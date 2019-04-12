Gazeteci Uğuroğlu: YSK bir kaza yaptı ve yapmaya devam ediyor

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Seyr-i Sabah programında 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Uğuroğlu, "YSK kaza yaptı ve yapmaya devam ediyor. Büyükçekmece ile ilgili itiraz YSK gündeminde ve bu konuda dün toplantı yapılacaktı. Bu toplantı AK Parti’nin muhtemelen itirazının gelmesi bekleninceye kadar alınmamak için ertelendi. Bu bir hukuk ve demokrasi kazasıdır" dedi.

Seçim sonrası süreçleri tüm hızıyla devam ediyor ve partilerin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı itirazlar da sürüyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'daki son durum ve Büyükçekmece'deki sahte seçmen iddialarını deneyimli gazeteci Orhan Uğuroğlu, Seyri Sabah programında değerlendirdi:

© Fotoğraf : Twitter Akit yazarı Yılmaz tekrar etti: Her hezimet çevremizdeki şakşakçı dalkavukların tuzaklarıyla yaşanıyor

“Ankara’da kaza oldu, siyasi bir kaza bu. YSK kaza yaptı ve yapmaya devam ediyor. Büyükçekmece ile ilgili itiraz YSK gündeminde ve bu konuda dün toplantı yapılacaktı. Bu toplantı AK Parti’nin muhtemelen itirazının gelmesi bekleninceye kadar alınmamak için ertelendi. Bu bir hukuk ve demokrasi kazasıdır. Demokrasi büyük bir yara almıştır. Bu facia YSK’yı pert olacak hale getirmiştir. Önünüzde bir banka soygunu kararı var. Bir müracaat geliyor, karar almayın bekleyin diye.

Ortada somut Büyükçekmece faciası var. Seçmen kaldırıldı deniyor. Eğer kayırıldıysa bunu engelleyecek olan makam İçişleri bakanlığı. Süleyman Soylu’nun hemen istifa etmesi lazım. Acaba seçimi kaybedersek iptal için bu gerekçeyi kullanırız dile bir kenarda mı tutuyorlardı? Demokrasiye, İstanbul seçimine konmuş bir bubi tuzağı bu. Şimdi ortada bir nüfus işlerinin olduğu bir kaydırma skandalı var. Kaldı ki seçimden aylar önce CHP ve İYİ Parti örgütleri seçmen kaydırma var dedi. AKP ve peşinden YSK böyle bir şey yok dedi. Hatta en son 62 bin seçmen donduruldu seçmenler diye YSK başkanı açıklama yaptı. YSK bu kayırmaları görüp engellemediyse, zamanında itirazlar yapılmadıysa bir sorun var. Mevlüt Uysal kendi adresini taşıdığını bile söylememiş.

© AA / Erdoğan ile Bahçeli arasında yerel seçimler sonrası ilk görüşme

Önce Kemal Kılıçdaroğlu’nu kutlamak lazım. İYİ Parti’ye seçime girme imkanı verdiği için demokrasiye müthiş bir katkı verdi. Kemal Bey’in demokrasi anlayışı bir merkez partiyle yerel seçimde önce bazı milletvekillerinin itirazlarına rağmen. Kurulan ilişkiler çok düzgün başladı ve devam ediyor. Topluma çok doğru mesajlar verildi. Ben bunun 2023’e kadar devam edeceğine inanıyorum. İYİ Parti 3 önemli seçime girdi. Kendisi büyükşehir ve il belediye başkanlığı kazanamadı belki ama İstanbul’u Adana ve Ankara’yı CHP’ye kazandırdı. İYİ Parti’nin aday çıkarmadığı yerlerde İYİ Parti’nin müthiş bir etkisi var.

Meral Hanım il ve ilçe başkanlarını gruplar halinde Ankara’ya davet ediyor. Yanına tek bir genel başkan yardımcısı almayarak yüz yüze bizzat görüşmeler yapıyor. Milletvekilleriyle gruplar halinde akşam yemekleri yiyip sohbetler ediyor. Ümit Özdağ’ın yerine atama yapılmadı. Neden? Bana göre genel merkez yapısında da bir yapı değişikliği düşünüyor.

Mazbatayı halk İmamoğlu’da verdi. AA yayın akışını durdurunca ben İmamoğlu büyükşehir belediye başkanı oldu dedim. Mazbatayı vermek zorundalar. Seçimi tekrarlama ihtimali yok. Eğer iptal ederlerse YSK binası mecazi anlamda başlarına yıkılır. Çünkü alınan yüzlerce örnek karar var Büyükçekmece kararına benzeyen. İtirazlarında haklı AKP’liler. Bu itirazlar sonuçlanacak. Mazbata hazır sadece Büyükçekmece kararı verilseydi bitecekti ama görüşmeler ertelendi. Demokrasiyi yıkmayalım. Burada YSK’nın 11 üyesine çok önemli bir görev düşüyor. Demokrasinin yıkılmaması, adalete olan inancın kaybedilmemesi için o 11 üyeye sesleniyorum: AKP açıklamasını beklemeyin. Bugün toplanın içtihatlara sahip çıkın, cübbeye sahip çıkın, anayasa yasalar, hak hukuk ve adaletle kararı bir an önce verip kararı ve mazbatayı versinler.”