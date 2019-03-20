İYİ Parti Bakırköy adayı Erzen: Eğer CHP başka birini aday gösterseydi, İYİ Parti’den aday olmayacaktım

‘BEN CHP'YE BENİ ADAY YAPIN DEMEDİM'
"Benim gelmemle oylar bölünmeyecek, zaten kaygı da bu değildi. Buradaki kaygı oylar bölünür, aradan AKP çıkar mı idi. AKP'nin buradan çıkma olasılığı yok. Yerel bir seçime giriyoruz, o kentin düzgün yönetilmesi, insanların mutlu edilmesi önemli. Ben geç aday oldum bunun nedeni şu: Son 5 senedir Bakırköy çok kötü yönetiliyor. Bu CHP'nin suçu değil, şahsın kötü yönetmesinden kaynaklanıyor. Ben partiye beni aday yapın demedim ama onlarca otobüsle binlerce imza toplanıp Ankara'ya götürüldü ve partiye söylendi.
‘İTTİFAKTA SORUN ÇIKMADI'
Genel başkanlar ne konuştu bilmiyorum ama benim adaylığım ittifak içinde sorun yaratmadı. Hepimizin en önemli gayesi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da seçilmesi. Benim otobüslerimin bir tarafında ben varım bir tarafında Ekrem İmamoğlu var, afişlerim de öyle. Genel başkanlarımız el ele kürsüye çıkıyorlar. On yılda neler yaptığımıza baktığımızda, şu anda onların çoğu yok. Bu beni çok üzüyor. Ne Bakkart, ne çocuklara hizmet yürüyor. Bizim yaptıklarımız Türkiye'nin hiçbir ilçesinde tamamıyla yok. Bunların tümü beş yılda yok oldu ya da ücretli hale geldi. Ücretsiz kreş, öğrenci yurdu ve sağlık hizmetleri artık yok.
Bülent Kerimoğlu aday olunca Bakırköy'ü gezdiğini söyledi çünkü Bakırköylü değildi, bana dedi ki çok güzel şeyler yapmışsınız bana yapacak hiçbir şey bırakmamışsınız. Ben ne yapabilirim dedi. Ben de elini taşın altına koyup bir tuğla daha koy biraz da estetiğiyle uğraş dedim. Bundan bir hafta sonra benim eserlerimin hepsini kaldırdı. Bu bir husumet değil, iş bilmemezlik, olsa olsa Bakırköy'e karşı bir husumet olur.
‘HAVAALANI GİDİYOR, BAKIRKÖY'ÜN YARISI KADAR ALAN AÇILIYOR'
Bu ülkenin, hatta dünyanın geleceği gençler. Çocuklar bu ülkeyi nereye götürecek sorusu çok önemli. Artık teknoloji dönemindeyiz. Teknoloji tasarım ve yazılım atölyesi kuracağız. İlkokuldan itibaren çocuklar gelecekler ve teknoloji üretecekler. Hayal güçlerini teknolojiye yansıtacaklar. Bunları Google ve Apple'a staja göndereceğim. Eminim ki bunlardan biri bir gün Türk Facebook'unu yapacaklar. 2030 yılında yapay zeka ekonomiye 15 trilyon dolardan fazla getirecek. Biz şu anda sıfır durumdayız. Bunun gelişmesine sahip olmayan hiçbir ülkenin geleceği yok. İstanbul'da deprem acil planı yok. Ama bizde vardı artık o da çalışmıyor. Bizim arama kurtarma ekibimiz vardı onu bile kaldırdılar. Ben bunların kaldırılmasını başta acemilik zannediyordum ama sonra kötü niyet olarak algıladım. 11.200 evde kimlerin yaşadığını, depremde ne yapılması gerektiğini biliyorduk artık bunlar yok."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)