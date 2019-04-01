Dr. Sanver: AKP’yi zor günler bekliyor

Yerel seçim sonuçlarının kesinleşmemiş de olsa ortaya çıkması, gözleri partilere ve liderlerin yapacağı açıklamalara çevirdi. Siyasal iletişim uzmanı Dr. Gülfem Saydan Sanver, Seyr-i Sabah programında yeni oluşan şartların partilerin söylemlerini nasıl etkileyeceğini anlattı. CHP'nin bu yeni duruma oldukça hazırlıklı olduğunu dile getiren Sanver, AK Parti'nin tam aksine ilk kez bu boyutta aldığı bir yenilgi için hazırlıklı olmadığını söylerken AK Parti'yi zor günlerin beklediğini vurguladı:

‘MUHALEFET ÇOK HAZIRLIKLIYDI'

"Dün gece AKP çok uzun zamandır almadığı bir yenilgi aldı. Mersin, Adana, Antalya ve Ankara kaybedildi. Başkent çok değerli. İstanbul, CHP verilerine göre kaybedilmiş durumda. AKP teşkilatının bu yenilgiye nasıl karşılık vereceğini bilmiyoruz. Dün Erdoğan ilk kez kendi teşkilatına moral vermeye çalıştı. İktidarda birlik yapmış bir partinin yenilgi konusunda nasıl tepki vereceğini biz bilmiyoruz. Bunları göreceğiz. AKP'yi kolay günler beklemiyor.

© AA / İbrahim Erikan İstanbul'un ilçelerinde kazananlar

Cumhur İttifakı daha önce büyük bir seçim yenilgisi almadığı için seçmenine ne mesaj vereceğini bilmiyor. Millet İttifakı daha hazırlıklı girdi seçimlere. İstanbul'da yapılan açıklamaları düşünecek olursak, İmamoğlu her çıkışında televizyonlara yeni rakamlar verdi. Görseller verdi, kürsüsü vardı. Belli ki il başkanlığı defalarca açıklama yapılacağını öngörmüş. Dolayısıyla çok hazırlıklı bir muhalefet vardı.

CHP daha önce açıklamalar konusunda travmalar yaşamıştı. İstanbul'daki tüm sandık kurulları dolduruldu. Islak imzalar girildi. Dün gecenin çalışmaları önceden yapılmıştı. Açıklamalar seçmene güven verdi. Hiç muallak konuşmadılar. Çok açık oldular. Bizim rakamlarımıza göre yüzde şu kadar sandık açıldı rakibimiz bu kadar geride dediler. 24 Haziran travması bu şekilde atlatıldı. İmamoğlu çok iyi bir liderlik sergiledi. Cumhur İttifakı bir mesaj almak zorunda çünkü çok büyük yenilgi aldılar. Erdoğan bir erken seçim yapmayacaklarını söyledi. CHP de defalarca dile getirmişti bu seçimin sadece yerel seçim olduğunu. Ben önümüzdeki günlerde İstanbul'un durumunu merak ediyorum. Her iki taraf da elinde ıslak imzalar olduğunu söylüyor. Bu düğüm hukuki ve vicdani olarak toplumu rahatlatmalı. Seçim sonuçları bir an önce açıklanmalı, aksi takdirde seçimin meşruiyeti sorgulanmaya başlanır.

Bence Cumhur İttifakı'nın bu seçimde görmesi gereken en önemli mesaj seçmenleri gererek seçmen takdiri kazanılamayacağı. Buradan çıkarılacak bir dersle toplum ve kamuoyu rahatlatılabilir diye düşünüyorum."