Kayıt
14:41 12 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Seyr-i sabah

    Gazeteci Uğuroğlu: YSK bir kaza yaptı ve yapmaya devam ediyor

    Seyr-i Sabah
    URL'yi kısaltın
    Zafer Arapkirli
    0 12

    Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Seyr-i Sabah programında 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Uğuroğlu, "YSK kaza yaptı ve yapmaya devam ediyor. Büyükçekmece ile ilgili itiraz YSK gündeminde ve bu konuda dün toplantı yapılacaktı. Bu toplantı AK Parti’nin muhtemelen itirazının gelmesi bekleninceye kadar alınmamak için ertelendi. Bu bir hukuk ve demokrasi kazasıdır" dedi.

    Seçim sonrası süreçleri tüm hızıyla devam ediyor ve partilerin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı itirazlar da sürüyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'daki son durum ve Büyükçekmece'deki sahte seçmen iddialarını deneyimli gazeteci Orhan Uğuroğlu, Seyri Sabah programında değerlendirdi:

    Şevki Yılmaz
    © Fotoğraf : Twitter
    Akit yazarı Yılmaz tekrar etti: Her hezimet çevremizdeki şakşakçı dalkavukların tuzaklarıyla yaşanıyor
    'BİR HUKUK VE DEMOKRASİ KAZASI'

    “Ankara’da kaza oldu, siyasi bir kaza bu. YSK kaza yaptı ve yapmaya devam ediyor. Büyükçekmece ile ilgili itiraz YSK gündeminde ve bu konuda dün toplantı yapılacaktı. Bu toplantı AK Parti’nin muhtemelen itirazının gelmesi bekleninceye kadar alınmamak için ertelendi. Bu bir hukuk ve demokrasi kazasıdır. Demokrasi büyük bir yara almıştır. Bu facia YSK’yı pert olacak hale getirmiştir. Önünüzde bir banka soygunu kararı var. Bir müracaat geliyor, karar almayın bekleyin diye.

    Ortada somut Büyükçekmece faciası var. Seçmen kaldırıldı deniyor. Eğer kayırıldıysa bunu engelleyecek olan makam İçişleri bakanlığı. Süleyman Soylu’nun hemen istifa etmesi lazım. Acaba seçimi kaybedersek iptal için bu gerekçeyi kullanırız dile bir kenarda mı tutuyorlardı? Demokrasiye, İstanbul seçimine konmuş bir bubi tuzağı bu. Şimdi ortada bir nüfus işlerinin olduğu bir kaydırma skandalı var. Kaldı ki seçimden aylar önce CHP ve İYİ Parti örgütleri seçmen kaydırma var dedi. AKP ve peşinden YSK böyle bir şey yok dedi. Hatta en son 62 bin seçmen donduruldu seçmenler diye YSK başkanı açıklama yaptı. YSK bu kayırmaları görüp engellemediyse, zamanında itirazlar yapılmadıysa bir sorun var. Mevlüt Uysal kendi adresini taşıdığını bile söylememiş. 

    Recep Tayyip Erdoğan - Devlet Bahçeli
    © AA /
    Erdoğan ile Bahçeli arasında yerel seçimler sonrası ilk görüşme
    ‘DEMOKRASİYE İNANCIMIZI KAYBETMEYELİM’

    Önce Kemal Kılıçdaroğlu’nu kutlamak lazım. İYİ Parti’ye seçime girme imkanı verdiği için demokrasiye müthiş bir katkı verdi. Kemal Bey’in demokrasi anlayışı bir merkez partiyle yerel seçimde önce bazı milletvekillerinin itirazlarına rağmen. Kurulan ilişkiler çok düzgün başladı ve devam ediyor. Topluma çok doğru mesajlar verildi. Ben bunun 2023’e kadar devam edeceğine inanıyorum. İYİ Parti 3 önemli seçime girdi. Kendisi büyükşehir ve il belediye başkanlığı kazanamadı belki ama İstanbul’u Adana ve Ankara’yı CHP’ye kazandırdı. İYİ Parti’nin aday çıkarmadığı yerlerde İYİ Parti’nin müthiş bir etkisi var.

    Meral Hanım il ve ilçe başkanlarını gruplar halinde Ankara’ya davet ediyor. Yanına tek bir genel başkan yardımcısı almayarak yüz yüze bizzat görüşmeler yapıyor. Milletvekilleriyle gruplar halinde akşam yemekleri yiyip sohbetler ediyor. Ümit Özdağ’ın yerine atama yapılmadı. Neden? Bana göre genel merkez yapısında da bir yapı değişikliği düşünüyor.

    Mazbatayı halk İmamoğlu’da verdi. AA yayın akışını durdurunca ben İmamoğlu büyükşehir belediye başkanı oldu dedim. Mazbatayı vermek zorundalar. Seçimi tekrarlama ihtimali yok. Eğer iptal ederlerse YSK binası mecazi anlamda başlarına yıkılır. Çünkü alınan yüzlerce örnek karar var Büyükçekmece kararına benzeyen. İtirazlarında haklı AKP’liler. Bu itirazlar sonuçlanacak. Mazbata hazır sadece Büyükçekmece kararı verilseydi bitecekti ama görüşmeler ertelendi. Demokrasiyi yıkmayalım. Burada YSK’nın 11 üyesine çok önemli bir görev düşüyor. Demokrasinin yıkılmaması, adalete olan inancın kaybedilmemesi için o 11 üyeye sesleniyorum: AKP açıklamasını beklemeyin. Bugün toplanın içtihatlara sahip çıkın, cübbeye sahip çıkın, anayasa yasalar, hak hukuk ve adaletle kararı bir an önce verip kararı ve mazbatayı versinler.”

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Antalya'nın batısında 50 metre derinlikte keşfedilen 3 bin 600 yıllık batığın taşıdığı yük açısından da çok önemli olduğu ifade eden Doç. Dr. Öniz, sözlerini şöyle sürdürdü:
    Antalya’daki gemi batığında 74 bakır külçe bulundu: 'Dünyada 5 örneği var'
    Karikatür
    ‘BM, Venezüella’ya saldırılar için kullanılmamalı’
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet