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01:01 19 Ocak 2019
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    Seyr-i sabah

    Gazeteci Küçükşahin: CHP adaylarını şimdiye kadar belirlemeliydi

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    Gazeteci ve yazar Şükrü Küçükşahin, Seyr-i Sabah programında yerel yönetim adaylarının belirlenmesi konusundaki görüşlerini dile getirdi. Küçükşahin, CHP’nin aday belirleme sürecinde geciktiğini dile getirirken adayların şimdiye dek sahada olması gerektiğini vurguladı.

    Aziz Kocaoğlu
    © AA /
    CHP'li Kocaoğlu'ndan adaylık sinyali: Görevden kaçınmayacağımı Kılıçdaroğlu'na ilettim
    Hemen hemen tüm partiler, yerel seçim adaylarını belirledi. CHP, birçok il ve ilçede adaylarını belirlemiş olsa da yaşanan iç süreçler ve tartışmalar yüzünden daha önce açık farkla kazandığı birçok bölgede adayını duyuramadı. Gazeteci ve yazar Şükrü Küçükşahin, Seyr-i Sabah programında 5 yıldan beri ne zaman yapılacağı belli olan seçimler için adayların halen belirlenememiş olmasını eleştirdi. Küçükşahin CHP'de adayların halen belirlenememiş olmasının bir liderlik sorununa işaret ettiğini vurguladı. Küçükşahin'in açıklamaları şu şekilde:

    KILIÇDAROĞLU VE KOCAOĞLU'NUN KONUŞMALARINI KİM SIZDIRDI?

    ''Siyaset rol modeldir, siyaset çok düşmanlaştırdığında tepeden aşağı doğru yansıyor. CHP'de şaşkınlıka izlediğimiz şeyler oluyor. Bu seçimin tarihi beş yıl öncesinden belliydi. CHP neden önemli? Çünkü ana muhalefet partisi. Bugüne kadar, 1994'ten beri yerel seçimlerde yenilgi alıyor. Hep kavgalı ve sorunlu aday belirleme süreci. Bir kere de erken, 6 ay öncesinden ilan et. Dün parti meclisi toplantısı bir kez daha işi çarşafa sürdü.

    Tunç Soyer
    © Fotoğraf : DHA
    CHP'nin İzmir adayı olacağı iddia edilen Soyer'den Kocaoğlu yorumu: En yakınlarına bile sürpriz oldu
    İstanbul'da AKP 39 adayını belirledi. CHP İBB adayını biraz erken açıkladı. Epeyce yol aldı, ziyaretini yaptı halkla temas etti. Diğer adaylar da çıksın. 10 tane ilçenin adayı dün açıklanacaktı olmadı. İzmir de güçlü olduğun bir il hala adayın belli değil. 5 yıl öncesinden seçimin tarihi belli mevcut isimler aylardır belli. Aziz Kocaoğlu aylar önce çıkıp ben yokum artık dedi. Benim bildiğim Tunç Soyer'in adı açıklanacaktı. Aziz Kocaoğlu gelip ben asarım keserim deyince isim açıklanmadı.
    Aralarında geçmişten gelen bir soğukluk vardı. Başlangıçta Aziz Kocaoğlu kendine rakip olacak herkesle mücadele içindeydi. Ancak Tunç Soyer adı öne çıkmış, sempatik, genç, herkesle iç içe olan biriydi. Ayrıca sosyal demokrat belediyeciler birliği var, o derneğin de başkanı. Ben aslında bu adaylık sürecinde Aziz Kocaoğlu arasındaki kopukluğun giderildiğini düşünüyordum. Ama son günlerde yine de Aziz Kocaoğlu Tunç Soyer olmayacak diye baktı. İsim kesinleşince ortaya çıkma gerekliliğini hissetti. Burada ciddi bir liderlik sorunu var. İki kişi arasında bir tartışma var. Biri CHP genel başkanı diğeri İzmir belediye başkanı. Biz bu tartışmayı CHP seçmeninin pek memnuniyet belirtmediği bir yazarın köşesinden okuyoruz. Ben "bu konuşmayı kim sızdırdı"dan başlarım işe. Buradan kararımı veririm. O parti meclisinden o karar çıkmalıydı ama hiç gündeme getirilmedi. Normalde Kocaoğlu'nun tavrı nedeniyle MYK üyelerinde ciddi bir infial oluştuğunu duyuyorum. Artık Kocaoğlu adının çıkması mümkün değil gibi duruyor. Ama Kılıçdaroğlu nasıl bir tavrı olacak, öngörülebilir bir şey yok. Tuncay Özkan'ın aday olabileceğini de sanmıyorum, Kocaoğlu'nun ona karşı tavrı daha net.

    Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu
    © AA / Metin Aktas
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    Ekrem İmamoğlu'nun da görüşü ilçe belediye başkan adaylarının bir an önce belirlenmesinden yanaydı. Ancak isim tartışmaları var. Görebildiğim kadarıyla ilçe bazlı değil isim bazlı bir tartışma var. Profil tartışması da değil. Bir Sarıgül sorunu var ki nasıl çözüleceği bilinemiyor. Görevden alınmış iki belediye başkanı var. Bu konularda henüz tavrını netleştiremedi CHP. Üç ilçe bazında baktığımızda Sarıgül ve iki belediye başkanında hem sevenleri var hem karşı olanlar var. Liderlik burada öne çıkar bir karar verilir. Büyükşehir başkan adayı ilçeleri geziyor yanında o ilçenin belediye başkan adayı yok.

    İstanbul'da CHP üyeleri ve seçmenleri arasında Beşiktaş ve Ataşehir belediye başkanları haklı da olsalar yıpranmış olarak algılanıyorlar. Aday belirlenirken dinamik ve yıpranmamış isimlerle yola çıkılması gerektiği söyleniyor. Yeni bir seçim, biz partiyiz, seçimi kazanmak en yüksek oyu almak için en doğru adayla çıkmamız lazım demeliler. Daha önce isim belirlenmiş olsaydı taban yola çıkmış ve hedefe doğru yürüyor olacaktı. İnsanlar karşıya doğru yürüyemiyorlar.

    'BİNALİ YILDIRIM İSTEKSİZ BİR ADAY'

    Binali Yıldırım sıkışmış durumda. İsteksiz bir adaylık süreci yaşanıyor. Kazanacağına dahi inanmıyor. Kazanacağını bilen bir insan bu kadar açık bir anayasa ihlaliyle aday olsun ki? İstifa etmiyor çünkü orada kavga var. İsteksizce İstanbul'a geliyor.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Serhat Çağdaş
    İmamoğlu: Yıldırım, 1 Nisan'da çok sevdiği görevine geri dönecek
    CHP olarak bugüne kadar gittiği yolla engelleri aşamayacak gibi gözüküyor. Şaşırtsın bizi, başka şeyler yapsın. CHP demokratik yapı olarak baktığınızda en iyi partilerden biri. Çağdaş demokrasilerde üyelerin hangilerinin belediye başkanı hangilerinin milletvekili aday olacağı kendi seleksiyonu içinde aşağıdan yukarı doğru belli oluyor. Bir performans ve kriter var, puanlama var. Bunun yapılabilmesi lazım. Sol partiler bunu yapabilmeli. Ben CHP örgütlerini görüyorum çok bilgililer. Ama onları doğru organize ederseniz harmoni oluyor yoksa kakafoni oluyor. Burada bir liderlik sorunu var.

    Henüz tolere edilebilecek bir zaman var ama keşke daha önceden sahaya çıkılabilmiş olsaydı güçlü bir demokrasi için. İlk kez AKP aday bulmakta çok zorlandı. Yıldız isimlerle işi götürmeye çalışıyor. Ankara'da tutmuyor, İstanbul'da itekliyorlar aday gitmek istemiyor. Muhalefet oyun planını güçlü bir şekilde kurabilmiş değil''.

    Etiketler:
    AK Parti, CHP, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Aziz Kocaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Şükrü Küçükşahin, Ankara, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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