Gazeteci Kızılyalın: İnsan hakları konusu Euro 2024 kararını yüzde 30 etkiledi

Cumhuriyet gazetesi spor müdürü Arif Kızılyalın, Seyr-i Sabah programında dün oylanan Euro 2024 etkinliğinin sonuçlarını değerlendirdi. Kızılyalın, “Eğer devlet insan hakları konusunda güvence verseydi, sonuç çok farklı olabilirdi” dedi.
2024 yılında yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası, Euro 2024 ev sahipliği için Almanya ile finale kalan Türkiye için oylama dün yapıldı. Ülkece kazanılması adına büyük beklentilerin içine girilen bu oylamada 12-4 gibi açık bir farkla Almanya Euro 2024 ev sahipliğini kazandı. Cumhuriyet gazetesi spor müdürü Arif Kızılyalın, Seyr-i Sabah programına yaptığı açıklamalarda oylamayı ve ev sahipliğinin kaybedilmesi sürecine giden adımları anlattı. Kızılyalın, özellikle Türkiye'nin insan hakları konusunun oylamada yüzde 30 mertebesinde etkili olduğunu söyledi:
"Almanya ile yarıştığımız gün tanıtım filmimizde Nusret'in kullanılmasına bugünkü köşe yazımda da mecazi olarak yer verdim ama o buz dağının görünen kısmı. Biz Nusret'i ön plana çıkarırken Almanya Löw'ü koymuş, Rudi Voller'i koymuş, biz Nusret'i koyuyoruz. Bizim uluslararası arenada tanınan yüzlerimiz var, Hamit Altıntop'u koyarsınız, Fatih Terim'i, Mustafa Denizli'yi, Nihat Kahveci'yi koyarsınız. Ama biz ne yazık ki Beşiktaş kadın futbol takımı başkanı bir hanımefendiyi, ampüte milli takımından bir futbolcuyu koyuyoruz. Sayın Ali Koç son anda dahil edilmiş ekonomimizi anlatmak için. Ama bu işler son dakikada bu yöntemlerle olmaz.
Tanıtım filmini bir kenara bırakırsak… Türkiye'nin altyapı sorunu var. 2020 olimpiyat seçmelerinde yine aynı golü yemiştik. Orada da TOKİ'den insanlara sunum yaptırmıştık dünyaca ünlü basketbolcu ve güreşçilerimizin olmasına rağmen. Türkiye'nin projesinde yer alan maç kentlerinde İstanbul ve Antalya dışındaki illerde otel sorunu var. Konya'yı koymuşuz ama orada otel sorunu var, grup maçı oynatacak yeterli yatak sayısı yok. İzmir, bütün Avrupa'nın ilgisini çeken bir lokasyon olmasına rağmen onu koymamışız. Siyasete girmeyeyim diyorum ama İzmir'in konmamasının sebebi siyasi.
Antalya'nın stadı çok güzel ama yaparken şunu 10 bin kişilik fazla koltuk koyun. UEFA yetkilileri ‘Çeyrek finale kadar Türkiye idare ediyor sonrasında yeterince büyük stadı yok, orada tıkanıyorsunuz' diyorlar. İnsanlara çay, simit, köprü, Marmaray ile tanıtım yapmamanız lazım. Kes, kopyala, yapıştır şeklinde bir tanıtım filmi olmuş. Prodüksiyon ve senaryo yok. Almanya yaşayan ünlü futbolcularını oynatmış. Bu tanıtım filminin fikrini kim verdi? Bir federasyon yetkilisi vermiş. Türkiye'de bu konularda çok iyi senaristler var. Sayın Demirören medyanın çok büyük bir kısmına hükmediyor. Elinin altında onlarca çok kaliteli spor adamı var. Onlardan bir kurul oluştursa, ona yok mu diyecekler? Bu işe federasyonu da karıştırmadılar. Bu kadar basit olmamalı her şey.
İnsan hakları konusu bu etkinliğin bize verilmesini yüzde 30 etkiledi. Siz diğer işleri iyi yapmış olsaydınız, insan hakları ihlallerine karşı devlet güvencesi vermiş olsaydınız çevrenin korunması güvencesi verseydiniz yine yetecekti. UEFA başkanı dün Türkiye'den aksiyon bekliyorduk dedi. Katar, FIFA üyelerine rüşvet vermekle suçlanıyor. CIA de dahil olmak üzere bütün istihbarat örgütleri araştırıyor bunu. Katar'a dünya kupasını getiren halkla ilişkiler şirketi Türkiye ile de çalıştı. Biz şüpheyle bakılan bir şirketle çalışarak ayrıca bir gol yedik. Bu şirket bize, Mesut Özil konusunu kaşımamamızı söylemiş. Bu konunu üstüne gidilse sonuç değişik olabilirdi çünkü Avrupa ırkçılık konusunda çok hassas. Biz zaten 9-7 gerideydik. Macar, Bulgar, Hollanda gibi üyeler bizim yanımızdaydı. Biz farklı oylar almak istedik. Ceferin'in bile bizden yana kullanacağını düşünüyorduk ona daha önce başkanlık sırasında verdiğimiz destek yüzünden. Ama olmadı. Almanya'da ikinci lig maçlarını 60 bin kişi seyrediyor bizimkinin ortalaması yaklaşık 600. Bizim spor kültürümüz yok. Biz kahvelerde oturup birbirimize laf sokmayı sahaya su şişesi atmayı seviyoruz."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)