'Şu anda SGK değil emekliler bütçe açığı veriyor'

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması: Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik yok

Türkiye'de son birkaç gündür erken emeklilik tartışmaları ekonomi gündemindeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanların sayısının 6.2 milyon olduğunu, bunun bütçeye getireceği yıllık yükün 26 milyar TL olduğunu ve bu yüzden kabul edilemeyeceğini dile getirdi. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, Seyr-i Sabah programında yaptığı açıklamalarda bütçenin açık vermemesinin gerektiği söylemine katılırken ancak şu anda ülkede emeklilerin üçte birinin asgari ücretin altında emekli maaşı aldığını vurguladı:

‘601 TL EMEKLİ MAAŞI ALAN VAR'

© AFP 2018 / Yasin Akgül 'Ölüm ve ciddi hastalıklar dışında emekli olana kadar BES’ten çıkılamayacak'

"Önerilen emeklilik yasasıyla bütçeye 26 milyar TL yük olacak belki ama 180 kişinin ayda 11 bin TL'ye danışman olarak atandığını unutmamak lazım. Siyasi partiler seçim beyannamesi hazırlar iktidara gelmeden. Kime ne kadar para vereceklerini söylerler. İnsanlar da ona göre onlara oy verirler. Sayın Cumhurbaşkanı hayır dedi ama ilerde bakarız belki diyerek açık kapı da bıraktı. Kazanılmış hak konusu tartışmalı. Anayasa Mahkemesi bunu kazanılmış hak olarak kabul etmedi. O yıllarda Refah Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi bu kazanılmış hak değil beklenen bir haktır dedi. Kazanılmış hakkı emekliliğini hak etmiş maaşı cebine girmiş kişiler için kabul ederim dedi. Bizim bütçemiz 2018'de 60 milyar TL açık verecek. Ama isterse siyaset 800 milyar TL'yi aşan bütçeyi sermayeye mi, emekliye mi, memura mı vereyim derken bunu istediği bir başka yerden yana kullanabilirdi.

Normalde dünyada insanlar emekli olduğunda ayaklarını uzatır yatar ve dünyayı gezer. Yabancılar bir aylık emekli maaşıyla Türkiye'de otelde yaşayıp üstüne cebinde parası kalıyor. Bugün Türkiye'de emekli maaşı olarak 1200 TL'den bahsediliyor. Cumhurbaşkanı asgari ücretten daha az emekli maaşı alan yok dedi. Oysa şu anda 601 TL emekli maaşı alan var. 12 milyon emeklinin üçte biri asgari ücretten daha az emekli maaşı alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklarını kapatmayı amaçlayan 5510 sayılı kanundan sonra emekli olan kişiler asgari ücretten daha az emekli maaşı almaya başladı. Şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu açık vermiyor ama emekliler açık veriyor. Kapitalizme ölmeye hazır çalışacak asker işçi lazım.

Bireysel Emeklilik Sistemi 2001 yılında geldi. Eğer cazip olsa herkes o sisteme girerdi. 80 milyonluk ülkede 1.5 milyon kişi girdi. Geçen sene zorunlu BES geldi. Şimdi yeni yasa geldi, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden ölmeden ya da emekli olmadan çıkmak yasak. Devlet asgari ücretliden 55 TL kesiyor. Yani seve seve BES geliyor. Yeni bir vergi kalemi bu. Cebinde dolmuş parası olmayan insanlardan yeni bir vergi almaya başlıyoruz. 65 yaşına kadar ayda 55 TL'den başlayan vergi alacak. BES iyi bir şey olsa ben zaten koşarak giderim. Zorunlu yaptılar giren olmadı şimdi zorunlunun da zorunlusunu getiriyorlar."