüğü temelinde yaklaşıyoruz.
Bütün dezavantajlı duruma rağmen seçim konusunda cesareti taşıyan ve bunu büyüten bir parti olarak yolumuza devam ediyoruz. Bu sürecin bizsiz olmayacağını söyleyeyim. İki ittifak da bizi denkleme almadan çözüm getiremez. HDP'nin giremediği bir parlamento AKP'nin çoğunluğu alacağı bir yapı olacak. Bu şekilde Türkiye'nin geleceği karartılıyor. Biz olmazsak AKP-MHP koalisyonu daha çok hırçınlaşacak. Adayımızı yarın açıklıyoruz ve kararlılıkla yola devam edeceğiz."
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