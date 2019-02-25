Prof. Dr. Kadıoğlu: Afetten önce harcadığınız bir lira, sizi afet sonrası 100 lira harcamaktan korur

‘İLÇE BELEDİYELERİNİN KAR İÇİN SORUMLULUĞU VAR'
"Cumartesi-Pazar kar yağışı, ara sokaklardan yerel belediyeler sorumlu olduğu için sorunsuz biterdi. Ama ilçe belediyeleri karla mücadelede hiç yok. Okul tatil edilmesi karla mücadele işinden kaynaklandı. Karla mücadele konusunda, İstanbul'da arada bir yağdığı için sanırım, tam bir hazırlık yok. Doğu'da bu kadar kar yağsa hiç kar yağmadı denir. ABD'de çöp kamyonlarının önüne bir aparat koyarlar onlar kar toplar geçer. Kanun gereği ana arterlere büyükşehir bakıyor. Onlar biraz da görünmesi için kamyonları koyuyorlar. Ama ilçe belediyeleri hiçbir zaman böyle bir görev üstlenmedi. Bilemiyorum ekonomik midir anlayış meselesi midir? Deprem olsa gerçekten işimiz duman. Türkiye'deki afet yönetimi afet olduktan sonra müdahale olarak düşünüyorlar. Çok yanlış yerdeyiz. Enkazdan bahsederken iyi ki enkazı yavaş kaldırdılar. Ama içinden canlı çıkma ihtimali düşük olurdu. Kuyumcu gibi yavaş çalışarak Kartal'dan mucize şeklinde yaralılar çıkarıldı. Mesele binanın yıkılmaması. Bina yıkılınca yapacak bir şey kalmıyor. Şu anda İstanbul'da en iyimse senaryoda 35 in binanın yassı kadayıf gibi olması bekleniyor. Bunun başına 35 bin arama kurtarma ekibi koyamazsınız. Afet yönetimi 35 bin binanın riskini yönetmek çıkarmak. Şu anda bu binalar yıkıldığı zaman o afeti yönetemeyeceğiz. Afet yönetimi riski azaltmaktır insanları kurtarıp kahramanlık yapmak değil.
‘AFETE SİZ ŞAHIS OLARAK NE KADAR HAZIRSINIZ?'
Bir deprem olunca bir yeriniz kanayınca, tampon yapmayı bilmek hayatta kalmak için çok önemli. Askerde keşke ilkyardım eğitimi verilse. Depremin ilk üç dakikasında bunlarla uğraşacağız. Halk bilinçli olsa yöneticilerimiz de destek vermek zorunda olur. Ama halk da istemiyor. Ben bir kitap yazdım ‘Afet Affetmez' diye. İçinde hortum dolu yıldırım deprem ve iklim değişikliği gibi afetler var. ‘Check list' şeklinde bir kitap bu. Okuldaki hayat bilgisi kitaplarımızın hiçbirinde bu konuda bir şey yok. Coğrafya bilgisi kitaplarında çok az bilgi var ama kitaplarda hatalar da çok fazla. İlkokul ortaokul ve lisede hiçbir şey yok. Okullardaki tatbikatlar yarışa döndü okulu kaç dakikada boşaltacaklar diye. Burada esas olan güvenlik. 31 doğal kaynaklı afet var 28'i meteorolojiye ilgili.
‘BİZDE DEPREME BİNALAR HAZIR DEĞİL Kİ TOPLANMA ALANLARI HAZIR OLSUN'
Afet öncesi hazırlık parası eskiden ABD'de bire yüzdü. Yani afet öncesi harcayacağınız bir lira sizi afet sonrasında 100 lira harcamaktan kurtarıyordu. Şimdi o kadar çok hazırlık yapıldı ki bu oran bire yedi ve bire dörde düştü. Afet sonrasına herkes çok hazır. Bizim ağlayıp üç gün sonra unuttuğumuz afetler Japonya'da yaşam tarzı. Bizimki gibi ülkelerde yine bire yüzdür bu oran. Herkes toplanma alanından bahsediyor. Bizim önce evden çıkabilmemiz lazım. Diyelim ki o parklarda toplandınız orada tuvalet yok. Bir tane fosseptik çukuru bile hazır değil. Sen binanın altında kalacaksın, ne toplanma alanı… Toplanma alanı olması için bir yerin imar iskan planında işaretlenmiş ve altyapısının hazır olması gerekiyor. Bizim insanlarımız bir tabela koyunca toplanma alanı haline geldi zannediyorlar."
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