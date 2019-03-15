Sarıyer Belediye Başkanı Genç: Sarıyer’in balığı Büyükçekmece’ye gidip geri geliyor

İstanbul'un en geniş alana sahip, en çok üniversite ve üniversiteliye sahip alanlarından biri olan Sarıyer, yerel seçimlere hazırlanıyor. İki dönemdir CHP'den Sarıyer'de belediye başkanlığı görevini sürdüren ve önümüzdeki dönem için de aday olan inşaat mühendisi Şükrü Genç, Seyr-i Sabah programında geçmişi ve gelecek dönemi değerlendirdi. Genç, ilçede kültürden turizme, sağlıktan halkın ekonomiye katkısına kadar birbirinden farklı açılımlara gideceklerini dile getirdi:

‘TAPU TAHSİS BELGELERİNE GEREKLİ İZİNLER ÇIKMIYOR'

"Sarıyer'de sorun şu: Yapılardaki ve ruhsat ve benzeri durumlardaki sağlıksızlık. Afet riskinin yüksek olduğu bölgelerde mülkiyet probleminin çözülmesi lazım. Sarıyer'de, gecekondu mahalleleri dediğimiz alanlarda bu sorun çok büyük. Yasal zorunlulukları göz önünde bulundurduğumuzda 1984 yılında Turgut Özal tarafından çıkarılmış bir kanun var. 2981 sayılı yasaya göre tapu tahsis belgelerini insanlar almışlar. Bunların tapuya döndürülmesi gerekiyormuş ama o dönemden sonra herhangi bir gelişme olmamış. Bu tapu tahsis belgelerinin geçerli olduğu ve bu yasa gereği işlemler yapılarak tapu sorunun çözüleceği çok net. Ama bu göz ardı edilmiş. Rant bölgesi olunca bu sefer dikkatler üzerine gelmeye başlamış. İki ve üçüncü köprü arasındaki tepe bölgelerin çözümünün tek yolu var: İnsanların içinde bulunduğu bir çözüm, arazilerin devletin belirlediği emlak değerleriyle insanlara devri gerekiyor. Ondan sonra nasıl dönüştürüleceği konuşulabilir. Afet riskli alan ilan etmek, böyle çözelim demek çok doğru değil. Bölgenin zemin yapıları itibarıyla afet riski taşımadığı biliniyor. Bu yasayı TBMM önce 3 sonra 5 yıl daha uzattı. 2023'e kadar bir süre var. Bu sürede çok rahat çözülebilir. Sarıyer'de afet bölgesi dışında kalan 13 bölgede imar ıslah planları hazırlandı, Büyükşehir belediyesine getirildi. Ancak uzun beklemelerden sonra seçime kısa bir süre kala bu yasa Büyükşehir'den geri gönderildi ve problem yumağı olarak kaldı. Her seçim öncesinde vatandaşın önüne ısıtılıp tekrar geri getiriliyor. Bu işin ilçe belediyesinin ve orada yaşayanlar olmadan bu işin çözülemeyeceği çözülse de doğru olmayacağını hep birlikte görüyoruz.

‘100 BİN KİŞİLİK İNSAN HAREKETİ VAR'

Biz 2009'da iktidar olduktan sonra ki ben 1960'lardan beri Sarıyer'de yaşıyorum, genel olarak bir analiz yaptık. Bir Sarıyer kalkınma eylem planı yaptık orada tüm yaşayan paydaşlarla birlikte. 2014'te iş merkezlerinin bağlanmasıyla çok daha farklı bir anlam kazandı. Şu anda günlük 40 bin kişinin girip çıktığı üniversiteleri de göz önüne kattığımızda 100 bin kişilik bir insan hareketi var. Bu eylem planı içinde kısa ve orta vadeli vaatlerimizin hemen hepsini bitirdik. Ana hizmet binasından kültür merkezlerine yaşamın kolaylaştırılması için her tür çalışmayı yerine getirdik. Şimdi uluslararası bir müze kuracağız, dünya uygarlık tarihini besleyecek bir müze olacak bu. Sosyal alanlarda üniversiteli gençliğin yaşadığı sorunların aşılmasını sağlayacak teknolojik önlemler alacağız. Kültür merkezleri devam edecek. Bu arada spor merkezleri yapmayı planlıyoruz.

Sarıyer Spor kulübü çok önemli. Geçmiş dönemdeki başarıları tekrar yakalaması için yarına yönelik çalışmalar başlatıyoruz. Bizim 8 köyümüz var. Burada 200 dönüme yakın spor vadimiz var. Bunun üstünde her türlü spor tesisi oluşturulmasını sağlayacağız. Aynı zamanda turizme yönelik çalışmalar yapıyoruz, bölgemizde Cenevizliler dönemine kadar giden kaleler var.

Sarıyer'in 3 değişik bölgesinde balık satış merkezi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bizim yapmamız yetki alanımızda yoktu ama Büyükşehir de yapmadı.

‘YETKİ KARMAŞASIYLA BOĞUŞUYORUZ'

En temel problemlerimizin başında yetki karmaşası geliyor. Büyükşehir yetki alanlarında sizin bir şey yapma şansınız yok. İstanbul balığının yüzde 40'ı Sarıyer'den geliyor. İnsanlar yakaladığı balık Büyükşehir'in kurduğu Büyükçekmece'ye götürülüyor. Oradan buraya geri geliyor. Bunların tam tersi olmalı, Sarıyer'e getirilmeli. Şu anda balık satış merkezleri yok bölgemizde. Büyükşehir'in yetki alanları var. Biz oraya müdahil olamıyoruz. Bizim yapacağımız her tür merkez için izin almamız gerekiyor. Bu izinleri alabilmek için çok sorun yaşıyoruz. Balık çarşısı için de izin sorunu var. Siz yapın diyoruz olmuyor, biz yapalım diyoruz olmuyor, biz yapalım siz açın diyoruz o bile olmuyor.

Seçime üç kala belli basın grubundan suçlamalar geliyor. Karşılığında tekzip de kabul etmiyorlar. Bunların doğru olmadığını kendileri de halk da biliyor. Her tür yeni iddiaları ortaya atıp bunu dolaştırıyorlar ne olacak görmek için. Yeni belediyelerde ne oluyorsa burada da o yapılıyor. Araç kiralama ve satın alma konusunda yasalar var ve biz de herkes gibi bu yasalarla bağlıyız. Yıllardır denetleniyoruz. Bu haberlerin karşılığında bize açıklama izni verilmiyor. Bizim borç batağına battığımızı ve elimizdeki varlıkları sattığımızı söylüyorlar. Aksine bizim hiç satacak mal varlığımız yoktu eskiden biz yeni varlıklar yarattık. Belediyenin elinde kullanmasına gerek olmayan şeylerin satışı söz konusu oldu ama bunlarla zaten borçların kapatılması mümkün değil. Bu bir karalamadır yine bunun için de bizden karşı görüş istemediler. Belediyenin varlıklarına çökecek bir borç batağı içinde değiliz. 2009'dan bugüne maaş ödeme sorunu yaşamadık. Önümüzdeki birkaç ay için maaşlarımız hazır. Halen her ay öğrencilere 500 bin TL burs veriyoruz. 2009'dan bugüne çok ciddi tasarruflar yaptık ve bina yükünü hayata geçirdik. Yaptığımız binalarda devletten destek almadık, kendi olanaklarımızla hayata geçirdik. Allah'a şükürler olsun denetim adına herkes geliyor bizi sürekli kontrol ediyor devlet.

Yeni dönemde tapu meselesini devam ettireceğiz. Sarıyer'in daha çağdaş ve başlatılan projelerin devamı niteliğinde şeyler yapacağız. Spor salonları ve yaşamın kolaylaştırılacağı çalışmaları devam ettireceğiz. Sosyal projelerimiz ve turizm projelerimiz olacak. Sağlıkla ilgili çok önemli ve kalıcı projelerimiz var. Belli bir yaş üstü yaşamı kolaylaştıracağız köyler bölgesinde. İnsanların yaşamlarını aktif biçimde kullandıran kreşler ve engellilerle ilgili projelerimiz var. Bunlar daha da aktif hale getirilecek."