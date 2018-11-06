Ekonomist Akman: İki ay sıfır bile çıksa, yıl sonu enflasyon hedefi tutmayacak

‘YIL SONU HEDEFİ 4 KEZ REVİZE EDİLDİ'
Hafif bir düşüş gösterir beklentisi vardı biraz o moralleri bozdu. Benim de kişisel kanaatim enflasyon biraz hız kesecektir yönünde. Eksi bile açıklanabilir. Ama öyle bile olsa ortada bir ciddiyetsizlik var. Daha mürekkebi kurumayan yeni ekonomi programı enflasyon 20.8 ilan etti. Yani Kasım ve Aralık'ta 0 bile gelse bu rakam tutmuyor. Daha siz bir sene sonu rakamı ilan ediyorsunuz, ilan ettiğiniz ayda aşılıyor. Yıl sonu hedefi de daha önce 4 kez revize edildi. Yapılanları yanlış olarak görmüyorum. Hepsinin olumlu etkisi olabilir. Psikolojik bir mücadele vermek de önemli. Ama iş raydan çıkınca meseleyi zabıta kuvvetiyle çözemezsiniz. Öyle olabilecek olsa dünyada insanlar neden enflasyon paketiyle uğraşır? Olacak iş değil. Para arzını kısamıyoruz. Para arzını kısarsanız onu harcayacağınız şeyleri kısmanız lazım. AKP'li bir belediye bütçesini açıkladı. Hortumu pahalıya almış, 300 kişiyi Çanakkale ziyaretine götürmüş, 10 bin kişilik ödenek almış. Kamuda israf var.
Türkiye bir rejim değişikliğine girdi. Bu bir süreç aldı. Birbiri ardına referandumlar yaşadık. Hükümetler karşılıksız para bastı ve enflasyon yaşandı. Geçmişte PKK tarafından kötüye kullanılan çözüm süreci yaşandı ve AKP, 7 Haziran seçimlerinde bunun kendisine karşı kötüye kullanılacağının farkına vardı. Birden politika değişti ve muazzam bir savunma harcaması yapılmaya başlandı. Savunma sanayilerinde doğru dürüst denetim gözükmüyor. Yap işlet devret meseleleri çok konuşuldu. 90 milyon kapasitesi olacak havalimanı için 70 milyon kapasiteli havalimanını yıkıyoruz.
Faize etkisi çoktan oldu yükseldi. Şimdi panik unsuru azaldığı için iki yıllık tahvillerde gerileme var. Faiz borsa ve döviz kuruna göre hareketleri daha yavaş ve kararlıdır. Ama gösterge olarak daha iyidir. Türkiye aklın yoluna gider ve bunun için doğru dürüst adımlar atarsa düşüşler olacaktır. Geçmişteki o güzel günler düşük faizler yok artık. Dünyada da yok. Türkiye eski yaptığı işlerin sonuçlarını görmüş vaziyette.
Türkiye'nin muaf tutulması beklenecek bir şeydi. Biz neden korktuk? Brunson meselesinden dolayı neredeyse suni olarak tırmandı bu iş. Türkiye'nin bu işin içine katılabileceği korkusu belirdi. Brunson'ın pozisyonu bu işte o kadar kuvvetli değil. Buna en yakın ülke ABD ve İngiltere'dir. İngiliz Başbakanı bile bu yaptırımların tekrar konmasından üzüntü duyduğunu söyledi yani ABD'nin yanında o bile yok. 8 ülkeyi hariç tuttu ki o ülkeler İran'ın bütün petrolünü alabilecek durumda zaten. Petrol açısından zorlayıcı bir şey olmayacak. ABD doların gücünü çok fazla kullanmaya başladı. Bu da alternatif çözümlerin doğmasına neden olabilir. Euro'nun da böyle bir şeyle doğduğunu unutmamak lazım."
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