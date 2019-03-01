Gazeteci Özkan: TFF’de olup bitenler müsamere

Gazeteci-yazar Asena Özkan, Seyr-i Sabah programında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in istifasını ve istifadan bir saat önce Şenol Güneş’i göreve getirmesini eleştirdi. Özkan, olup bitenleri ‘müsamere’ olarak tanımladı.
‘İddaa' ve ‘Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımı ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlanmasının ardından Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından resmi olarak istifa etti. Ancak istifa etmesinden bir saat önce ulusal takım teknik direktörlüğü için Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş ile 4 yıllık anlaşma imzalandı. Gazeteci yazar Asena Özkan, Seyr-i Sabah programında bu yapılanları eleştirdi ve müsamere olarak niteledi:
"Bu olacakları herkes biliyordu ama dile getiremiyordu. Bir ilkokul müsameresi izliyoruz: Yıldırım Demirören futbol federasyonu başkanlığından istifa ediyor. İstifa etmeden bir saat önce Şenol Güneş ile sözleşme imzalıyor. Bu sözleşmenin maddeleri çok önemli. Ortalama bir teknik direktöre 3 milyon euro gibi bir rakam veriliyor. 12 milyon euro gibi bir rakamdan söz ediliyor. Demirören'in istifa etmesini bekliyorduk: Binali Yıldırım baskılar nedeniyle meclis başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı. Bu tolerans Yıldırım Demirören'e gösterilmezdi. Gazeteleri zarar ediyor, bunları sübvanse etmesi gerekiyordu ihaleyle birlikte.
Beşiktaş kulübü başkanı Fikret Orman, Demirören'in istifasına çok şaşırdığını söylüyor: Beşiktaş'ın Güneş'e bir yıldır ödeyemediği 2 milyon Euro gibi bir borcu var. Bunu çözmenin yolu şu: Şenol Güneş'in ulusal takımın başına geçmesi. Göksel Gümüşdağ'ın federasyonun başına geçmesi artık bir söylenti değil gerçek. Gümüşdağ federasyonun başına geçtikten sonra ben Şenol Güneş ile çalışmak istemiyorum, ben Abdullah Avcı'nın getirilmesini istiyorum derse, kim ne diyebilecek. Burada ‘Ben ödemiyorum Şenol Güneş'in parasını' derse ne olacak? Burada Orman'ın ben çok şaşırdım demesi inandırıcı değil, bu danışıklı dövüş. Bize bunu sunuyorlar. Etikten söz ederken insanların attıkları adımlara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Etik sözü biraz gülünç oluyor.
Şu anda finansal sorun yaşamayan tek yapı futbol federasyonu. Bu işin Beşiktaş'ı nasıl etkileyeceğine bakacak olursak: İlginç bir dönem başlıyor. Mart ayındaki ulusal maçlarda Şenol Güneş'in ulusal takımın başında çıkması çok sorun teşkil etmiyor. Ulusal takım dediğiniz üç gün buluşma ve antrenman. Burak Yılmaz mutlaka takımın formasını giyer. Belki Arda Turan ve Emre Belözoğlu forma giyer. Gençler mi forma giyer, yoksa eskiler de forma giyer mi bunu göreceğiz.
Beşiktaş'ın parasal gücü sıfır olduğu için çok para istemeyecek Türk bir teknik direktör olacak. Bursaspor'da Samet Aybaba'nın durumu çok parlak değil. Hem futbolcuları biliyor hem takımı tanıyor. Bir diğer Alternatif Rıza Çalımbay. Sergen Yalçın da bir alternatif. Bu arada Mayıs ayında kulüpte seçimler de var. Yıldırım Demirören istifa etmeden bir saat önce dört yıllık sözleşme yapıyor. Yıldırım Demirören, Serdar Bilgili ve Fikret Orman yönetim kurulu üyesiydi. Birbirlerini takip ettiler. Bizimle oynuyorlar. Resme geniş bakmak lazım. Futbol federasyonu resmi açıklama yaptı Şenol Güneş ile uzlaştım diye. Beşiktaş'ı bırakmaz çünkü kulüp açıklama yaptı biz bunu kabul ediyoruz sezon sonuna kadar takımın başında diye.
Futbol tamamen iktidarın elinde ve oy potansiyeli olarak görülüyor. Türkiye Bankalar Birliği batık kulüplerin borçlarını üstlenip yeniden yapılandırma yapacağız dedi. Bu durduruldu. Bunca zamandır kulüpler zorda. Ödeyebilecekleri bir tutar yok ellerinde. Ziraat bankası kredi açabilir ama bu AKP'ye oy getirir mi bunu göreceğiz. Sorunlu bir süreç yaşanacak. Haziran öncesinde mutlaka bir şey olacak. Göksel Gümüşdağ'ın federasyon başkanı vekilliğine atanmasına hangi kanun veya kurum hayır diyebilir? Haziran ayında futbol federasyonunun genel kurulu var."
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