Umut Oran: Ekonomideki öngörüsüzlükler bizi bugünlere getirdi

© AA / Ali Atmaca İnce'den YSK üyelerine tavsiye: 80 milyon onları tanımak zorunda kalmasın

Giderek tansiyonu artan seçim atmosferi içinde ekonomi, alındığı söylenen önlemlere rağmen oldukça kötüye gidiyor. Eski CHP Milletvekili Umut Oran, Seyr-i Sabah programında yaptığı değerlendirmelerde ekonomideki kötüye gidişi, iktidarın öngörüsüzlüğüne bağladı:

'CHP'NİN HERHANGİ BİR KONUDA GEÇ KALDIĞI YOK'

"Türkiye ekonomi dış politika ve terörle mücadele alanlarında yönetilemiyor. Bu sorunlara 16 yıldır çözüm getiremiyor. Dünya siyasetinde de çıkarcılık çok revaçta. Pragmatizm bütün siyasi liderler tarafından kullanılıyor. Türkiye'de son 16 yıldır vahşi bir kapitalizm söz konusu. Bunun yıkımlarını da ekonomide görüyoruz. Bugünkü ekonomi takımı ekonomiyi 3-16 yıl arasında yönetti. Tüm göstergelerde gerideyiz. Yüksek teknoloji yetersizliğinden tarım ihracatının müsebbibi Erdoğan, Babacan ve Şimşek üçlüsü. Erdoğan'ın pazar günü yaptığı konuşma muhalefet partisi manifestosu gibi. 16 yıldır elini tutan mı vardı, yapsaydı. Ama yapamamışsın. Şimdi yapacakmış gibi ortaya koyuyor. Atatürk'ün kurduğu partiyiz, sol görüşü temsil ediyoruz. Ama evrensel değerlerden yanayız. Şu anda OHAL, tek adam rejimi var. Bunun panzehiri popülist politikalar değildir. Şu anda yaşlı ve engelli bakım konusunda kendi ideolojimize uygun politika, çözüm ve hayallerimiz var. Bunlar AKP tarafından tertip edilemeyecek politikalar.

Şunu öngörmemiz lazım: Toplumda Erdoğan, Şimşek ve Babacan'ın ekonomi bilgilerini takdir edenler var. Ama yaptıkları ekonomi yönetimini nasıl iyi bulabilirsiniz ki? Kurdaki artış inanılmaz. Her kuruşluk artış reel sektöre çok büyük ek yük getiriyor. Eğer siz hedef ve plan yapamazsanız ekonomiyi yönetemezsiniz. Dolardaki her artış özel sektöre 2.1 milyon liralık ek yük getiriyor. Son zamanlarda sektöre 42 milyarlık ek yük geldi. Bu hükümetin 2017 kur hedefi 3.18 TL idi. Sonra bunu 3.58'e revize etti. 2013'te bu iktidarın yaptığı kalkınma planında 2018 dolar kuru öngörüsü 1.97. Bu kadar büyük öngörüsüzlük olabilir mi?

'EKONOMİDE POPÜLİST HEDEFLER KOYMAMALISINIZ'

2023 hedeflerini yaptılar. Şimdiye kadar revize etmediler. Ekonomide ilk ona gireceğiz dediler. Biz şu anda G20 dışına çıkıyoruz. İşsizlikte yüzde 5 dediler, işsizlik 6.5 milyon kişi oldu. 87 ülkenin nüfusundan fazla işsizimiz var. Ekonomide popülist hedefler koymamalısınız. Şu anda Sarayın harcamaları inanılmaz. Vergi politikası son derece yanlış. Dolaylı vergilerle halk dolandırılıyor. Rantçı, adil olmayan bir sistem var. Bu seçimler tarihi bir seçim. Sadece tek adam düzenine geçilmiyor. Aynı zamanda Atatürk'ün bize verdiği muasır medeniyet seviyesinin dışına itilmek üzereyiz. Dışarıda başka bir hız var. Bugün dijital devrimden bahsediliyor. Diğer ülkeler Mars'a gidiyor, hatta insan götürüyor."