Gazeteci Küçükşahin: Bahçeli'nin sözleri son derece antidemokratik

Gazeteci Şükrü Küçükşahin, Seyr-i Sabah programında Muharrem İnce’nin aday gösterilmesini ve Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanlığı için imza verenlerin FETÖ ile ilişkili olup olmadıklarının araştırılması sözlerini yorumladı.

© AA / Evrim Aydın Hükümetten Muharrem İnce açıklamaları: Güzel taktik

Uzun süredir merakla beklenen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Gazeteci Şükrü Küçükşahin, Muharrem İnce'nin aday gösterilmesine giden süreci ve sonrasında oluşabilecek oy tablosunu Seyr-i Sabah programına değerlendirdi. Küçükşahin, bunun yanında bir gün önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verenlerin FETÖ'cü olup olmadığının incelenmesi önerisini de antidemokratik bulduğunu dile getirdi:

'MUHARREM İNCE İSMİ HEM SÜRPRİZ HEM DEĞİL'

"Muharrem İnce ismi hem sürpriz hem değil. İnce tüm anketlerde önde çıkıyordu. Ancak kendisinin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iki kez seçim kaybetmesi eksi gözüküyordu. Milletvekilleri arasında bir gücü olduğu ortada. Son günlerde adı daha fazla geçmeye başlamıştı. Kılıçdaroğlu, seçilecek adam ekonomiyi bilecek, kavga etmeyecek gerekirse biz sert tartışmaları yapacağız demişti. Bunları düşününce İnce buna uymuyor. Ama hem anketler hem de parti içinden illa bir parti olsun taleplerine direnemedi.

Erdoğan tarzı bir siyasetçiyi Erdoğan'ın karşısına çıkarmayı düşündüler. Belki Abdüllatif Şener de olabilirdi ama o Milli Görüş bakış açısından gelen birisi ve CHP seçmeninin bunu hoş karşılamayacağı görülüyordu. Ama İnce konusunda üslup olarak da tabanı hareketlendirebilmesi açısından CHP seçmeninde sorun olmaz.

Muharrem İnce seçmen profiline göre hareket etmek istiyor. Kendisi Cuma namazlarına giden birisidir. Onun dışında özel hayatında da farklı tür davranışları olabilen birisidir. 'Ben toplumun her kesimine hitap edebilen birisiyim. Ben ona da buna da saygılıyım' demek istiyor. Şu anda ülkenin kurucularına yönelik çok ciddi saldırılar var. Bunları karşılamak için bir mücadeleye giriyor olabilir. Buna üzülen insanları sevindirmek için bir hareket yapılıyor olabilir.

'BÜTÜN HESAPLAR AKŞENER'İN ÖNÜNÜ KESMEYE YÖNELİK'

Bence dünün en önemli olayı Devlet Bahçeli'nin sözleri. Sonuna kadar antidemokratik bir olay. Üstelik imzacı da demiyor seçmen tabanı diyor. Bu nasıl düşünülebilir? Sen FETÖ'nün siyasi bağlantılarını ortaya çıkaramadın seçmenle mi uğraşıyorsun? Buradaki bütün hesap Meral Akşener'in önünü nasıl keseriz.

Bu kadar FETÖ'cü generali, emniyet müdürünü, valiyi, rektörü kim atadı? Meclis'te yasa vererek FETÖ'cü albayların general olmasını kim sağladı? FETÖ'cü olmayan generallerin emekli olmasını kim sağladı? Buradaki hedef kesinlikle siyasi bir hesap. Türkiye'de yaşayan herkesin bunu iyi düşünmesi lazım. Cumhur İttifakı'nın aslında cumhuru nasıl dışladığını görmek lazım."