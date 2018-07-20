Kayıt
16:11 20 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Seyr-i sabah

    CHP’li Yarkadaş: Şu an 603 imza toplandı, bu sayı 700’ü geçer

    Seyr-i Sabah
    URL'yi kısaltın
    Zafer Arapkirli
    0 0 0

    CHP’li Barış Yarkadaş, ilk kez Seyr-i Sabah programında kurultay için imza veren delege sayısının 603’e ulaştığını, bu sayının 700’ü geçeceğini dile getirdi. Yarkadaş, genel merkezin kurultayı toplamak için 45 gün beklemesine gerek olmadığını, 10-11 Ağustos günlerinde kurultayın yapılabileceğini söyledi.

    Mehmet Ali Çelebi
    © Fotoğraf : DHA
    CHP'li Çelebi, kurultay için toplanan imzayı açıkladı: Bugün tamamlanır
    Seçimden hemen sonra başlayan CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmaları imza sayılarıyla gündemdeki yerini koruyor. Genel merkez yaptığı açıklamalarda toplanan imzaların 400 sayısına ulaştığını, yeterli sayıda imzanın toplanamayacağını dile getirdi. Seyr-i Sabah programına konuk olan CHP'li Barış Yarkadaş, cuma sabah 08.15 itibarıyla 603 delegenin kurultay yapılması için imza verdiğini söylerken, bu sayının 700 üstüne çıkacağını ve Muharrem İnce'nin 1000 oyla parti başkanı seçileceğini iddia etti:

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger
    © AA / Güven Yılmaz
    CHP'li Aksünger: Kurultay için imza verenlere ciddi baskı var
    ‘İMZALAR PARTİ MERKEZİNE GEÇ GİTTİĞİ İÇİN AZ İMZA VAR ZANNEDİLİYOR'

    "Bir kurultay delegesi tüzük gereği notere gider. 'Ben kurultay yapılmasını istiyorum' diye bir metin vardır, bunu imzalar. Bunlar 3 nüsha yapılır. Biri noterde kalır ve ikisi imzayı veren kişinin takdirine bırakılır. İmzayı veren kişi bunun birini genel merkeze gönderin derse noter hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen keşidecinin kağıdını gönderir. Bazı arkadaşlarımız notere gidip imza verdiklerinde belgeyi gönderin diyor, bazıları göndermeyin diyor. Çünkü genel merkezden gelecek 'İmzalarınızı geri çeker misiniz?' ricalarıyla muhatap olmak istemiyorlar.

    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan
    © AA /
    CHP Sözcüsü Tezcan'dan imza açıklaması
    İmzayı veren kimi delegeler çağrı grubunun sözcüsü Yaşar Tüzün'e WhatsApp üstünden fotoğrafını çekip gönderiyor. Genel merkez kağıtları postayla 4 gün gecikmeli olarak aldığı için Muharrem İnce'deki imza sayısıyla genel merkezdeki imza sayısı birbirini tutmuyor. Muharrem İnce'nin ekibi bu işi kolaylaştırıcılar, temsilciler grubu olarak tanımlanabilir. İmza sayısını 635 sayısının üstüne çıkarmayı hedefliyorlar. Ben 5 Temmuz günü Sözcü gazetesine verdiğim röportajda Muharrem İnce'nin 700 imza toplayabileceğini, 1000 oyla da CHP genel başkanı olabileceğini söylemiştim. Şu an kurultayın yapılmasından yana tavır koyan delege sayısı 08.15 itibarıyla 603'e ulaştı. Neden 700 diyoruz? Çeşitli sebeplerden dolayı yurt dışında olan notere gidemeyen ama imza vereceğini bildiğimiz 100'e yakın arkadaşımız var. Bunlar imza vereceklerini sözlü olarak beyan ettiler. Kurultayın yapılması için tavırlarını koydular.

    Tuncay Özkan
    © AA / Güven Yılmaz
    CHP'li Özkan'dan kurultay açıklaması: Delege evet derse boynumuz kıldan ince
    CHP genel merkezi kurultayı engelleyebilmek için ‘Aman kapıda yerel seçim var' diyor. Yerel seçimlerin martta yapılacağı artık kesinleşti. AKP'nin tüm sözcüleri bunu söylüyor. Yerel seçimin öne alınması için Anayasa değişikliği gerekiyor. CHP bu Anayasa değişikliğine yanaşmayacağını söyledi. Peki bu Anayasa değişikliği 'CHP'ye rağmen' nasıl yapılacak? AKP büyük kongresini 18 Ağustos'ta büyük kongresini yapacak, o yüzden seçime gidemezler. Kongre için imzalar en geç pazartesi günü genel merkeze gittiğinde, genel merkez kendilerine tanınan 45 günü beklemek zorunda değil. 45 gün onlara tanınan maksimum zamandır. CHP genel merkeze ıslak imzalar ulaştığında o gün bile kurultay kararı alıp Ağustos 10-11 gibi AKP kongresinden önce kurultay yapılabilir. Aman yerel seçim olacak sözü boşa çıkarılmış olabilir.

    Kılıçdaroğlu böyle bir şey yapar mı? 500'ün üstünde imza verilmişse kurultay delegelerinin büyük çoğunluğu iradesini değişimdin yana koymuş demektir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görmesi ve derhal partiyi kurultaya götürmesi lazım. Şu saat itibarıyla 603'e yakın delegenin imza verdiği bir ortamda kurultayda bu imzalar yokmuş gibi yapması siyasetin doğasına aykırıdır. Sayın genel başkanın bu imzaları görünce partiyi kurultaya götürmesi ve kendisinin aday olmayacağını açıklamasıdır doğru olan.

    CHP'li Tüzün, delegelerin verdikleri imzaları basın mensuplarına gösterdi.
    © AA / Emin Sansar
    CHP'de kurultay için imza sayısı 526'ya ulaştı
    ‘GENEL MERKEZİN İKİ SEÇİMİ AYNI ANDA KAYBEDİP PARTİ YÖNETMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

    Bugün Hatay delegelerinin yüzde 90'ı, Konya'nın yüzde 98'i, Rize'nin yüzde 100'ü kurultay için imza verdi. Ardahan'ın dört delegesinin hepsi imza verdi. Trabzon ve Kütahya, Manisa, Sakarya gibi illerin tamamı, İstanbul'un yarısı imza vermişken siz hiçbir şey yokmuş gibi yapamazsınız. Neden Manisa örneğini verdim? Özgür Özel, Manisa milletvekili ve genel başkanının kalmasını istiyor. Ama kendi ilindeki milletvekillerinin tamamı kurultay istiyor.

    Genel başkanın vekillerinin illerinde kurultay ve yenilenme isteği var. Bu illerden gelen milletvekilleri oradan çıkıp nasıl siyaset yapacak? Hatay'ın milletvekilleri genel başkan tarafından atandı ama tüm delegeler değişim istiyor. O halde genel başkanın yapması gereken ortaya çıkan güvenoyu ihtiyacını karşılayıp partiyi kurultaya götürmektir. CHP, İstanbul Anadolu yakasından, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 11 milletvekili çıkardı. 24 Haziran seçimlerinde buraya ekstra 5 milletvekili kontenjanı tanındı ama CHP en az 14 milletvekiliyle seçimi tamamlaması gerekirken 10 milletvekili çıkardı. Parti 1.1 milyon oy kaybetti. Hem yeni vekil alamadı hem de vekil sayısı AKP'ye göre geride kaldı. Genel merkez yanlış bir listeyle çıktı, toplumun taleplerini dikkate almadı. Genel merkez seçimlerden önce bir kamuoyu araştırma şirketine milletvekillerinin performanslarını ölçtürdü. Neden o yaptırdıkları kamuoyu araştırmasını dikkate almadılar? Alt sırada çıkanların tamamını seçilebilecek yerlere koydular, üst sıradakileri de listeye almadılar.

    Deniz Baykal - Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Korkusuz yazarı Ataklı: Baykal 'Kurultay için imza toplanması doğru değil' dedi
    Eğer genel merkez kendine güvenseydi listeleri genel merkezde hazırlamaz ön seçim yapardı. Ön seçimde de kimin kazanıp kazanmayacağı belli olurdu. Bu bir liste dışında kalmakla ilgili değil. Tanju Özcan ve Yaşar Tüzün kurultaydan yana tavır koydu. Gürsel Tekin, Erdin Bircan, Selin Sayek Böke, Ali Şeker gibi isimler kurultaydan yana tavır koyuyor, bu isimlere ne diyeceksiniz? Bugün değişim isteyen 50'nin üstündeki milletvekili değişim isteğini tüzük kurultayından önce ortaya koydular.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : CHP
    Kılıçdaroğlu'nun kurultay için imza veren başdanışmanı istifa etti
    ‘ÖN SEÇİM KALDIRILINCA PARTİ OY VE MİLLETVEKİLİ KAYBETTİ'

    Ben ön seçim kaldırılınca partinin oy ve milletvekili kaybedeceğini söylemiştim. Bugün liste dışında kalanlar da bunu söylediler. Onlar seçilemediği için konuşuyor değiller. Bu arkadaşlar seçilemediği için kurultaya hazırlandı diyorlar. Biz kurultaya hazırlanmadık. Kurultaya hazırlanan bir yapı varsa o da CHP genel merkezidir. Merkez, listeyi kurultay yapılamasın diye hazırladı. CHP Genel Merkezi kendini zihniyet olarak yüzde 22 bandına hapsetmiş durumda. Bu listeleri hazırlarken 25 Haziran günü ortaya kurultay talebi çıkarsa onu engellemek için hazırladılar. Genel merkez dedi ki 'Biz öyle bir liste yapalım ki oylar düşük kalırsa kurultay talebi doğmasın'. Delegeye hakim olan il başkanlarını listeye soktular. O delegeleri tutmaya çalıştılar. Kurultaya hazırlanan Muharrem İnce değil genel merkezdi.

    CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke
    © Fotoğraf : Murat Kaynak
    CHP'de 'Gelecek İçin Biz' grubundan da kurultay çağrısı
    'TÜZÜK ANTİDEMOKRATİK BİR ŞEKİLDE GEÇTİ'

    Kimsenin genel başkanla veya kişilerle sorunu yok. Ben sayın genel başkanla 3 sene uyumlu çalıştım. Ama bir yönetim anlayışı sorunu var CHP'de. Yeni gelecek arkadaşların ilk işi tüzüğü değiştirmek olacak. Bu tüzük partide tek adamlık yönetim anlayışı ortaya çıkarıyor. Parti meclisinin ve MYK'nın yetkisi yok. Biz buna karşı çıktık. Ama buna rağmen bu tüzük antidemokratik bir biçimde geçti. Bu tüzükle genel başkana tüm yetkileri verince parti organları felç oluyor. Parti meclisi politika üretemiyor. MYK üretilen politikaları uygulayamıyor. Ortak akıl ve kollektivizm partide işlemiyor. Bunun değişmesi lazım. CHP'nin liste dışında kalan milletvekilleri tüm bu eleştirileri kapalı grup toplantılarında görüştüler. Ama bir karar aldık, burada konuşulanları dışarıda anlatmayalım diye. O yüzden zannediyorlar ki dışarıda kalanlar bugüne kadar hiçbir şey söylemedi. Yüzlerce kez yazılı bildirdik. Hepsi kayıtlı. 10 yıl saklanacak bunlar.

    Tüzün, kurultay için toplanan imzaları gösterdi.
    © AA / Evrim Aydın
    CHP'li Usluer: Olağanüstü kurultaya giderek delegeyle yüzleşilmeli
    'BİZİM MESELEMİZ YÖNETİM ANLAYIŞI'

    Parti şöyle bir yanlış anlayış içinde: Ekmeleddin İhsanoğlu ile bir süreç başladı, Abdullah Gül ile devam edilmek istendi. Tabandan tepki gelince durdu. Bu anlayış hala devam ettirilmek isteniyor. Merkez sağ ve siyasal islamcılara yakın olunursa oy alırım sanıyor herkes. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Bunun gereğini yerine getireceğiz. Örgütlenme anlayışımızı da sosyal demokrat bakış açısıyla ortaya koyup işçiye memura sanatçıya muhalife kucak açıp örgütleneceğiz. Parti temsilcilerini seçerken üyeye dayalı ön seçim yapacağız dedik. Üyeler genel başkanını da seçsin dedik. 220 bin oy aldığımız İstanbul'un bir ilçesinde ilçe başkanını 200 delegeyle seçemezsiniz. Bunu yaparsanız oylarınız yüzde 80'den 50'ye kadar gelir. Böyle olursa toplumun bağlarınız kopar. Bizim meselemiz kişi meselesi değil, yönetim anlayışı. Politika üretme anlayışı. Sağa benzeyerek, taklit ederek oy alamayacağımız geride kalan 9 seçimde görüldü. Aynı suda iki kez yıkanılmaz dedik ama CHP genel merkezi aynı suda 10. kez yıkanmaya çalışıyor."

    Etiketler:
    Olağanüstü kurultay, CHP, Barış Yarkadaş
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    İstanbul'da 'Sis Parkı' açıldı
    İstanbul'da 'Sis Parkı' açıldı
    Karikatür
    Trump'tan Karadağ uyarısı: 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet