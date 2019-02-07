Melda Onur: Kadınlar aday olacak deyip birden göstermeyince, yüzler daha çok kızarıyor

‘ÖN SEÇİM TEKRARLARLA DAHA DA İYİLEŞİR'
"Diğer partilerin ötesinde enim kendi partimle ilgili olarak yüzümüzü kızartan soru öncesinden verilen bol keseden vaatler. Bu kadar vaat etmeseler bu kadar yüzümüz kızarmayabilirdi. İlk kez İstanbul ikinci bölgede kadın vekil yok. Ben 24. dönemde 9. sıradaydım ve seçilmiştim. Önemli olan birinci sıralar değil seçilebilir yerlerdir. Diğer kadınları aşağılarda yoğunlaştırırsanız sadece birinci sıralardan sadece birkaç kadını koyarsınız. İdeali ön seçim. Orada kadınlar şanslı oluyor. Demokratikleşme kadının lehine olan bir durum. Hayatın doğal akışı bu. Acı olan bu defa kadın adaylar olacak deyip de birden bire bu adaylar gösterilmeyince yüzler biraz daha fazla kızarıyor.
Genel başkanın kadın adaylar bile erkeklere oy veriyor açıklamasına gerçekten üzüldüm. Kimse bunlar bir çıksınlar, isim olarak açıklansınlar. Kadın aday yerine şu erkek olsun diyen kadın kimdir? Ama Beşiktaş'a kadın istenip erkek konuyorsa bunun çıkıp açıklanması lazım. Kadınları da töhmet altında bırakıyor. Parti içinde bir güvensizlik yaratabilir. Öte yandan genel başkanımız bütün kadın ve erkekleri tanıyor. İlla ki kadınların kendisine referans olması gerekmiyor. Belediye başkan adayı hayatınızda ilk kez tanıdığınız kişiler olmamalı. Siz İstanbul'un tüm ilçelerini masaya koyduğunuzda onlara uygun profilleri tahmin edebilirsiniz zaten.
Genel başkan erkek diye sadece erkekleri kontrol ve takip edebiliyor diye bir şey olmaz. Genel başkan hem kadınları hem erkekleri temsil ediyor. O yüzden genel başkanın kadın adayların kapasitelerini ve liyakatlarını biliyor olması lazım. Kadınlara sordum erkekleri işaret etti demek çok hoş değil. Biraz arkadaş, biraz hemşeri, biraz mezhep, biraz benim adamım gibi şeyler oluyor. Bunlar her siyasi partide var. Tüm bu tartışmalar olurken bunlardan süzülüp iyi.ir sonucun çıkması gerekiyor. Birilerine teslim olmamak önemli. Hepsi sonuçta bizim partinin insanları, arkadaşlarımız. Ben belediye meclislerinde kadın adayları da çok önemsiyorum.
‘KADINLARIN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUMU 20 YIL ÖNCE HAYAL BİLE EDEMEZDİK'
Özgecan davası konuşulduğunda en acısı çocuğun okuldan gelmiş olmasıydı. Okuldan gelmesi onu daha masum yaptı. Okuldan gelen kız çocuğu katledilemez başka yerden gelse mubah gibi bir algı çıkarıldı. Burada bir suç olduğu çok belli halden tavırdan. Meselenin mahkemenin bundan ne kadar etkileneceği, yukarıdan ne kadar destekleneceği. Bu davayı takip etmek gerekiyor. Kamuoyu baskısı kadın cinayeti davalarında çok etkili oluyor. Hukukun tecelli etmesi için hukuku yalnız bırakmamak hazım. Hukuk sadece mevcut yargıdaki kişilere bırakılacak bir şey değil."
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