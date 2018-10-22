Doç. Dr. Küntay: ABD, Suudi Arabistan ile imzaladığı 1 milyar dolarlık anlaşmayı tehlikeye atmaz

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Küntay, Seyr-i Sabah programında Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin kesinleşmesinden sonra ortaya çıkan durumu değerlendirdi. Küntay, ABD’nin Suudi Arabistan ile imzaladığı 1 milyar dolarlık anlaşmayı tehlikeye sokacak adımlar atmayacağını iddia etti.
Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmesinin ardından tüm gözler başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkelerin alacağı tutum üstüne çevrildi. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Küntay, Seyr-i Sabah programında yaptığı açıklamalarda ABD'nin Suudi Arabistan ile imzaladığı 1 milyar dolarlık askeri anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından ülkesine büyük başarı olarak sunulduğunu, bunu tehlikeye sokacak adımlardan özellikle kaçınacağını söyledi:
"Kaşıkçı meselesi Türkiye ve dünya gündemine birden girdi. Kaşıkçı, ABD politikası ve medyasını takip etmeyenler için bilinmeyen bir isimdi. ABD'de muteber bir gazetede yazan Suudi Arabistanlı ama mevcut kral ve veliaht prensine karşı tepkili, bir önceki veliaht prense çok daha yakın bir gazeteciydi. Mütemadiyen Suudi Arabistan'ı eleştiriyordu. Suudi Arabistan'ın petrol ve askeri kaynaklı ilişkileri belli temeller üstüne oturuyor: Tabii ki para üstüne dönen bir ilişki bu. Kaşıkçı'nın orada yaptığı analizler bu ilişkileri Suudi Arabistan olarak etkiliyor. ABD'de bazı senatörlerin de sesini yükseltmeye başladığını iki yıldır görüyoruz.
İşin magazinsel tarafıyla bakarsak olayın uluslararası boyutunu kaybediyoruz. Bazı noktalarda derin de ilişkileri var Kaşıkçı'nın. Türkiye'ye gelip Suudi Arabistan konsolosluğuna giriyor bir daha çıkmıyor. Konunun Türkiye, Amerika ve Suudi Arabistan aktörleri var. Olayın Türkiye'de yaşandığını bir kenara bırakacak olursanız bir hafta sonra ABD'yi alakadar edecek bir şey yok. Suudi Arabistan bir şeyin farkında ki bu mevzu fazlasıyla Suudi Arabistan kaynaklı yaşanıyor. Türkiye ile ilişkiler zaten kötü olduğu için mevzu ABD ve Suudi Arabistan arasında. Trump söylemleri hiçbir klasik jargon içinde gitmiyor. Mesela elinde nükleer silah olan birine bir ABD başkanı o çok tatlı adam, o benim canım demez. Trump üç gün önce roket adam dedi ardından birbirimizi çok seviyoruz dedi. Finansal gerçekler üstünde oyun kuran iyi bir anlaşmacı.
Trump'ın belki de seçildiğinden beri ABD ekonomisine dış politika kaynaklı en büyük girdisi olarak yaşanacak olan seçimlerde en büyük kozu Suudi Arabistan ile yapılan 1 milyar dolarlık askeri anlaşma. Mesela Kaşıkçı değil çok daha farklı bir noktada seyrediyor ilişkiler. Bütün uluslararası ticaret anlaşmalarında her konuda farklı bir üsluba gelindi. Bunların henüz dönmüş bir artı etkisi yok. Ama Suudi Arabistan ile yapılan 1 milyar dolarlık anlaşma önemli bir girdi ve kaynak. Tek başarı gibi gösterilen dış ticaret politikası varken Trump, ABD kamuoyundan ciddi bir baskı yiyor. Ben Trump'ın bu işten sıyrılacağını zannetmiyorum. İkilemde olmak için bir tarafın söylediği şeyleri dikkate almak lazım. Trump eyvah şimdi ne yapacağız demiyor. Kafasındaki karar mekanizması belli. Nereden biliyoruz? Kaşıkçı arbede sonucunda ölmüştür denince bunun hemen ardından Trump tweet attı: Bu işin sorumlularının üstüne gidilmesinden çok memnunum Suudi Arabistan bunun üstüne gidecektir dedi. Suudi Arabistan'da bir takım insanların kellesi verildi, kral ve veliaht prens konunun dışında tutuldu ve iş bitti.
Trump bakış açısında bir başkan 1 milyar dolarlık bir ticari anlaşmayı çöpe atamaz. Olaylar istediği kadar gerilsin ve sert bir noktaya gelsin Donad Trump kraliyet ailesinin bilgisi yok oradaki bazılarına cezalar verilecektir diyecektir. ABD Kongresi'nde çok büyük bir değişiklik olmadığı durumda bu bir milyar dolarlık anlama da devam edecektir. Ben Trump'ın füze anlaşmasından çekilmesini de vahim görmüyorum. Reagan — Gorbaçov ile başlayan, daha sonra Bush ile devam eden nükleer silahsızlanma parametreleriyle şimdikiler çok farklı. O günkü mevcut nükleer silahlarla bugünkü sayı arttı. Bugün İran, Hindistan, Pakistan, Çin ve İngiltere'deki silahlarda artış var. Dünyanın en büyük nükleer gücü ABD mi? Evet. Ben de artırıyorum diyor. Zaten artırıyordu. Bunun ciddi anlamda imaj olarak bambaşka bir nokta. Dünya siyasetinde ciddi bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Trump'ın bütün iç ve dış politika algısı şuna dayalı Ben ABD'yi güçlendireceğim, göçmen almayıp iş gücünü artıracağım diyor. Orduyu güçlendireceğim diyor. Bunlar seçim vaadi söylemleri. Mevcut caydırıcılık konseptini bir kenara koyarsak zaten nükleer füze sonrası bir savaşın yapılacak durumu kalmaz. Bunlar siyasi koz olarak dünya gündeminde tutulur."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)