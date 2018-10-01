ATİAD Başkanı Sarıyar: Bazı Alman firmalar Türkiye’ye yatırımı imaj sorunu olarak görüyor

© AP Photo / Vano Shlamov Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı azaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlarla birlikte yaptığı Almanya ziyareti sonrasında iki ülke arasında ilişkilerin mevcut bazı sorunlara rağmen düzelme sürecine girdiği dile getirildi. Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Başkanı Aziz Sarıyar, Seyr-i Sabah programına yaptığı açıklamalarda görüşmelerin kendilerinin beklediği kadar pozitif geçmediğini, iş dünyasının önünü örmek istediğini, yapılan açıklamaların da bu güveni veremediğini dile getirdi:

‘ALMAN YATIRIMCILAR TÜRKİYE İÇİN ÇEKİNGEN'

"Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeler Türk toplumu olarak o kadar olumlu geçmedi. Siyasal sorunların devamını yaşadık. İlişkilerde ısınma da yaşanmış olsa geçen haftaki ziyaretten sonra daha da sıcak mesajlar beklerdim. Ama geçmişteki sorunlar tekrar gündeme geldi, istediğimiz kadar iyi bir ilerleme olmadı. İş dünyası olarak siyasetin bizi etkilememesi gerekiyor çünkü biz iş yapacağız. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin canlanması gerekiyor ama ister istemez siyasetin etkileri var. Almanya da ilişkileri pratik olarak görüyor çünkü iş yapmak istiyorlar. Almanya için Türkiye önemli bir pazar. Şu anda daha da önem kazanıyor. Bizim isteğimiz buradaki Türkiye'ye yapılan yatırım değil, iki ülke arasındaki gerginliklerin genel olarak da bitmesi. Almanya'da yaşayan Türk toplumu bununla her gün karşı karşıya kalıyor, kendini savunma pozisyonunda görüyor. Almanya Türkiye'ye yapılacak yardımların yardım olarak değil ticaret olmasını istiyor. Böyle bir yatırım yapılıp Türkiye'ye destek olacağını düşünüyorum. Eski zamanlara tekrar dönebiliriz umudundayım.

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Ben aynı zamanda bir avukat olarak birçok şirkete destek veriyorum. İş dünyasıyla temastayım. Türkiye konusunda tedirginiz, bekleme pozisyonundayız yatırım açısından ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından sözlerini çok duyuyorum. Çünkü geleceğin ne olacağını bilmiyoruz. İş için yarını göremiyoruz deyip Alman yatırımcılar Türkiye konusunda çekingen kalıyorlar. Bazı büyük şirketler Türkiye'ye yatırımı imaj sorunu olarak görüyorlar. Yatırım yapılsa da dolaylı, başka şirketler üstünden yatırım yapıyorlar marka ceza görmesin diye. Buradan Türkiye'den Almanya'ya verilen mesajların olumlu olması gerekiyor. Günlük hayatımızda son bir iki yıldır hep Türkiye konusu gündemde. Nerede görüşsek çalışsak özel olarak Almanlarla görüşsek ‘Türkiye neden böyle gidişatı ne?' diye soruyorlar. Her yerde olduğu gibi Almanya'da yaşayan toplumda da değişik görüşmeler var. Ben geçen sene Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettim bunları aktardım. Ziyareti olumlu karşılayanlar kadar protesto eden bakış açıları da oldu. Bir beklenti vardı daha da pozitif gelişecek diye ama yarının ne olacağını bilemiyoruz.

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45 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'den Almanya'ya göç eden kitle ne olursa olsun hep Türkiye'ye bakıyor burada ne olduğunu görmek istiyorlar. Umarım daha pozitif sinyaller gelir orada kendimizi savunma pozisyonunda hissediyoruz kendimizi. İş dünyası ticaret, siyasetin dışında masaya oturup iki ülke arasındaki iletişimi artırması gerekiyor. Siyasetin ne gibi amaçları var konusunu bir kenara bırakmalı. Almanya Türkiye için çok önemli. Orada yaşayan 4 milyon Türk kökenli var. Bu da büyük bir potansiyel oluşturuyor. İki ülke arasındaki görüşmelerin artması gerekiyor. Son zamanlarda orada durgunluk vardı. Türk iş dünyasının imajını pozitif olarak geliştirmeli. ATİAD olarak her yıl Türk Alman günü gerçekleştiriyoruz. 1000'e yakın iş insanı katılıyor. Bazen siyasi partiler seçim amaçlı konular gündeme getiriyor. Bunların ticari açıdan önemli olmaması gerekiyor."