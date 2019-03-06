BTS Genel Başkanı Bektaş: Gebze-Halkalı banliyösü 5 aydan önce açılmamalı

Yıllardır inşası süren Gebze-Halkalı arasındaki banliyö hattının sonuna gelindiği ve ilk duyurularda 10 Mart, sonraki duyurularda seçimlerden önce açılışının yapılacağı dile getirildi. BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş, Seyr-i Sabah programında yaptığı açıklamalarda yeterli sayıda yetişmiş makinistin bulunmadığını, makas kontrol sistemlerinin ve trafik kontrolünün elektronik altyapısının henüz tamamlanmadığını dile getirdi. Bektaş, daha önce meydana gelen tren kazalarından örnekler vererek aynı eksikliklerin bu hatta da bulunduğunu, bu yüzden çalışmaların ancak 5 ayda tamamlanabileceğini dile getirdi:

‘KAZA RİSKİNİ SIFIRLAYAN SİSTEMLER HENÜZ YOK'

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"Marmaray hattı aslında eski Gebze'den Halkalı'ya kadar hat. Eskiden boğaz tüp geçişi olmadığı için şimdiki gibi çalışmıyordu. Haydarpaşa devreden tam çıkmadı. Marmaray hattı denizin altından 76 kilometre 43 duraklı bir hat. İstanbul trafiğini rahatlatmak için düşünüldü. İlk etabı 29 Ekim 2013'de açıldı. Bu sadece 13 kilometrelik bir kısmı. Geri kalan kısmı halen bitmedi. Açılması planlanan bu hat 31 Mart seçimleri yüzünden hızlandırıldı. Bu hat o seçiklere kesinlikle yetişmeyecek. Test sürüşleri yapılması gereken şeyler ama bunların yapılması hattın açılması anlamına gelmiyor. Sinyalizasyonu deniyorsunuz vagonları ağırlıkları deniyorsunuz. Denendikten sonra uluslararası sertifikasyon kuruluşu gelir yol her şeyiyle hazır der sertifikasyonu verir açılış yapılır. Prosedür böyle.

Burada henüz sertifikasyon kuruluşu sertifika vermeden 10 Mart'ta açılış yapılacağı söylendi. Biz uyarılarımızı yaptık. Ama biz uyarılarımızı her zaman yapıyoruz. Hızlandırılmış tren kazasından önce de yapmıştık bunları. Biz Marmaray hattının da açılmaması gerektiğini söyledik. Çünkü bu hattın sinyalizasyon sistemi trafiğin iletişim yoluyla sağlanması konusunda dünyada en son kullanılan sistem hazır değil. Boğaz geçişte bu sistem var. Makiniste büyük bir emniyet sağlıyor, kazayı hemen hemen sıfırlıyor. Makinistin olası hatalarını tamamen ortadan kaldırıyor, treni gideceği yere kadar tam otomatik götürüyor. Bu sistem olmadan burayı çalıştıramazsınız. İki dakikada bir insan marifetiyle tren çalışmaz. Çok önemli eksikleri var: Trafik kontrolü dediğimiz bilgisayarlı odada oradaki ekranlarda zaman zaman trenler kayboluyor yokmuş gibi gözüküyor. Daha bunların düzelmesine çok var. Testler daha 1 Mart günü başladı. 8-9 günde bu testleri bitiremezsiniz.

‘MAKİNİSTLERİN BİR GÜN BİLE TECRÜBESİ YOK'

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Daha önce boğaz geçişinde tecrübeli arkadaşlar çalışıyordu. Ama hat büyüdüğü için makinist sayısı yüzde 70 artırıldı. Alelacele eğitimler verildi ama arkadaşların bir gün bile yol tecrübesi yok. Ben de makinistim. Bir makinist işe alınınca teknik okul mezunu olması lazım, TCDD'nin bu arkadaşlara 3 ay kurs vermesi lazım, 12 yıl çalışıp tekrar kursa gitmesi lazım ve sınavlar sonucunda ehliyet alması lazım. Yolu öğrenmesi lazım. İki hafta önce işe alınmış insanlar bu işi yapamaz. Marmaray'ın açılacağı yıllar önce belliydi, zamanında alıp yetiştirmek lazımdı. Maltepe'deki yeterli trafik kontrolörü sayısı yok. Burada arkadaşlar bütün trenlerin yönetilmesi için çalışacaklar. Her istasyonda hangi tren olduğunu takip ediyorlar havacılıktaki uçuş kulesi gibi. Bu arkadaşların sayısı eksik. Bunların tamamlanması şu kısa zamanda mümkün değil. Makaslarımız var: Maltepe'deki trafik kontrolörü arkadaşlarca kontrol edilmeli. Bunların makas motoru yok, bunların insan gücüyle yapılması gerekiyor. Ankara'daki kazada da bu sorunu yaşamıştık. Makasçı arkadaşlar bunu yaparken insanın olduğu yerde hata da olabilir. Bir başka eksiklik bu banliyö hattında ana trenler, hızlı trenler de çalışacak. Aynı hatta iki sistem var, bu trenlerin sistemi ayrı. Bu sinyallerin makinist tarafından görülmesi için yeterli mesafe yok. Makinistin bir sinyali görmesi için yeterli mesafe olması lazım. En az 6-7 yerde bu mesafe bulunmuyor. Tehlikenin yanında makinist o sinyali görebilmek için yavaş gidecek ve zaman kaybı olacak.

Marmaray hattını 31 Mart'tan önce seçim için açmayın diyoruz. Aynı hata 24 Haziran seçimlerinden önce 12 Nisan'da açılarak yaşandı. O zaman da uyarmıştık ve 13 Aralık'ta kaza yaşandı. Bir iş yaptıysa bunu tanıtsın ama bir açılış yapsın, sonra kapatsın, yol ne zaman biterse o zaman resmi olarak açsın. Buna razıyız. Bu hatta eksiklikler tamamlanmadan insan taşınmaması lazım. Banliyö hattı Gebze'den Halkalı'ya 107 dakikada gidecek. Eski hatların büyük çoğunluğu olacak. Anadolu lakasında Kızıltoprak istasyonu iptal oldu, Kartal'dan önce Başak istasyonu devreye alındı, Gebze'de de Darıca istasyonu açılacak. Avrupa yakasında Menekşe ve Kanarya iptal edildi onun yerine Mustafa Kemal istasyonu açıldı.

Hızlı trene binince Haydarpaşa'da inilecek planlamaya göre. Ancak orada arkeolojik eserler bulunduğu için bir yıl kadar sürecek orası. Söğütlüçeşme'de inilecek ve oradan binilecek. Haydarpaşa ticaret merkezi ve otel yapılacaktı. Biz 373 haftadır oranın gar olarak kalması için eylem yapıyoruz. Kabul edildi, orası gar olarak kalmaya devam edilecek. 10 Mart'ta açılacağına yönelik afişlerin üstünden 10 Mart tarihi silindi. Şu anda ertelendi gibi gözüküyor ama ne zamana kadar? Bu hattı 5 aydan önce açmak güvenli değil."