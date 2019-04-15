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    Seyr-i sabah

    CHP’li Zeybek: Oynanan oyunun amacı seçim sonuçlarını geciktirmek

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Seyr-i Sabah programında oyların yeniden sayım süreçlerinde yaşanan sıkıntıları anlattı. Zeybek, “Oynanan oyunun amacı seçim sonuçlarını geciktirmek” dedi.

    Sandık sayımlarının 31 Mart gecesi bitirilmesinin ardından neredeyse bitmeyen bir yeniden sayım ve itiraz süreci başladı. Tüm sandıkların sayılması önerilerinin reddiyle tüm sandıkların sayımı kadar zamanda birkaç ilçenin dahi sayılamaması, sayımlarda arbede çıkması ve sayımı bitmiş sandıkların tekrar sayımının istenmesiyle bu süreç sonlandırılamaz gibi gözüküyor.

    CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Seyr-i Sabah programında yeniden sayım sürecini değerlendirdi:

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    “İstanbul’da 39 ilçede 31 Mart gecesi bütün sandıkların sayımı bitirildi. Biz CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak bütün sonuçları ayrıntısıyla öğrendik. Şu anda yapılan itiraz üzerine yeniden sayım istendi. Sayımın kendisi bitti. Oylar sayıldı, ıslak imzalı belgeler düzenlendi. Bu tutanak sonucundaki belgeler YSK sitesine ilçe seçim kurulları tarafından işlendi. 39 ilçeyle ilgili muhtelif itirazlar yapıldı. 6 ilçede oyların tümü sayıldı. Maltepe’de 30 binden fazla fark olmasına rağmen belediye başkanlığı oylarının da sayılmasına karar verdi. Maltepe ilçe seçim kurulunun kararları yaşadığımız süreci bize çok iyi anlatıyor. Mazbatanın geciktirilmesi devir teslimin ertelenmesi ve AK Parti’nin YSK’ya yapacağını söylediği seçimlerin tümden iptali konusunda yapacağı başvuru için üstüne düşeni yapıyor.

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    1069 sandığın bulunduğu ilçede iki kurulun günde ortalama 15 sandığa bakıyor. 32-33 gün sürecek bu süreç. İlçe seçim kurulu sandıkları sayanların önce 12’ye çıkarılması kararı verdi. İlçe seçim kurulu 7 üyeden oluşuyor: 1 hakim üye, iki memur üye, 4 adet de partiden gelen üye. Kurulda CHP, Saadet Partisi AKP ve MHP üyeleri var. Kurul 7 üyeden oluştuğu için iki memur üye tutanakları imzalamıyor. Gerekçe olarak diyorlar ki iki ilçe seçim kurulu var iki hakimi var bunların. Bunlar ortak karar aldılar aslında ayrı ayrı almaları lazımdı diyorlar. Bütün Türkiye’nin, tüm vatandaşların dört gözle beklediği İstanbul seçimleriyle ilgili olarak oynanan oyun var bunun tek amacı bu seçimlerin kararlarının geciktirilmesi. 800 sandık bitti 174 sandık kalmıştı. Ben 35 yıldır birçok seçim izledim genelde memurlar hakimlerle birlikte oy kullanır.

    Beyoğlu ilçe seçim kurulunda bir AKP milletvekili seçimi yöneten hakime sizinle de ilgili işlem yapacağım dedi. Hakimin tansiyonu 20’ye çıktı ve hastaneye kaldırıldı. Kağıthane’de gördük, AKP ilçe seçim kurulu temsilcisi, seçim kurulu müdürüne hakaret etti, küfür etti. Müdür o ortamı terk etti ama hakim hiçbir şey yapamadı. Herkesin gözü önünde gerçekleşti bu. Söyleyecek söz bulamıyorum, bir oyun oynanıyor. İlçe seçim kurulu kararıyla ilgili olarak itirazımızı ettik. Bununla ilgili karar verecekler bugün. Burada YSK’nın gerçekten seçimleri bitirmek isteyip istemediğini alınacak kararlardan göreceğiz.

    Seçim - sayım - oy
    © AA /
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    ‘SONUÇLARI YSK DEĞİL SANDIĞA OY ATANLAR BELİRLEMELİ’

    Biz bu seçimin sonuçlarının YSK’nın değil sandığa oy atanların belirlemesi için tüm sandıklardan ıslak imzalı belgeleri temin ettik. YSK’nın alması gereken tek karar var: Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığını onaylamak. İtirazla sayılacak olan sandıklar zaten sayıldı ve işlendi. Bunlardan çıkacak geçerli oylar değişmeyecek. Maltepe’de açılan sandık sayısı 900’e ulaştı. 890 sandıkta çıkan oy farkı 200. Ortalama 5 sandıkta bir hata çıkıyor. Kalan sandıklardan 15 tane farklı oy çıkar. Arada 13.907 fark var.

    Biz bütün kurullarda her yerde olmaya çalışıyoruz. 39 ilçede seçim kurullarının kapısında demokrasiye inanan insanlar nöbet tutuyorlar. Biz seçim kuruluna değil kendimize güveniyoruz. Bu parlamento tatile çıkmadan önce YSK üyelerinin görev sürecinin uzatılması kararı geçti. Biz YSK üyelerinin bir minnet borcu olduğunu açık seçik biliyoruz. Bu bizim mücadele azmimizi geriye düşürmüyor. Bu seçimlerin yeniden yapılmasıyla ilgili Keskin ve Yusufeli örnekleri var. Burada 1-2 oyla biten seçimlerde kısıtlı kişilerin seçmen olduğu tespit edildiğinde yeniden seçim yapılma kararı alındı. İstanbul’da 13.907 kısıtlı vatandaşın oy kullanma ihtimali yoktur.

    Belediye meclisi konusunda azınlıkta olmamız bir şey fark ettirmiyor. Siz yeşil alanları imara açmayacaksanız, kişiye özel ruhsatlarla benzin istasyonu özel hastane açtırtmayacaksanız, su fiyatı düşürecekseniz engellilerin ulaşımdan daha ucuz yararlanmasını sağlayacaksanız büyükşehir belediyesinde azınlıkta olsanız ne yazar çoğunlukta olsanız ne yazar, buna kim karşı çıkabilir ki? Halktan yana projeler getirildiğinde büyükşehirde bunlara karşı çıkmadık hepsi oy birliğiyle geçti. Su fiyatında indirime gidildiğinde de muhalefet olarak karşı çıkmadık. Şimdi de böyle bir şey olmamasını bekliyoruz.”

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    Etiketler:
    Beyoğlu, YSK, 31 Mart Yerel Seçimleri, Gökan Zeybek
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