Emekli Tuğamiral Ertürk: Kaşıkçı olayı Türkiye’nin Ortadoğu bataklığında battığının belgesidir

Ülke gündemini en çok meşgul eden konulardan biri olan Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda girdikten sonra kaybolmasını emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Seyr-i Sabah programında yorumladı. Ertürk, yaşananları Türkiye’nin Ortadoğu bataklığında batmasının bir belgesi olarak niteledi.
Bir Suudi Arabistan vatandaşı olan Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'a girdikten sonra ortadan kaybolması, tüm dünyada gündemde ilk sıralarda yerini aldı. Suudi Arabistan ile zorlu bir süreçten geçen diplomatik ilişkiler, bu olayla birlikte iyice gerildi. Seyr-i Sabah programına konuk olan emekli Tuğamiral Türker Ertürk, yaşanan süreçleri Türkiye'nin diplomatik alanda attığı başarısız adımlara bağladı:
‘KONSOLOSLUK O ÜLKENİN TOPRAĞIDIR, İÇİNE İSTEDİĞİNİZ GİBİ GİREMEZSİNİZ'
"Elçilik ve konsolosluk bir ülkenin toprağı sayılır. Gidemezsiniz, arama yapamazsınız. Mesela Julian Assange halen Londra'da Ekvador Büyükelçiliğinde, 6 yıldır yaşıyor. Kimse onu oradan almak için hamle bile yapamıyor. Cemal Kaşıkçı'yı bence oradan aldılar ve öldürdüler. Bu sıradan bir cinayet değil gönül işi aşk işi değil. Bunu büyük resmin içinde değerlendirmezseniz anlayamazsınız. Emperyalizm Ortadoğu'da neler yapmak istiyor, Suudi Arabistan saray darbesi nedir bilmezseniz, bu olayı anlayamazsınız. Türkiye'nin Ortadoğu bataklığında battığının bir resmi, bir delili daha bu. Geçen yıl 20 Kasım'da Suudi Arabistan'da saray darbesi yapıldı. Arkasında Amerika ve İsrail vardı. Bunlar benim değerlendirmelerim değil. ABD'de bu yıl bir kitap çıktı Michael Wolff'un Ateş ve Öfke diye. Burada bunu anlatıyor zaten. Saray darbesiyle ne yaptılar? Suud kralı Selman bin Abdülaziz arkasından gelen veliaht vardı, onu değiştirip yerine oğlunu atadı. Arkasından tutuklamalar, darbenin içeriğini teşkil eden eylemler yapıldı. Bu atamanın arkasındaki Suriye ve Amerika, Suriye ve İran'da olacakların çetrefilli habercisiydi. Bu darbe olmasaydı Kudüs'ün başkent ilan edilmesi, ABD büyükelçiliğinin buraya taşınması düşünülemezdi.
Cemal Kaşıkçı sıradan bir insan değildi, saraya çok yakındı. Özellikle bu darbeden çok memnun değildi. Gönüllü olarak ABD'ye sürgüne gitti. Orada Washington Post'a yazdı, Twitter'da 1.7 milyon takipçisi var. Müslüman kardeşlerle bir şekilde girift ilişkisi var, siyasi bir tarafı var. Müslüman kardeşler kimliğiyle bizim iktidarla olan ilişkisi ortaya çıkıyor. Konsolosluğa gidiyor belge almak için, evleneceği Hatice hanım da kapıda bekliyormuş. Ama başına bir iş geleceğinden şüphe ettiği için iki isme haber vermesini istiyor Kaşıkçı: Birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığını yapmış Yasin Aktay. Bir ihbar varsa büyükelçilik ile ilgili şeylere dokunabilir. Sadece konsolosluk içine müdahale edilemez çünkü orası Suudi Arabistan toprağıdır. Araçlar eğer bir ihbar varsa bunu durdurabilmek bunun için gerekli tedbir almak, diplomatik kanalları çalıştırarak da mümkün. Bugün gazetelere yansıyan 15 kişi bir uçakla Kaşıkçı'yı almak için geldi tarafı olayın polisiye bölümü. Bunu polis araştırır. Bir diplomat aracı aranabilir. Bir diplomat üstünü ya da aracını aratmayı reddederse diplomatik kanallar yine devreye girer. Ama anlaşıldığı üzere Türkiye'de bu konuda herhangi bir adım atılmamış.
Diyelim ki bir araçla konsolosluktan bir şey kaçırmak isteniyor. Bir ihbar var diyerek bu aracı durdurmak kesinlikle mümkün. Bir senatörümüz vardı, uyuşturucuyla yakalandı yurt dışında. Olayı siyasi yöne getirmek istiyorum: Müslüman kardeşler çok önemli. ABD'de şunu söylüyorlar: Bugün dünyada Müslüman kardeşlerin iktidarda olduğu tek ülke Türkiye. Korkunç bir laf bu. Şu anda 33 yaşında Suudi Arabistan'da gücü kullanan Prens Salman. Mısır'daki konuşmasında Türkiye'yi şeytan üçgenine dahil ediyor. Trump geçen gün ABD desteği olmadan Suudi Arabistan kralı koltuğunda iki hafta kalamaz dedi. Bu Trump'ın boşboğazlığı olabilir ama şu andaki gerçek bu.
Eski Türkiye'de bu mümkün müydü? Asla. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde iyi şeyler olmuyor. Ekonomide iyi şeyler olmuyor ve bileşik kaplar kanunu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de iyi şeyler olmuyor. Ben mülakat komisyonu başkanlıkları yaptım. Çanakkale destanı ile 15 Temmuz'u destanmış gibi kıyaslamak komiklik bile olmaz. Bunu yapmışlar mıdır? Kesinlikle yapmışlardır. Komisyonlarda askeri ağırlık yok iktidarın ağırlığı var. Harp okullarını absürt bir yapıya kavuşturdular. Milli Savunma Üniversitesi başında sivil bir rektör var. Bir tarikat gitti öbür tarikat geldi. Öyle bir absürt yapı ki bütün yapılar Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı. Deniz Harp okulu komutanı oradaki her şeyin komutanı değil. Bu muz cumhuriyetinde bile olmaz.
Kumpas davalarından biri olan askeri casusluk davalarından biri olan suçlanan FETÖ'cü hakim ve savcılara dava açılmasına izin verilmemiş. Ben bunu iktidarın bakış açısıyla çok normal buldum. Bu operasyonları iktidar ile cemaat beraber yaptılar. Bunu araştırdıkları zaman iktidarın bunun içinde olduğu ortaya çıkacak. Ergenekon Balyoz operasyonlarının içinde arkada emperyalizm, önünde iktidar ve cemaat vardı. 15 Temmuz darbe girişimi olamazdı, 4 milyon Suriyeli ülkeye doluşamazdı. Cemal Kaşıkçı olayının bir delilini daha göremezdik."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)