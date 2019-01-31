CHP’li Balyalı: İBB'den yandaş vakıflara giden 847 milyon lira toplam gelirin yüzde 8’i

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çeşitli vakıflara toplamda 847 milyon 592 bin 858 lira 27 kuruş bağış yaptı. Yapılan bağışların kanuni geçerliliği olsa da yönetiminde iktidara yakın belli isimlerin bulunduğu kurumlara yapılmış olması kafalarda soru işaretleri uyandırdı. İBB Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Seyr-i Sabah programında bu bağışı ve belediyenin bazı vakıflara kreş ve yurt açması için yaptığı bağışlara açıklık getirdi. Balyalı, bunların hepsi için görevi kötüye kullanma ve yetki aşımı davalarının açıldığını söyledi:

‘RAPORLARIN ETİK OLARAK PAYLAŞILMASI GEREKİRDİ'

"Dışarıdan baktığınızda bu vakıflara yapılan yardımlar bir hayır işi gibi gözükse de öyle değil. Bu kadar para hayır için verilmez bunun politik bir niyeti var. Belediyelerin bu tür vakıf ve derneklere yasal olarak yardım yapma hakkı var. Kamu yararına vakıf ya da dernekse meclis kararıyla yapılır değilse içişleri bakanlığının onayıyla yapılabilir. Kanun bunu belediyelere bir hak olarak vermiş. Burada verilen yetkinin aşılması, görevin kötüye kullanılması durumuyla karşı karşıyayız. Yandaş vakıflara yapılan yardımlar yeni değil. Çiğdem Toker'in ele geçirdiği raporun etik olarak belediyeyle paylaşılması gerekirdi. Çok ciddi harcamalardan bahsediyoruz.

© Fotoğraf : DHA CHP'den Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal hakkında suç duyurusu

Belediyenin kasasına giren net para 15 milyar liradır. Bu yandaş vakıflara giden para 847 milyon lira, tüm gelirin yüzde 8'i gibi bir rakam. İstanbul'un en büyük ihtiyacı metro. Metroya harcanan para 2.5 milyar TL iken 847 milyonu vakıf ve derneklere veriyorsanız bu çok yanlış. Bu vakıf ve derneklerin arasında içinde iktidara yakın olmayan, Cumhurbaşkanının Erdoğan'ın akrabası olmayan, Kadir Topbaş'ın ya da Mevlüt Uysal'ın yönetiminde olmadığı hiçbir bir yapı yok neredeyse: TÜGVA, Türgev, Ensar, İlim Yayma Vakfı, Enderun İstanbul, Aziz Mahmut Hüdai Vakfı, Okçular Vakfı, Türkiye Marif Vakfı, İnsan Vakfı, T3 Vakfı, Birlik Vakfı, Daru'l-Fünûn İlahiyat Vakfı… Mesela T3 Vakfı teknoloji vakfı olarak geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın damadı kurmuş. Eğer birisi hayır işi yapmak istiyorsa bunu kendi cebinizden yaparsanız. Buradaki Vakfı kuranlar kendi ceplerinden harcamak yerine belediyeden parasını alıyorlar. T3 Vakfı, Büyükşehir Belediyesi'nden 41 milyon 363 bin liralık yardım almış. Eğer Cumhurbaşkanı'nın damadı bir hayır yapmak istiyorsa bunu kendi cebinden yapsın İstanbul halkının cebinden değil. Türgev'e 51 milyon, Ensar Vakfı 29 milyon, TÜGVA 74 milyon, Önder İmam Hatipliler Derneği 13 milyon, Okçular Vakfı 16 milyon…

Eğer bizim derdimiz okçuluksa İstanbul Büyükşehir belediyesinin çok başarılı bir spor kulübü var. Olimpiyat şampiyonu olmuş sporcular var, okçuluk şubemiz de var. Derdimiz okçuluksa buraya para aktarılmasına biz destek de verirdik. Yandaş vakıfların yaptığı şeylerin tamamı yurt ve kreş yapmak üstüne kurulmuş. Belediyenin binalar ve gayrimenkulleri yandaş yapılara tahsis edilmeye başlandı. Bunlar 10-25 yıllık tahsis edilmeye başlandı. Sonrasında arka arkaya kiralamalar geldi. Vakıf ve dernekler belediyeye müracaat ediyorlar, ellerinde uygun vakıf dernek varsa beyefendilerin uygun gördüğü yerden bir bina kiralanıyordu, kirası Büyükşehir tarafından ödenerek onlara veriliyordu. Bugüne kadar diğer derneklerin en ufak bir isteği bile kabul edilmedi. Bugüne kadar belediye meclisine bunların dışındaki, ortadaki herkese hitap eden dernek ve vakıflarla ilgili hiçbir izin verilmedi. Kiralamalardan sonra şununla karşılaştık: Belediye meclisine bir takım protokoller gelmeye başladı: Vakıflarla yapılan protokollerde İBB bunların yaptığı bütün yurtların kiralarını, bakım onarım masraflarını ve aidatlarını ödemeyi üstlendi.

Bunların hepsini dava ettik. Görevi kötüye kullanmak ve yetki aşımı davalarını açtık. Protokollerin iptal edilmesini istedik. Oylama yapılıyor ama kanun bunu koyarken ihtiyacı olan vakıf ve derneklere yardım için yapmış. Ama kanunu yazanlar belediyenin bütün imkanlarının bu vakıflara aktarılmasını düşünmemişlerdir. Belediye bunu söylemiyor. Buralarda ne yapılıyor diye baktığınızda yurt ve kreş yapıldığını görüyoruz. Peki İBB bunu kendi yapamaz mı? Şirket kurup yapabilir. Bunu tercih etmiyorlar. Vakıf ve derneklere aktarım yapılmasında tek bir sebep var: Bunların üstünden yeni bir eğitim düzeni kurulmak isteniyor. Kindar ve dindar nesil buradan yetiştirilmeye çalışılıyor. Buradan gelecek nesillerle iktidarı taşıyacak nesil yetiştiriliyor. 15 Temmuz'dan sonra gelişen olaylarla iktidar yeni okul ve kreşlere ihtiyaç duydu.

İki sene önce yapılan bina tahsislerinin bedeli 800 milyon liraydı. İki sene sonra yeni tahsislerle İBB'den 1 milyar liralık mal varlığı vakıf ve derneklere geçti. Bunların içinde ne önemli olanı şuydu: Yenikapı'da deniz otobüsü iskelesinin karşısında İBB'nin gençlik ve spor kulübü tesisleri vardır. 18.5 dönümlük bir arsaya sahip olan alanı Ensar Vakfı'na devrettiler. Siz gençlerin spor yaptığı alanı Ensar Vakfı'na devrediyorsunuz ve onlar oraya yurt yapıyorsa, amacı dışında başka şeyler için kullanıyorsa ben buna hayır işi ya da kanun yararına bir iş demem. Raporlara bakıldığında dernek ve vakıflarla yapılan protokolleri aşan işler de yapılmış: Orada çalışanların malzeme gideri, yeme içme gideri, ulaşım giderleri, personel desteği, eğitim materyalleri, internet tanıtım hizmetleri… Bu protokolleri iktidara gelince tamamen gözden geçireceğiz.

‘İBB BAŞAKŞEHİR'E 178 MİLYON LİRALIK STAT YAPTI'

Başakşehir kulübü bizim gelirlerimizle finanse edilmiyor. İktidara yakın olan bütün firmalar buna sponsor olmak için sıraya girmiş durumda: Medipol, THY ve hatta daha açılmamış olan üçüncü havaalanı… Ama elbette geçmiş sürecinde İstanbul halkının ödedikleriyle çalıştı İzpark, İETT, Ulaşım A.Ş. gibi. Başakşehir futbol kulübü İBB'nin spor kulübünün bir koluydu. Biz bunu Göksel Gümüşdağ ile konuştuğumuzda İBB'nin futbol kulübünün diğer amatör branşlarla birlikte götürülemeyeceğini gördüğümüz için futbol branşını ayırmaya karar verdik dedi. Futbol kulübü Büyükşehir Spor kulübünün derneğinin bir parçası idi. Sonra süreç içinde arkadaşlarıyla beraber Başakşehir futbol kulübü AŞ kuruldu. Kimlerle kuruldu? Örneğin Çağatay Kalkancı İBB genel sekreter yardımcısı, aynı zamanda Kadir Topbaş'ın sınıf arkadaşıdır. Kaan Şahin İBB ve Başakşehir belediyesinin meclis üyesidir. İsmet Yıldırım, Kiptaş'ın genel müdürüdür ve şu anda AKP Ümraniye belediye başkan adayıdır. Ahmet Ketenci Beltur genel müdürü ve sayın Cumhurbaşkanı'nın dünürünün oğludur.

Büyükşehir Belediyesi futbol şubesini İBB'den ayırmak için bir genel kurul yapılıyor ve Başakşehir Futbol AŞ'ye satılıyor. Bunun için ihale yapılmasına gerek yok. Genel kurul kararıyla yapılıyor bu. Göksel Gümüşdağ bir uluslararası bir değerleme kuruluşuna değerleme yaptırdık diyor ve 16 milyon liraya satılıyor. Bu para iki sene içinde alınıyor. Bir şekilde kanuna uydurulan durumlarla yol alınmaya çalışılmış. Başakşehir stadyumunun değeri 178 milyon lira ve bunun tamamı İBB tarafından karşılandı. Stadı İBB yaptı. 2013 yılında ihale bedeli 135 milyon liraydı, 178 milyona tamamlandı. Stada karşı değiliz ama İstanbul'da faaliyet gösteren 2700'ün üstünde spor kulübü var. Bunların 750 tanesi futbolda faaliyet gösteriyor. Bunların 675 tanesi altyapı liglerinde varken 75 tanesi parasızlıktan hiçbir ligde faaliyet gösteremiyor. İstanbul'da 675 kulübün kullandığı 108 tane saha var. Bu kulüpler bunları dönüşümlü olarak kullanıyor. O futbol kulüpleri sahaları kullanamazlarsa kendi ceplerinden halı saha kiralayarak antrenman yapıyorlar. Siz bir kulübe 178 milyon liraya saha yaparken bunları göz önünde bulundurmanız lazım. Bunları yargıya götüremiyoruz çünkü yargının da durumu ortada."