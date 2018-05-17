CHP’li Aksünger: Hakim, Hakan Atilla’nın emir kulu olduğunu düşündü

ABD'de devam etmekte olan davada yargılanan Hakan Atilla'nın cezası dün belli oldu. Beklenenden daha az çıkan ceza, farklı tartışmalara kapı açtı. Davayı başından beri yakından takip eden ve bu konuda partisini bilgilendiren CHP'li Erdal Aksünger, Seyr-i Sabah programına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bunun bir süreç olduğu ve daha da süreceğini söyledi:

'BEN 4-5 YIL FAZLA CEZA ALMASINI BEKLİYORDUM'

"Halkbankası davasını uzun süredir takip ediyorum. Orada CHP adına görev ve sözcülük yaptım. Bu davayı onur meselesi yaptım. İlk günden beri Hakan Atilla'nın günah keçisi olduğunu söylüyorduk. Suç ona yıkıldığından böyle söyledim. Suçsuz demedim. Davanın ilerleyen süreçlerindeki Zafer Çağlayan ve tüm avanesinin dahil edilmemesi üzerine Hakan Atilla'nın günah keçisi yapıldığını söyledim. Ben 4-5 yıl bekliyordum, daha aşağıdan aldı çünkü hakim, Atilla'nın bir emir kulu olduğunu düşünüyordu.

Atilla'yı suçsuz olarak göremeyiz ama dosyadaki tapelerden evraklara kadar, Hakan Atilla'nın suçlandığı hayali ihracat konusunda birebir Zarraf ile muhatap değil. 5 bin grostonluk gemilere 80 bin ton buğday yüklendiği söylendiğinde, Atilla ne öyle bir gemi ne de öyle bir buğday olmadığını biliyordu. Atilla, rüşvet ilişkisi içinde hiçbir yerde yok. Konuyu biliyor bu ilişki içinde rüşvet çarkı içinde değil. Suçu görüp ihbar etmemekten ceza aldı.

Ben anlamakta zorluk çekiyorum: FETÖ delilleri dediler, hakimi FETÖ'cü ilan ettiler, ABD'yi itham ettiler. Devlet adamlığı dışında sığ bir sokak siyasetçisi gibi davranıyorlar. Bu hikaye dev bir uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklamak, Türkiye'yi zarara sokmak gibi konuları kapsıyor. ‘Hakan Atilla suçlu bulunursa Türkiye suçlu' demek çok komik. Çünkü zaten o jüri tarafından suçlu bulundu. Atilla'nın tanıklık ettiği rüşvet çarkı ilişkilerinde Türkiye'yi zarara sokmakta suç sabit. Açılmamış dosyalar hala duruyor. Zafer Çağlayanla ilgili aramalar devam edecek. ABD, Türkiye'nin bankalarına ceza kesecek.

© AP Photo / Elizabeth Williams ABD'de Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası

Zarraf ile ilgili konu devam edecek. Onun aldığı cezanın 5 mi 10 mu olduğu fark etmez. Tanık koruma içinde olan Zarraf'ın yatıp yatmadığı konusunda kimsenin bilgisi olmayacak. Yargılamada sürekli onun bilgisine başvurulacak. Zafer Çağlayan ile ilgili kırmızı bülten üstünden arama çıkarılacak. Kapalı dosyaların açılıp açılmadığıyla alakalı bilgi sahibi olamayacağız. Bazıları arandıklarını yakalandığında anlayacak."