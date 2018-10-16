'Yeni yasalarla kadınlar kazanılmış haklarını kaybediyor'

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan Moroğlu, Seyr-i Sabah programında CHP’nin hazırladığı kadın hakları raporunu ve kanunlar önünde kadınların son durumunu yorumladı. Moroğlu, yeni çıkan yasalarla kadınların durumunun giderek daha kötüye gittiğini vurguladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kadınların mevcut durumu hakkında bir rapor hazırladı. Rapora göre her 10 kadından biri okuma yazma bilmiyor, erkeklerle eşit iş yapıyor ama aynı maaşı alamıyor, tüm bunların üstüne son 10 yılda değişik gruplardan 2521 kadın en yakınları tarafından cinayete kurban gitti. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Nazan Moroğlu, Seyr-i Sabah programında tüm bu aksaklıkların yanında kadınların kanunlar önünde yaşadığı zorlukları anlattı. Moroğlu, yeni çıkan yasalarla kadınların son yıllarda kazanılmış haklarını kaybettiğini dile getirdi:
"Kadınların yaşadıkları artık bir kadın sorunu değil toplumun sorunudur. Türkiye gelişmek istiyorsa demokrasiyi yerleştirmek istiyorsa dünya çapında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için cinslerden birini bu kadar ayrımcılıkla baş başa bırakmamalıdır. Durum vahim. Giderek de zorlaştırılıyor. Kadının sorunu kız çocukluktan başlıyor. Ayrımcılığa uğruyor ve eğitimden faydalanamıyor. 2 milyondan fazla kadın 21. yüzyılda okuma yazma bilmiyor. Türkiye'nin 1995 yılında tüm dünyaya taahhüt ettiği veri ile de hiç örtüşmüyor: 2000 yılında okur yazar olmayan tek kadın kalmayacak. Geldiğimiz noktada 2 milyon kadın okur yazar değil. 8 milyondan fazla kadın okula gitmemiş ama okuma yazma bildiğini söylüyor. Kadınların yüzde 75'i ilkokul seviyesinde. Eğitim olmayınca da sorunlar birbiri ardına geliyor. Ne yazık ki ilerlemenin önü böylece kesiliyor. İster kamu alanında olsun ister özel sektörde, kadının çalışması için bazı desteklere ihtiyaç var. Aile kursun, çocuk sahibi olsun diyorsunuz ama kreşler emzirme odaları olmalı bunun için. Kadının aile hayatıyla iş hayatını uyumlu hale getireceksiniz. Bir iş yerinde bir odada bunu kurmak mümkün. Kadın da çocuğunu çocuk odasına bırakıp işini yapabilir. Bunun gibi destekler olmazsa kadını istihdam etmiyorlar. Özel sektör için patronlar bunun maliyetine girmek istemeyebilir ama kamu sektörü da bunu yapmıyor.
Kadınlar toplumun bir parçası. Kadınlar güçlenemeyince erkekler nasıl güçlenecek? Demokrasinin en temel kriteri cinsler arasındaki eşitlik. Kadınların insan haklarından yararlandırılmaları lazım. Bu yapılmayınca toplum daha da geriye gidiyor. Kadın bu kadar baskı altında tutulursa ne yapılabilir? Kadın ölümleri sayılara indirilebilecek bir şey değil. Önlem alınmalı. Eğer kararlı bir devlet politikası olsa ilerleme sağlanır. Biz adım adım yasalardaki eşitsizliklerin kaldırılmasını yaşadık. Eşitlik öncelikle yasalarda olacak sonra hayata da yansır bu. Ama 2000'li yıllarda bu politikalar ortadan kaldırıldı. 2011'de kadın bakanlığı kaldırıldı ve aile bakanlığı kuruldu. Bu sorunlara çözüm arayacak bir bakanlık yok. Yasalarda değişiklik yapılarak kadınların kazanılmış haklarından geri adımlar atılmaya başlandı. Şu anda kazanılmış hakları korumaya çalışıyoruz. Toplum kadın ve erkeğe eşit haklar verirse o zaman gelişmek mümkün.
2016 yılında bir rapor tartıştık. Bu bir meclis araştırma komisyonu raporuydu. Bu raporun adı aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen nedenlerin kaldırılmasıydı. Raporun son bölümünde yasa değişiklikleri öneriliyordu aile bütünlüğünü korumak için. Tamamen kadınların kazanılmış haklarının geri alınmasıydı. Kadınların aile içinde kazandıklarının eşit paylaşılması aile bütünlüğünü olumsuz etkiliyormuş. Bunlardan biri de nafaka konusu. Medeni kanun boşanma nedeniyle ekonomik olarak güçsüz duruma düşen yoksulluk yaşayacak eşe diğeri nafaka verir deniyor. Koşullar değişince kaldırılacağına yönelik maddeler var. Kadınlar yararlanıyor çünkü kadınlar güçsüz. Önce bunun için bir sosyal destek fon kurulmalı. Sonra nasıl değişiklik yapılması isteniyorsa yapılabilir.
Bir de adliyedeki icra dosyalarından bahsedilirken kaç mağdur erkek var nafaka demek zorunda kalan diye bakmak lazım. Artık erkek de yoksulluğa düşerse kadın da nafaka veriyor. Bakanlık bir toplantı yaptı ama sadece aynı görüşte olanlarla masaya oturdu. Tek yönlü bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ve bu da kadınları mağdur edecek."
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