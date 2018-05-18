Gazeteci Sönmez: Mehmet Şimşek, ekonominin itibarını Twitter’dan düzeltmeye çalışıyor

Gazeteci Mustafa Sönmez, Seyr-i Sabah programında ekonominin içinde bulunduğu durumun değerlendirmesini yaptı. Sönmez, Türk ekonomisine duyulan güvenin içeride ve dışarıda bozulmasının önüne geçilmeye çalışıldığını ve bunda başarılı olunamadığını söylerken Mehmet Şimşek’in bu bozulmayı Twitter mesajlarıyla engellemeye çalıştığını dile getirdi.

© AA / Kısa vadeli dış borç 122 milyar dolara yükseldi

Türkiye'de seçim atmosferinin de getirileri yüzünden borsa düşüyor, döviz yükseliyor ve ekonominin aktörleri müdahalelerde giderek daha çok yetersiz kalıyor. Gazeteci Mustafa Sönmez, Seyr-i Sabah programına yaptığı değerlendirmelerde ekonomideki bozulmanın iç ve dış faktörlerin duyduğu güvensizlik yüzünden olduğunu söyledi. Sönmez, şu anda atılan adımların yeniden güven yaratmak için yetersiz olduğunu dile getirdi:

‘MALİYE BAKANININ DERDİ BÜTÇEYİ AZ AÇIKLA YÖNETMEK'

"Maliye Bakanı Ağbal'ın derdi bütçeyi az açıkla yönetmek. Saray'ın derdi anketler ve oy kaybı. Herkesin derdi başka. Tabii ki Saray'ın dediği olmuş vaziyette. Saray'dakiler ‘Verin hurmaları, tırmalamayı sonra düşünürüz' diyorlar.

Dövizin kontrol altına alınamaması, 5'e doğru tırmanması büyük ölçüde güvensizlikle alakalı. Bu güvensizlik hem içeride hem dışarıda var. Vatandaş TL'de kalmak istemiyor. Enflasyona dayanamıyor TL. TL'de kaldığımız takdirde enflasyona karşı koruyacak faiz yok.

Faize Saray engel oluyor, arkasındaki müteahhitler ev satamaz diye. Dövizde bundan dolayı mevduat sahiplerinin saldırısı var. Bütün mevduatların yüzde 45'i döviz. Şirketlerde yaklaşık 240 milyar dolar büyük bir borç yükü var. Firmalar kendini korumak için döviz borçları büyümesin diye onlar da saldırdı. Döviz bu iki saldırıyla birlikte yükseldi. Havuzda döviz talebini karşılayacak döviz var mı? Yok.

Yabancılar da güvensizlik duyuyor. Erdoğan'ın söylediklerine bakarak güven duyamıyorlar. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı Saray davet etti. Normalde Cumhurbaşkanlığı makamına davet edecekken AKP karargahına davet ediyor. Bağımsız ve özerk yapının başındaki kişi AKP Genel Merkezi'ne gitti. Bununla verilen mesaj ‘Cumhurbaşkanı her şeyin, özerkliğin de üstündedir'. Bunu içeridekiler anlar da dışarıdakilerin gözler fal taşı gibi açılıyor. Biraz gerilemiş olan doların fiyatı tekrar yükselmeye başladı. Şimdi Merkez Bankası'nın inandırıcılığı kalmayacak.

Merkez Bankası'nın bağımsız hale gelmesi 2000 yılının öncesinde düşünülmüş bir şey. Dünya ekonomisinde bütünleşme arttıkça birçok ülke gibi Merkez Bankası'nın siyasi rüzgarlardan etkilenmemesi için bağımsızlık verildi. Merkez Bankası'nın iktidara bağlanması olabilir. Ama size borç para veren dış kaynaklar para vermeyi keserler.

© AA / Fitch: Türkiye, en kırılgan 3 ülkeden biri

Türkiye'nin bir numaralı sorunu iç ve dış güven. Bu yüzden ekonomi adım adım krize gidiyor. Varlık barışı yasası çıktı. Bu aslında kara paraya teslim olma düzenlemesi. Baktılar dışarıdan para gelmiyor, kaynağını sormadan, vergi bile almadan bu paraları ülkeye çağırdılar. Birileri parayı aklamak için yer arıyor. Bir Türk firmasına avanta verip aklama yaptıracaklar. Böylece Türkiye kara para aklama ülkesi oluyor, itibar kaybediyor.

‘SARAY'IN DERDİ İKTİDARI KAYBETMEMEK'

(Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı) Mehmet Şimşek, yabancılar kaçmasın diye telaş ediyor. (Maliye Bakanı) Naci Ağbal, bütçe delinmesin diye telaşlı. Ama Saray'ın derdi iktidarı kaybetmemek. Bir tokadı birine bir tokadı diğerine atıyor. Şimşek, Erdoğan'ın bozduğunu Twitter'dan düzeltmeye çalışıyor. Dışarıdakiler sürekli para sahiplerini uyarıyor, bizim notumuzu kırıyor, ‘Yol haritası yok, ne yapacaklarını bilmiyorlar' diye. Kamu maliyesi su almaya başladı. Döviz fiyatıyla baş etmek mümkün değil. Hiçbir hesabımız 4.5 TL ile yapılmadı. Umarım insanlar hurmaları yerken bunu düşünür ona göre tercihlerini kullanırlar."