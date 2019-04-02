CHP’li Torun: Seçimi kazanmamızı engelleyecek en ufak bir şüphe yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Seyr-i Sabah programında seçim süreci ve sonrasında yaşananları anlattı. Torun, CHP olarak tutanak incelemelerini yaptıklarını ve seçimi kazanmalarını engelleyecek hata bulunmadığını dile getirdi.
Seçimin ardından sonuçlar beklenen hızla açıklanmadı. Özellikle AK Parti'nin kaybettiği İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde itirazların yapılacağı, sonuçların değişebileceği söylendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Seyr-i Sabah programında seçim sonuçlarının kontrol edilme sürecini anlattı. Torun, CHP teşkilatı olarak ıslak imzalı tutanakların hepsini elden geçirdiklerini, seçimin sonucuna etki edecek bir veri bulunmadığını dile getirdi:
"Şu anda Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı aşikar. Ama anlamsız bir süreç yaşıyoruz. Bir an önce mazbatasının verilip göreve başlamasını diliyoruz. Bütün ilçelerle ilgili ıslak imzalar bizim de elimizde. Elden geçirdik. Ama görülüyor ki seçimi kazanmamızı engelleyecek en ufak bir şüphe yok. İlk akşam, daha kazanmadan bütün afişleri asarak teşekkürler kazandık gibi ifadeleri oldu AKP'nin. Şu anda İstanbul sokaklarını gezerseniz bütün üst geçitlere kazandık afişleri asıldı. Şu anda yapılmış bir resmi itirazdan haberdar değiliz. İlçe seçim kurullarınca tutanak altına alınıyor oylar. Sizin bir itirazınız varsa geçersiz sayılan oy geçerlidir der itiraz edersiniz. Onun dışında elinizde bir veri olmadan bütün sandıklara itiraz etmek bu süreci uzatmak anlamına gelir. Şu ana kadar herhangi bir itiraz ibra bilgisi gelmedi. Biz de bu süreçle ilgili bütün ıslak imzalı tutanakları yeniden inceleyerek bizim de tespit ettiklerimiz var.
Biz birçok MYK üyemiz, milletvekilimiz, il yöneticilerimiz hatta başka illerden gelen yöneticilerimizle süreci takip ediyoruz. Kontrolü sağlıyoruz. Bütün ilçe seçim kurullarında arkadaşlarımız hazır bekliyorlar. Herhangi bir olumsuzluk olmaması adına bekliyorlar. İmamoğlu açıklama yaparak ben kendi hakkım kadar başkasının da hakkını koruyorum dedi. Bu akşam itibarıyla ilçe seçim kurula itiraz bitiyor. İl seçim kurulu, ardından da YSK'ya itirazlar olabilir. İtiraz olunca o torba açılıyor. Boş oylar geçersiz oylar geçerli oylar ayrı ayrı konuluyor. Islak imzalı tutanakla kayıt altına alınıyor. Bizim elimizdeki belge de bizim düzenlediğimiz belgeler değil, ilçeden sandıklardan gelen belgeler bunlar hepsi de elimizde.
Biz 24 Haziran'da da sandıklara sahip çıktık. Ama orada algıda yanlışlık oldu: İlk sonuçları biz vereceğiz gibi bir algı oluştu. Oysa biz vatandaşın oyuna sahip çıkmak için yaptık bunu. Orada yapılan açıklamalar kafaları karıştırdı, sanki sandık güvenliği sağlanmamış gibi algılandı. Genel başkan yardımcılarımızın kurduğu ekip çalışmalarını devam ettirdi ve bütün illerle birçok kez demo yaptı. Verilerin girişi, tutanakların gönderilmesi testleri yapıldı. Biz 31 Mart günü MYK üyeleri olarak genel merkezdeydik. Bütün olasılıkları değerlendirdik. Ona göre bütün hazırlıklarımızı yapmıştık. İstanbul'da böyle bir süreç yaşanınca MYK üyeleriyle birlikte İstanbul'a geldik. İstanbul'da bugün bütün afişlerde Tük milletine teşekkürlerimizi ileteceğiz. Bugün itirazları görüp ona göre hareket edeceğiz. Şu anda maalesef haksız bir biçimde İstanbul sokaklarında AKP afişleri var. Dün 10.15'de YSK gayrı resmi olarak seçim sonuçlarını açıkladı aslında. Şu anda biz kazanmış görünüyoruz.
Bazı belediye araçlarının kazanan diğer ilçe belediyelerine dağıtılma konusunu takip ediyoruz ama bunu önlemenin yolu kamuoyu takdiri ve hukuki süreç. Ankara nezdinde bazı makine grupları ve araç gereçlerini ilçe belediyelerine verdikleri doğrudur. Bunun için hem yasal bir süreç başlatacağız hem olaya el koyacağız. Yangından mal kaçırır gibi hukuki altyapısı oluşturmadan verilemez bunlar. Bu araçlar meclis kararıyla verilebilir. Bunun takibindeyiz. Bizim erken seçim gibi bir niyetimiz yok. Biz yerel seçimden geçtik. Bu sonuçla ilgili yönetimi istifaya davet ediyoruz, erken seçim istiyoruz gibi bir niyetimiz yok."
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