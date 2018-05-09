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    Seyr-i sabah

    Emekli Tümgeneral Yavuz: Türkiye'yi zor günler bekliyor

    Seyr-i Sabah
    URL'yi kısaltın
    Zafer Arapkirli
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    Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, dün gece ABD’nin İran ile imza attığı anlaşmayı iptal etmesini Seyr-i Sabah programında değerlendirdi. Yavuz, Türkiye’yi zor günlerin beklediğini dile getirdi.

    Ayetullah Ali Hamaney
    © AFP 2018 /
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    İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın ardından bölgede suların durulacağı düşünülmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, kendi attığı imzadan cayacağını söyleyince bölge tekrar hareketlendi. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Seyr-i Sabah programında bölgedeki son durumu ve ABD'nin imzasını çekmesinin ardından yaşanması muhtemel gelişmeleri yorumladı:

    "Ben gerçekten ABD'nin bu tavrından kaygı duydum. Nükleer konusunda İngiltere, Almanya ve Fransa'nın Trump'a karşı çıktığını biliyoruz. Ama aynı ülkelerin Suriye ekseninde farklı beklentileri olduğunu da biliyoruz. Sıkıntılı bir bakış açısı var. Macron, ABD'nin etki sahasına girdi. İngiltere'nin de bu görüşlerden uzak olmadığını biliyoruz.

    Güvenlik konseyi üyeleri artı Almanya bu anlaşmayı imzalamıştı. Sadece ABD bunu kabul etmediğini söylüyor ama diğer politikalarla bakıldığında gerçekten sıkıntılı bir durum var. Trump'ın açıklamasından dakikalar sonra İsrail Suriye'ye füze saldırısında bulundu. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de bundan bağımsız düşünmek mümkün değil. Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum kesimi bölgedeki enerjiyi denizden geçirerek Avrupa'ya ulaştırmayı hedefliyor. Böylece Türkiye'yi baypas edip Rusya'yı da başka bir noktaya koyuyorsunuz.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Kayhan Özer
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    İşin daha kötüye gittiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin marjı daha da azaldı. Türkiye üzerinde oyun oynama imkan ve kabiliyeti arttı. Bütün ambargo uygulamaları ve ticari yasaklar Rıza Sarraf ile baypas ediliyordu. Şimdi o ortam da kalmadı. Şimdi İran ile Türkiye'nin birbiriyle sıkı ilişkiler kurması gerekiyor. Türkiye'nin durumu bütün diğer ülkelerden daha zor.

    ABD'nin bu tavrı her şeyi etkileyebilecek bir husus. ABD kısa vadede İran'a karşı askeri harekat düzenlemez. Ama İran'ın içini karıştırmaktan özel kuvvetleri kullanarak karışıklık yaratmaktan geri durmayacaklardır. Bunu da ima ettiler zaten. Hangi karanlık savaşı bu bölgede yürütecekleri açığa çıktı. İlerleyen aşamalarda bu masanın üstünde duruyor. Ortadoğu'da ABD gidici mi kalıcı mı tartışmaları sona erdi. ABD bu bölgede kalıcı. Suriye'de yaptıkları da bunu gösteriyor. Bütün bunları birleştirdiğimizde Türkiye için karanlık bir dönem başlıyor."

    Etiketler:
    nükleer anlaşma, Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, İran, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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