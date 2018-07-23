Gazeteci Öztürk: Akşener’in karşısına kimse aday olarak çıkamaz

Kurulalı bir yıl dahi olmayan İYİ Parti, ikili bir seçim atlattı ve hemen ardından yerel seçimlere gidecek. Büyük beklentilerle seçimlere giren ancak beklediği kadar oy alamayan partinin içinde bazı rahatsızlıklar yaşanmaya başladı. Partinin Afyon'da yaptığı toplantıda Meral Akşener sorumluluğu üstüne alarak istifa etmek istedi ve partililer gitmemesi için arabasının önünü kesti.

Gazeteci Saygı Öztürk, Seyr-i Sabah programında toplantı sırasında yaşananları ve bundan sonraki olası gelişmeleri değerlendirdi:

© AA / Erhan Erdoğan İYİ Partili Koncuk: Genel başkanımız tek aday olacak

"Bu partinin kuruluşuna baktığımız zaman geçen yılın Ekim ayında kuruldu. MHP içinden ayrılanlar diğer siyasi partilerden rahatsız olup bu partinin içine girmek isteyenlere yönelik kurulmuş bir parti. Ağırlıklı olarak baktığımızda MHP'den kopanlar ANAP ve Doğru Yol Partisi'nden olanlar bu partinin içinde yer aldı. Partinin kuruluşuyla ilgili çalışmalar yaparken inanılmaz engellerle karşılaştılar, yeterli oy toplamalarına rağmen mahkeme mahkeme dolaştırıldılar. Tüm bunlara rağmen seçime katılmalarını sağlayacak yeterlilikleri yerine getirmedikleri söylendi. Buna göre düzenlemeler yapıldı. İYİ Parti'nin seçimlerde kötü sonuç aldığını kimse iddia edemez. Çünkü bu partinin kuruluşu 7 buçuk ay. 50 yıllık MHP'nin 49 milletvekili varken bu partinin 43 milletvekili çıktı. Devlet yardımının olmaması, kendi imkanlarıyla ancak bu kadar oldu.

İYİ Parti'nin önemli bir kesimi MHP'li. MHP'nin uzun yıllardır iktidarda ve koalisyonlarda yer alamaması önemli bir sıkıntı, bürokrasi içinde de eskisi kadar çok yoklar. Müteahhitler devletten iş alamaz, yakınları devlette işe giremez oldu. AKP ile ilişkilerin sıcak olması, seçime birlikte gitmeleri MHP'ye kayışlarda son derece etkili oldu. Daha önceki dönemlerde gelmiş olanların eski siyasi partilerine bu yüzden kaydığı görülüyor. Milletvekillerinin Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi de büyük sıkıntı yarattı. Akşener, milletvekilleriyle yaptığı toplantıda 'Genel başkanına inanmayan, genel başkanının namusuna söz eden, ipsiz sapsız diyen bir genel başkanın elinin öpülmesini doğru karşılamıyorum, isteyen çekip gitsin' dedi.

Parti içinde milletvekili adaylarının belirlenmesinde yaşanan olumsuzluklar var. İstediği yerde aday gösterilmeyen ya da hiç aday gösterilmeyenlerin yarattığı rahatsızlıkta fatura genel başkana çıktı. Bütün bunlar MHP'ye kayış var izlenimi doğmasına neden oldu. MHP'liler kendilerinden kopan siyasilerin partisinin karışmasını adeta arzu ederler. Neden? Kendi oylarının yüzde 17-18 olduğunu, yüzde 7 civarındaki oyun İYİ Parti'ye gittiğini düşünüyorlar. Kendilerine en yakın siyasi partinin güçlü olmasını istemez, onların dağılmasını, meclisteki milletvekillerinin kendilerine gelmesini ister ve arzularlar. Benzer adımlar atmak, MHP'den ayrılmak isteyen milletvekillerine 'Bizimle uğraşanların ne hallere düştüğünü gördünüz' deme fırsatı yakaladılar.

İYİ Parti'nin Afyon'da 3 günlük çalıştayı yapıldı. 20 ayrı komisyon oluşturuldu. Meral Akşener oradaki toplantının başında 'Kesinlikle kimsenin sözü kesilmeyecek sonuna kadar dinlenecek. En büyük eleştiri bile saygıyla karşılanacak, gerekirse gece yarısına kadar toplantılar sürecek' dedi. Şu anda partide bir liderlik yarışı yok. Parti içinde bir hesaplaşma diyelim. Meral Akşener'e doğrudan değil ama partide bulunanlara tepkiler var. Parti yönetiminde bulunmak için çaba gösterenler var. Bir takım mücadeleler sürüyor. Örneğin Koray Aydın ile Ümit Özdağ'ın ilişkileri iyi değil. Partiye sahip olmak isteyenlerle TBMM grubuna sahip olmak isteyenler arasında mücadeleler var. İlk kez siyaset sahnesine çıkan bir partide bunlar doğal karşılanmalı.

Bu kongre sonucunda Meral Akşener herkesi dinledikten sonra 'Sizleri dinledik, ortada başarısızlık varsa bunun sorumlusu benim. Biz başarısız kabul edildiğimize göre yapılması gerekeni yapıp istifa ediyorum' dedi. Salonun kapısına doğru giderken partililer büyük bir feryat figanla 'Gidemezsiniz' deyip kapıları tuttular. Akşener otomobiline bindi. Partililerin bir kısmı aracın önüne bir kısmı arkasına yattı. Aracı hareket edemeyeceği bir hale getirdiler. Bazı araçlar da otomobilin önünü kesiyor ve Akşener'in otelden ayrılmasına izin vermediler. Akşener odasına tekrar gidip dinlendikten sonra salona gelerek seçimli kurultaya gidileceğini söyledi. Seçimli kurultaya gidilmesi bu kişinin doğrudan istifa ettiği veya bir daha aday olmayacağı anlamına gelmez. Kurultaya gidince genel başkan zaten doğrudan istifa etmiş sayılır ama bu bir sonraki seçimde aday olmayacak demek değildir.

Daha önce de istifasını sunmuştu, seçim sonuçlarından sonra. Kendini başarısız görüp istifa etmek istemişti. Bence güzel bir tutum. Genel başkanlık koltuğuna yapışmıyor. Bence tekrar aday gösterilir, kabul de eder. Önümüzde Mart ayında yapılacak bir seçim var. Onun karşısına kimse aday olarak çıkmaz. Partinin gidişatına bağlı insanların ayrılacağını beklemiyorum. Ama parti içinde bazı rahatsızlıklar var. İnsanların belli bir süre bağımsız kalacağını bekliyorum. Ama yeniden bir derlenme toparlanma görülürse kopuşların da olmayacağını düşünüyorum."