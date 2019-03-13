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16:02 13 Mart 2019
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    Seyr-i sabah

    CHP'nin Kadıköy adayı Odabaşı: Ailem dört kuşaktır CHP ile siyaset yapıyor

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    CHP'nin Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı, Seyr-i Sabah programında ilçenin mevcut sorunlarını ve bunlar için yapacaklarını anlattı. Odabaşı, babasının dedesinin TBMM 2. dönemden itibaren milletvekili olduğunu, babası ve abisinin belediye başkanlığı yaptığını vurguladı.

    Alper Taş ile Şerdil Dara Odabaşı
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    Seçim çalışmaları tüm hızıyla sürerken İstanbul'un en gözde ilçelerinden Kadıköy'ün CHP'li belediye başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı, Seyr-i Sabah programına konuk olarak kendini ve bölgenin sorunlarını anlattı. Odabaşı, ailesinin dört kuşaktır sosyal demokrat siyasetin içinde fiilen bulunduğunu, kendisinin de çocukluğundan, 1989 yılından beri siyasette fiilen çalıştığını dile getirdi:

    ‘BABAMIN DEDESİ TBMM 2. DÖNEM MİLLETVEKİLİYDİ'

    "CHP ile bireysel olarak geçmişim 1989 yılında SHP ile başladı. Ankara'da 1989 yılındaki yerel seçimlerde mahallede seçim çalışması yapıyordum. 2011 yılında Oğuz Kaan Salıcı'nın İstanbul il başkanlığına atanmasının ardından il yönetim kurulu üyesi oldum ve il başkan yardımcısı seçildim. 2011 yılından 2015 yılının sonuna kadar İstanbul il yöneticiliği yaptım. Murat Karayalçın döneminde il sekreterliği yaptım. Daha çok mutfak çalışmasındaydım.

    CHP mitingi
    © AFP 2018 /
    'CHP'de Kadıköy için geriye tek güçlü aday kaldı'
    Ben ailemde CHP ile siyaset yapan 4. kuşak siyasetçiyim. Benim babamın dedesinden başlayan bir siyaset geçmişim var. Babamın dedesi TBMM'de 2, 3, 4. dönemde milletvekiliydi. Sonrasında babamın amcası belediye başkanlığı yaptı. Babam 1973-1977'de belediye başkanlığı yaptı. Babam 1989 yılında tekrar aday oldu, Pazar günü seçimleri kazanıp Salı günü vefat etti. Abim belediye başkanı oldu SHP'den. Bizim aile CHP'nin siyasi tarihini yansıtan bir aile.

    ‘KADIKÖYLÜLER SORGULAR'

    Kadıköy'de yaşayanlar çok aktiftir, her şeyi sorgularlar, merak ederler. Benimle ilgili her şeyi merak ediyorlar soruyorlar. Benden de bunların cevaplarını istiyorlar. Ama tepki ya da karşıtlık anlamında bir şey değil bu. Kadıköy'ün özelidir bu. Teröristleri destekliyorsunuz diye saldırıya maruz kalmadım. Genelde Kadıköy'de şahsımla ilgili soruyorlar. Hemen her gün sokaktayım. Pazarda çarşıda esnaf ziyaretlerinde beni suçlayan eleştiren sen nerden çıktın diye cümle kuran olmadı.

    Biz daha çok Kadıköy derken, Kadıköy'ü ikinci bir Kadıköy yapmak, fiziksel ve coğrafi olarak mümkün değil. Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Biz daha çok Kadıköy derken orayı orası yapan Kadıköylülerin kendiler ve değerleri. Bu değerler nelerdir: Özgürlükçü, demokrat, Atatürkçü, laiktir, çevrecidir, hayvan haklarına saygılıdır, kadın haklarına saygılıdır. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım anması Kadıköy'de çok görkemli yapılır. Gezi olaylarına en fazla katılım Kadıköy'den olmuştur. Kadıköy ve Kadıköylüler özel bir yerdir. Biz bu kültürü çoğaltmak için daha çok Kadıköy dedik. 19 Mayıs 2019'dan 29 Ekim 2023'e kadar 100. Yıl etkinliklerimiz başlayacak. Bu etkinlikleri Kadıköy'de kutlamaya başladığımızda göreceksiniz ki Türkiye'de en fazla insanın katıldığı etkinlikler olacak.

    ‘FİKİRTEPE TAM BİR KENTSLEL DÖNÜŞÜM FACİASI'

    Fikirtepe'yi Kadıköy'deki dönüşümlerden ayırıyorum. Orada yapılan kentsel dönüşüm faciası. Bunun sorumlusu Kadıköy Belediyesi değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de şu an için değil, zamanında oydu. Bunun sorumlusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı… Bu bakanlığın Ankara'da oturan bürokratları, Fikirtepe'yi bilmeden oranın nasıl bir yer olduğunu görmeden bir imar yoğunluğuna neden oldular. Türkiye'nin girdiği ekonomik kriz nedeniyle orada üretilen daireler satılamadı. Ondan dolayı orada kentsel dönüşüm mağdurları çok fazla var. Oradakiler en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacından yoksun halde yaşıyorlar. Evinin çatısından yağmur akmasın diye naylon branda örterek yaşayan insanlar var.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    İmamoğlu: 80'e yakın anket yaptırdım, önde çıkıyorum
    Diğer mahallelerde yaşayan insanlar, adın kentsel dönüşüm olan, aslında gerçekte bina yenilemesi olan bir süreç yaşadı. Çok yoruldu. Pencereyi açamayan Kadıköylüler oldu, evinin önündeki sokağın beton kamyonlarıyla kesildiği gördü. Kadıköylülerde bir bıkkınlık var. Bunu bizim baştan sona konuşmamız lazım. Biz yaptığımız her şeyin hesabını veriyoruz. Bütün belediyelerimizde bu böyle. Devletin bütün müfettişleri zaten bizim belediyelerimizin içinde. Müfettişler daha rahat çalışabilsin diye kalıcı bir odaları var artık bizim belediye binalarında. Eğer bir yanlışımız olsa zaten hükümet destekli yargı bunun hesabını sorardı. Kadıköy ya da herhangi bir belediyenin şehrin içindeki o hafriyat kamyonlarına ceza kesme yetkisi yok. Bu yetki içişleri bakanlığında. İmar yapma yetkisi yok mesela bizim belediyelerin. İlçe belediyesi sadece büyükşehrin yaptığı 1/5000'lik planlara uyma yetkisi var. Eğer 1/5000'te yoksa siz bunu 1/1000 haritalarında düzeltemiyorsunuz.

    ‘KURBAĞALIDERE'Yİ NE YAPIYORLAR NE BİZE YAPTIRIYORLAR'

    Kurbağalıdere yıllardır temizlenmiyor. Bunu İSKİ'nin yapması lazım. Ama koktuğu zaman Kadıköy Belediyesi çalışmıyor diyorlar. Biz oraya müdahale ettiğimiz zaman bunun yetkisi bende çalışamazsın diyorlar. İstanbul'daki bütün dereleri çok kısa sürede yaptınız neden Kadıköy'deki dereyi yapmıyorsunuz? Diğer dereleri yapan müteahhitler mi çok iyi yoksa burasını yapan mı kötü? Yoksa siz Kadıköy'de çalışacak olan müteahhidin hakkedişlerini vermiyorsunuz da ondan mı ilerlemiyor? Niye Kadıköy halkını Kurbağalıdere üstünden cezalandırıyorsunuz? Neden Rıhtım düzenlemesini yapmıyorsunuz? 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu kazanınca ayrımcılık olmayacak ve Kadıköy daha iyi olacak. Biz herkese eşit paylaştırılan imkanlar istiyoruz. Yan ilçemizde onlarca kültür merkezi yapan büyükşehir belediyesi neden Kadıköy'de yapmıyor? Eğer yapamıyorsa arsalarını bize tahsis etsin, biz yapalım."

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, CHP, Şerdil Dara Odabaşı
    Topluluk kurallarıTartışma
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