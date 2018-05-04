Gazeteci Küçükşahin: Bahçeli'nin sözleri son derece antidemokratik

'MUHARREM İNCE İSMİ HEM SÜRPRİZ HEM DEĞİL'
"Muharrem İnce ismi hem sürpriz hem değil. İnce tüm anketlerde önde çıkıyordu. Ancak kendisinin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iki kez seçim kaybetmesi eksi gözüküyordu. Milletvekilleri arasında bir gücü olduğu ortada. Son günlerde adı daha fazla geçmeye başlamıştı. Kılıçdaroğlu, seçilecek adam ekonomiyi bilecek, kavga etmeyecek gerekirse biz sert tartışmaları yapacağız demişti. Bunları düşününce İnce buna uymuyor. Ama hem anketler hem de parti içinden illa bir parti olsun taleplerine direnemedi.
Erdoğan tarzı bir siyasetçiyi Erdoğan'ın karşısına çıkarmayı düşündüler. Belki Abdüllatif Şener de olabilirdi ama o Milli Görüş bakış açısından gelen birisi ve CHP seçmeninin bunu hoş karşılamayacağı görülüyordu. Ama İnce konusunda üslup olarak da tabanı hareketlendirebilmesi açısından CHP seçmeninde sorun olmaz.
'BÜTÜN HESAPLAR AKŞENER'İN ÖNÜNÜ KESMEYE YÖNELİK'
Bence dünün en önemli olayı Devlet Bahçeli'nin sözleri. Sonuna kadar antidemokratik bir olay. Üstelik imzacı da demiyor seçmen tabanı diyor. Bu nasıl düşünülebilir? Sen FETÖ'nün siyasi bağlantılarını ortaya çıkaramadın seçmenle mi uğraşıyorsun? Buradaki bütün hesap Meral Akşener'in önünü nasıl keseriz.
Bu kadar FETÖ'cü generali, emniyet müdürünü, valiyi, rektörü kim atadı? Meclis'te yasa vererek FETÖ'cü albayların general olmasını kim sağladı? FETÖ'cü olmayan generallerin emekli olmasını kim sağladı? Buradaki hedef kesinlikle siyasi bir hesap. Türkiye'de yaşayan herkesin bunu iyi düşünmesi lazım. Cumhur İttifakı'nın aslında cumhuru nasıl dışladığını görmek lazım."
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