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    Seyr-i sabah

    Avukat İlkiz: Cumhuriyet davası 'demokrasi mi yoksa otokrasi mi gelecek' davasıdır

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    Avukat Fikret İlkiz, Seyr-i Sabah programında dün sonuçlanan Cumhuriyet davasında verilen cezaları ve davanın işleyişini anlattı. İlkiz, bir gazetenin yayın politikasının beğenilmediğinde dava açılacak olmasının ülkeyi otokrasiye götürebileceğini dile getirdi.

    Cumhuriyet gazetesi
    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    İstinaf mahkemesi Cumhuriyet davasında cezaları onadı: 4 isim yeniden cezaevine girecek
    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezaları onadı. Karar uyarınca dosyaları istinaf incelemesine tabii tutulan isimlerin, kalan cezaları için tekrar cezaevine girmeleri gerekecek. Bu uzun soluklu davanın başlangıcından sonucuna kadar yaşananlar hem hukuk hem de basın camiasında oldukça ses getirdi. Cumhuriyet gazetesi avukatlarından Fikret İlkiz, Seyr-i Sabah programında dava süreçlerinde yaşananları ve bu sonuca nasıl gelindiğini anlattı. İlkiz, davanın konusu olan gazetenin genel yayın politikasının değişmesi yüzünden ceza almasının tüm basın camiası ve ülke için otokrasi mi yoksa demokrasi mi sorusunu akıllara getirdiğini dile getirdi:

    ‘BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DAVA'

    Akın Atalay
    © Fotoğraf : Twitter
    Cumhuriyet Davası'nda İcra Kurulu Başkanı Atalay'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
    "Bu dava aslında basın özgürlüğü için çok önemli bir davadır. Nedeni çok açık: İleri sürülen suçlamaların temeli basın yayın fiilleridir. Bu fiiller bu davanın delili olması ötesinde FETÖ örgütüne yardım ediyorsunuz, bu yayınları yapmak suretiyle örgüt üyesi olmadan örgüte yardımcı oluyorsunuz dediler. Gerekçeli karara bakarsanız bu ifade ettiğimizi kanıtladıkları görüşündeler. Biz böyle bakınca bütün yayınları bir araya getirmek suretiyle, bir suç varsa o yayınların sahipleriyle ilgili ceza davası açarsınız. O basın yayın fiiliyle ilgili mahkumiyet kararı verirsiniz. Ama burada Cumhuriyet gazetesinin tüm geçmiş yayınlarına bakmak suretiyle 2014 yılından itibaren örgüte yardım kastıyla, evvelden planlamış olmak suretiyle ortam yarattınız diye yargılandı. Böylece 15 Temmuz doğdu dendi. Siz gazeteciler haber ve köşe yazılarıyla, yayın politikanızla yardım ve yataklık fiili işlediniz. Örgüt üyesi olarak cezalandırılmanız gerekiyor dediler.

    31 Ekim 2016 tarihinde Cumhuriyet mensuplarının gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte yayın politikasını değiştirmekle suçlandık. Bir yandan Fethullah Gülen şöyle bir insandır diyen başka bir gazete göremezsiniz bizden başka. Cumhuriyet 1974 yılından bu yana yapmış olduğu haberlerle yayın politikasıyla sürekli anlattı bunu. Yargılananlar bunu sürekli dile getirdiler ve her söyleyişlerinde susturuldular, biz bunu tartışmıyoruz dedi yargı. Siz yayın politikanızı değiştirdiğiniz için sizi yargılıyoruz dediler. Bir yayın organının yayın politikasının değiştirilip değiştirilmediği hiçbir yerde yargının, savcının görevi değildir.

    Bu soruşturma için görevlendirilen savcı 3 Nisan 2017'de adı yazılı değil. Ama 28 Mart 2017 tarihine kadar soruşturmayı yürüttü. Ancak 2016/2 sayılı bir ceza davası var. Burada sanık savcı FETÖ'ye üye olmak dahil olmak üzere 10 ayrı suçtan yargılandı. Ama yargılanırken iddianame düzenledi. FETÖ zanlısı başkalarına siz FETÖ'cüsünüz dedi. Biz HSYK'ya bir başvuru yapıp bu şekilde ilerleyen süreç ceza muhakemelerine aykırıdır dedi. Bize HSYK'dan yazı geldi, bu başvuru işleme alınmamıştır dediler. Aynı şikayete devam edip etmediğinizi bildirir misiniz dediler, biz bu şikayette ısrarcıyız dedik hala buna yanıt yok.

    Buradaki esas mesele, 2017'de daha iddianame yazılmadan önce Cumhuriyet mensupları gözaltına alındığı tarihten itibaren bir ayda yapmış olduğumuz başvuruya dikkate alınıp alınmadığı bize bildirilmedi. Dava bitmesinin hemen ardından istinaftan karar çıktı, bu savcı hakkında henüz bir işlem yapılmadı dendi. Bu savcı hakkında karar verildi mi verilmedi mi konusu kamuoyuna açıklansa iyi olur. Bu, adil yargılanma hakkının ihlalidir, yargının yeniden yapılması gerektiğini gösterir. Bırakın hukuku tekniği, şimdi ne olacak sorusu ortada.
    Herhangi bir şekilde bir yargı kararıyla mahkumiyet kesinleşmesi değil sorun: Bir savcı bu suçtan yargılanıyorsa aynı savcıya böyle bir görev verip bu soruşturmayı yap diyemezsiniz. Bu iddianameyi bu savcıya emanet edemezsiniz. O zaman kim sorumlu?

    ‘BİLGİSAYAR UZMANI BASIN KONUSUNDA BİLİRKİŞİ OLDU'

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
    © AA /
    Adalet Bakanı Gül'den Cumhuriyet tahliyelerine yorum
    Soruşturma 31 Ağustos 2016 tarihinde başladı. Savcının göreve başlamasıyla bir bilirkişi çıktı. Bu kişi gazetenin yayın politikasının değişip değişmediğini, sözünü ettiğimiz iddialarla açılan davanın özünü teşkil eden basın yayın ilkelerini anlatan bir görüş verdi. Savcı bu görüşü yeterli bulmadı. Bu kişi bir bilgisayar mühendisi. Bu bilgisayar mühendisi yayınları incelemek suretiyle FETÖ'ye yardımcı olup olmadığını, atılan başlıklarla aradaki ilişkilerden dolayı yardım ve yataklık olup olmadığı konusunda görüş bildirdi. Bu anlamda baktığınızda bu kişinin bilirkişi olma özelliği ve uzmanlığı yok. Bu kişinin vereceği rapor hukuken geçerli değil dedik. Ne savcılık aşamasında dinlendi ne de dikkate alınıp alınmayacağı konusunda cevap verildi.

    Bu nitelikte bilirkişi olmayan, tutanağı dahi olmayan, kendisine teslim edildiğinde yeterli görülmeyen rapordan sonra bir görüş daha alınması istendi. CMUK hükümlerine göre bilirkişi raporlarının dikkate alınmaması gerekiyor. Ancak Cumhuriyet mensuplarına o dikkate alınmadığı söylenen rapordaki konular soru olarak yöneltildi. Böyle baktığınızda bu yargılama baştan sona adil yargılanma hakkının ihlali niteliğindedir. Ben Cumhuriyet davasından hareketle şunu söylemek istiyorum: Herhangi bir şekilde bir yayın politikası siyasal iktidar tarafından beğenilmediğinde bir ceza davasına konu olabileceği konusu bu ülkede her an yaşanabilir. Basın yayın fiilleri yoluyla basın özgürlüğü ihlali başka bir ülkede görülmemiştir. İfade özgürlüğü var diyorsanız bu tür davalar açılmamalı. Soruşturma açılması bile basın özgürlüğünün ihlali anlamına gelir. Bundan böyle yayın politikası beğenilmediği için ceza davaları açabilir. Bu büyük bir tehlikedir. Bu sorundan hareketle yayın fiillerinin izin verilen sınırlar içinde yapılması, aksi takdirde cezalandırılması tehdidi, tehlike altındaki gazeteciliğin bugün ulaştığı noktadır. Bu sadece gazetecileri değil herkesin sorunudur. Bilgisiz, cahil ve fakir bir ülke haline dönüşürsünüz. Açılan davalar üstünden demokrasi tartışmaları yapılıyor. Burada demokrasi mi yoksa otokrasi mi tercihinin konuşulduğu bir konudur. Herkesin haber alma hakkının ortadan kaldırılması ve izin verilen sınırlar içinde yapılması gibi otokratik bir düzenin gelmesidir."

    Etiketler:
    Cumhuriyet gazetesi davası, Fikret İlkiz
    Topluluk kurallarıTartışma
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