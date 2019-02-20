Avukat İlkiz: Cumhuriyet davası 'demokrasi mi yoksa otokrasi mi gelecek' davasıdır

‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DAVA'
31 Ekim 2016 tarihinde Cumhuriyet mensuplarının gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte yayın politikasını değiştirmekle suçlandık. Bir yandan Fethullah Gülen şöyle bir insandır diyen başka bir gazete göremezsiniz bizden başka. Cumhuriyet 1974 yılından bu yana yapmış olduğu haberlerle yayın politikasıyla sürekli anlattı bunu. Yargılananlar bunu sürekli dile getirdiler ve her söyleyişlerinde susturuldular, biz bunu tartışmıyoruz dedi yargı. Siz yayın politikanızı değiştirdiğiniz için sizi yargılıyoruz dediler. Bir yayın organının yayın politikasının değiştirilip değiştirilmediği hiçbir yerde yargının, savcının görevi değildir.
Bu soruşturma için görevlendirilen savcı 3 Nisan 2017'de adı yazılı değil. Ama 28 Mart 2017 tarihine kadar soruşturmayı yürüttü. Ancak 2016/2 sayılı bir ceza davası var. Burada sanık savcı FETÖ'ye üye olmak dahil olmak üzere 10 ayrı suçtan yargılandı. Ama yargılanırken iddianame düzenledi. FETÖ zanlısı başkalarına siz FETÖ'cüsünüz dedi. Biz HSYK'ya bir başvuru yapıp bu şekilde ilerleyen süreç ceza muhakemelerine aykırıdır dedi. Bize HSYK'dan yazı geldi, bu başvuru işleme alınmamıştır dediler. Aynı şikayete devam edip etmediğinizi bildirir misiniz dediler, biz bu şikayette ısrarcıyız dedik hala buna yanıt yok.
Buradaki esas mesele, 2017'de daha iddianame yazılmadan önce Cumhuriyet mensupları gözaltına alındığı tarihten itibaren bir ayda yapmış olduğumuz başvuruya dikkate alınıp alınmadığı bize bildirilmedi. Dava bitmesinin hemen ardından istinaftan karar çıktı, bu savcı hakkında henüz bir işlem yapılmadı dendi. Bu savcı hakkında karar verildi mi verilmedi mi konusu kamuoyuna açıklansa iyi olur. Bu, adil yargılanma hakkının ihlalidir, yargının yeniden yapılması gerektiğini gösterir. Bırakın hukuku tekniği, şimdi ne olacak sorusu ortada.
Herhangi bir şekilde bir yargı kararıyla mahkumiyet kesinleşmesi değil sorun: Bir savcı bu suçtan yargılanıyorsa aynı savcıya böyle bir görev verip bu soruşturmayı yap diyemezsiniz. Bu iddianameyi bu savcıya emanet edemezsiniz. O zaman kim sorumlu?
‘BİLGİSAYAR UZMANI BASIN KONUSUNDA BİLİRKİŞİ OLDU'
Bu nitelikte bilirkişi olmayan, tutanağı dahi olmayan, kendisine teslim edildiğinde yeterli görülmeyen rapordan sonra bir görüş daha alınması istendi. CMUK hükümlerine göre bilirkişi raporlarının dikkate alınmaması gerekiyor. Ancak Cumhuriyet mensuplarına o dikkate alınmadığı söylenen rapordaki konular soru olarak yöneltildi. Böyle baktığınızda bu yargılama baştan sona adil yargılanma hakkının ihlali niteliğindedir. Ben Cumhuriyet davasından hareketle şunu söylemek istiyorum: Herhangi bir şekilde bir yayın politikası siyasal iktidar tarafından beğenilmediğinde bir ceza davasına konu olabileceği konusu bu ülkede her an yaşanabilir. Basın yayın fiilleri yoluyla basın özgürlüğü ihlali başka bir ülkede görülmemiştir. İfade özgürlüğü var diyorsanız bu tür davalar açılmamalı. Soruşturma açılması bile basın özgürlüğünün ihlali anlamına gelir. Bundan böyle yayın politikası beğenilmediği için ceza davaları açabilir. Bu büyük bir tehlikedir. Bu sorundan hareketle yayın fiillerinin izin verilen sınırlar içinde yapılması, aksi takdirde cezalandırılması tehdidi, tehlike altındaki gazeteciliğin bugün ulaştığı noktadır. Bu sadece gazetecileri değil herkesin sorunudur. Bilgisiz, cahil ve fakir bir ülke haline dönüşürsünüz. Açılan davalar üstünden demokrasi tartışmaları yapılıyor. Burada demokrasi mi yoksa otokrasi mi tercihinin konuşulduğu bir konudur. Herkesin haber alma hakkının ortadan kaldırılması ve izin verilen sınırlar içinde yapılması gibi otokratik bir düzenin gelmesidir."
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