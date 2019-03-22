CHP adayı Bilenoğlu: Eyüpsultan inanç turizminde öne çıkacak

CHP'nin İstanbul'daki tek kadın adayı Emel Bilenoğlu, Seyr-i Sabah programında yapmak istediği belediye başkanlığını anlattı. Bilenoğlu, insanların bu bölgeye has kadim değerleri inanç turizmiyle sunmayı planladıklarını dile getirdi.
Eyüpsultan, İstanbul'un en önemli inanç merkezlerinden biri. Ramazan'dan dini bayramlara, hatta her cuma namazına kadar önemli sayıda inanan buraya akın ediyor. CHP'nin Eyüpsultan adayı Emel Bilenoğlu, Seyr-i Sabah programında, CHP'nin İstanbul'daki kadın adayı olarak bu bölgeyi canlandırmak için çalışmalar yapacağını söyledi. Bilenoğlu, ibadet için gelenlerin Eyüpsultan ilçesindeki güzellikleri görmeden buradan ayrıldığını dile getirirken, buranın kadim değerlerini gelen herkese daha çok göstererek canlandırmak için çalışacaklarını vurguladı:
"Ben üç buçuk senedir Eyüpsultan belediye başkan adayı olmak için çalışıyordum. Genel merkezde olsun, Eyüp ilçesinde olsun, komşu ve dostlarla çalışma yaptım. Benim adaylığım bir tesadüf değil. Bunu neden yaptım? Eyüpsultan'da bu kadar eksiklikleri, belediyecilikte yapılmamış işleri kadın gözüyle değerlendirmek gerektiğini düşündüm. İnsana dair hiçbir şey yapılmıyor burada. Tapu kadastro işleri, evler, binalar 'yapalım, yıkalım yapalım'dan dönüp Eyüp halkına bakınca, işsiz gençler olduğunu, sosyal hayatın olmadığını, 28 mahallenin 17'sinde madde bağımlılığı sorunu olduğunu ve çözülemediğini inceledim. Bunu bir kadının inisiyatifiyle çözüleceğini düşündüğümden bu çaba içine girdim. Kendimi genel merkezde ifade ettim. Onlar da bunu mantıklı buldu. Biz kadınlar hayatı eşit olarak paylaşıyoruz ve erkeklerle birlikte yürüyen insanlarız. Nasıl bir kota konur ki siyasette yüzde 20-30 olsun denir. Ben başta benim genel başkanım olmak üzere bütün diğer genel başkanlara sesleniyorum, yüzde 50 olsun. Kadınların olduğu yerde siyasi dil çok sert olmaz. Benim iki çocuğum var ve akşam evde haberleri açmaya korkuyoruz. Hep bir bağrışma, parmak sallama. Biz kadınlar olarak bu dilin yumuşaması için kadın sayısının artmasını istiyoruz.
Tam olarak benim mesleğime uygun bir ilçe burası. Biz sanatçılar gördüğümüz her noktada güzellikler yapmaya çalışırız. Eyüpsultan'ın inanç turizmine açık bir yeri var. Bir yağmalanma şeklinde insanlar geliyor, buranın güzelliklerinden faydalanıp yine koşturarak geri gidiyorlar. Buranın ekonomisine katkıda bulunmuyorlar. Her Cuma da insanlar buraya gelir, Cuma namazı eda ederler.
Ben inanç turizmini hareketlendirmek istiyorum. Buranın görülmesi gereken farklı yerlerini insanlara göstermek istiyorum. Haliç kıyılarının insanların vakit geçirdiği yerler olarak kullanılmasını istiyorum. Yapılan yanlış projelerle insanlar sahilden uzaklaştırılıyor. İnsanların sosyalleştirilmesi için projeler yapmak istiyoruz. Benim asıl derdim burada yaşayan insanlar için bir şeyler yapmak. Birtakım mimari projeler yaparsınız. Ama asıl önemli olan bu projelere insanlar gelebilecek güce sahip olsunlar ve mutlu olsunlar. Koskoca ilçenin her mahallesinde türlü çeşitli tapu mülkiyet problemi var. Bu insanlar senelerdir yaşadıkları mahallelerinde tapu sahibi değiller. 20 senedir yaşadıkları yerlerde sahip olmaları gereken haklara sahip olamamışlar. Toplanma alanı yok yakınlaşan depreme rağmen. Önümüzdeki günleri yaklaşan depreme doğru çok iyi kullanmak lazım. Buradaki birçok bölgede toprak kayması yaşanıyor. Eyüp Devlet Hastanesi'nin arkasındaki duvar çöktü. Biz hala bir şey yapmamakta direniyoruz. Yaptığımız şeylerde de insanları üzüyoruz. Enkaz bedeli vererek insanları evden çıkarmaya çalışıyoruz. Sarayda da ağırlansanız, eviniz en güzel yerdir enkaz değildir. Burada yaşayan insanlara öyle bir site yapacağız ki aidatını bile ödeyemezsin dememeliyiz. Bunları elden geçirmek lazım.
‘SEVGİ DOLU BİR DİLLE HERKESLE KUCAKLAŞMAYI İSTİYORUZ'
Bir ilçe belediye başkan adayı olarak ben bu sorunları yaşayan insanların tarafı olup onlara destek verebilirim. Onların karşısında olmam. Ekrem İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanı olunca çok daha kuvvetli oluruz, projelerimiz belediyeden geri dönmez. Merkezi idare de bu kadar kuvvetli bir talebe direnç göstermez. Buradan çıkan halk, eğer gereken hak kendilerine verilmezse, İstanbul'un çeperlerine doğru zorlanacaklar. Bu faydalı bir iş olacak, yeni bir kaosa sebep olacaksınız. İnsanlara bulundukları bölgelerde haklar vermek lazım. Aksi takdirde çeperleri zorlayarak büyüyen bir metropol olacak şehrimiz.
Son 10 güne kadar inanın karşı cephede, bana rakip olan adayla alakalı, bizim aleyhimize olan çalışmalarla alakalı kötü bir dille geri bildirim vermedik. Pankartlarımızı kesmeyin diyerek lisan-ı münasiple konuşuyoruz. Adayla ilgili herhangi bir konuda kötü bir şey söylemiyoruz. Sadece kendi projelerimizi anlatıyoruz. Burada kadınlar çalışamıyor, kreş yok, altyapı problemleri var, yüksek gerilim hatları üstümüzden geçiyor, gelin birlikte yapalım diyoruz herkese. Herkesi de bunu yapmaya davet ediyorum. Biz bu kötü söylemlerden çok yorulduk. Hayat bu kadar ucuz olmuşken biraz daha sakinlik, saygı ve sevgi istiyoruz. Biz Eyüpsultan'da aile olma zamanı diyoruz. Aile olmak sevgi ve saygıyı gerektirir. Bu yarışa girmiş olan, birbirini kırmadan yürüyen bütün aday arkadaşlara saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Bugüne kadar gösterdiğiniz ihtişamı bozmadan kadim değerlerden uzaklaşmadan bu yolda devam edelim diyorum."
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