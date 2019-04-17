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15:03 17 Nisan 2019
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    Seyr-i sabah

    CHP’li Öztrak: Pandora’nın kutusunun açılmasından korkuyorlar

    Seyr-i Sabah
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    Zafer Arapkirli
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Seyr-i Sabah programında oy sayım süreçlerini ve Ekrem İmamoğlu’na mazbatanın verilmemesini değerlendirdi. Öztrak, “Pandora’nın kutusunun açılmasından korkuyorlar” dedi.

    © AA /
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    Geçersiz oyların sayılmasının sona ermesiyle birlikte gözler Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) çevrildi. Partilerin karşılıklı hukuki tartışmalarının ardından CHP, İstanbul’da mazbatanın verilmesini beklerken, AK Parti buna karşı itirazlarını yoğunlaştırdı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Seyr-i Sabah programında Ekrem İmamoğlu’nun büyükşehir belediye binasından içeri girmesinin mümkün olduğunca geciktirilmeye çalışıldığını dile getirdi. Öztrak, bunun sebebinin İmamoğlu’nun İstanbul için çalışmaya başlamasından sonra Pandora’nın kutusunun açılması korkusu olduğunu söyledi:

    Seçim - sayım - oy
    © AA /
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    ‘FETÖ TARZI KUMPAS VAR’

    “Ben baştan itibaren FETÖ tarzı bir kumpas olduğunu söyleyip duruyorum. 31 Mart akşamı AA senaryosuyla olay başladı. Baktılar ki tutmuyor, İmamoğlu öne geçiyor, dönüp yayını kestiler. Veri akışını biz kendi bilgisayarlarımız üstünden duyurduk. Sonunda anlaşıldı ki Ekrem İmamoğlu seçimleri kazandı. Bakanlarla Binali Yıldırım bir toplantı yaptı. O toplantıdan 3 gün sonra Dolmabahçe sarayında Yıldırım ve bakanlarla yaptığı bir toplantı oldu. Yandaş basın hemen seçimde şaibe olduğunu söylemeye başladı. Sonra genel başkan yardımcısı önceden tarihin en güvenli seçim sistemleri bizde demesine rağmen şaibe olduğunu söylemeye başladı. 15 gündür İstanbul’da sonuçlar açıklanmıyor.

    Geçersiz oyların sayılmasını isterken bile hukuki dayanaktan yoksundu ama YSK sayımlar başladı dedi. Halbuki daha önce bizim yaptığımız tüm bu tip başvurular reddedilmişti. Delilsiz yapılan itirazlar reddediliyordu ve tutanaklardaki itirazlar isteniyordu. Buna da sesimiz çıkmadı. Bu arada Büyükçekmece’de ciddi bir polis baskısıyla karşılaştık. Dün nihayet ellerinde üç bavul YSK’ya olağanüstü itirazda bulundular. Ekrem İmamoğlu’na kesinlikle mazbatayı vermeyin dediler. Burada süreç şöyle: Önce seçimleri itibarsızlaştırıyorlar. Sonra kazandıkları vakitle bir büyük kağıt toplama işine girişiyorlar. Ondan sonra ciddi laf üretme işine giriyorlar. Dün akşam Ali İhsan Yavuz’un söylediklerine bakınca bunların kıymeti olmadığını görüyorsunuz. Kesinleşmiş bilgileri tartışmaya açıyorlar ki böylesi bir durumda bütün geçmiş seçimleri tehlikeye atarsınız.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Evren Atalay
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    ‘4 MART’A KADAR İTİRAZ EDİLMESİ LAZIMDI’

    Diyorlar ki burada 64 bin kamu görevlisinin görevlendirilmesi lazımdı 19.623’ü kamu görevlisi değil diyorlar. Kanunun 23. maddesinin son fıkrası diyor ki ilçe seçim kurulu başkanı tarafından eğer memurlarla bu işi doldurmak mümkün olmazsa o çevrede bulunan ve sakıncası olmayan kişiler üyelik görevine getirilebilir diyorlar. 4 Mart’a kadar bu listeler Seçsis üstüne kondu itiraz edilebilirdi. Sandık kurulu başkanlığına bu insanlar oturduğunda sandık kurulu üyeliğinde AKP üyeleri vardı. AKP Genel Başkanı, en güçlü seçim sistemi bizde her sandık başında 9 gözlemcimiz bulunacak dedi. Bu iddialara baktığınızda bunlara insanlar gülüyor. Seçim sonuçlarına etki edecek herhangi bir şey göremiyorum. Ama seçim itibarsızlaştırılmak isteniyor. CHP’nin sandıkta kazandığını masa başında almak istiyorlar.

    Bu iddia ettikleri usulsüzlüklerin seçim sonuçlarını değiştiremeyeceği açık. İtiraz edip verdikleri bu hususlar zamanında herkesin denetimine açılmış. 31 Mart’a kadar bunlar askıdaydı. Bu listeler sonrasında kesinleşti. Bu listelerden hareketle listelerde kanunsuzluk var demenin mümkün olmadığı noktadayız. 4 Mart’ta listeler kesinleştikten sonra bunlara itiraz etmek mümkün değil. Bu usulsüzlükler, geçmişte itiraz etmedikleri usulsüzlüklere neden şimdi karşı çıkıyorlar? Bunlar geçmişte oraya döşenmiş mayınlardı. Seçimi kaybedince bunları ortaya çıkarıyorlar. Üç bavula belgeleri doldurup sonucu itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Biz buna FETÖ tipi kumpas diyoruz, tarzı aynı yapılanlar aynı. Seçimi Ekrem İmamoğlu almıştır. Bu noktadan sonra bu seçimi çaldırtmayacağımızı söyledik.

    Seyit Torun
    © AA / Evrim Aydın
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    ‘İMAMOĞLU 13.781 OYLA KAZANDI’

    Geçersiz oyların sayımında organize işler diyorlar, aslında organize ihmal var. Bütün propagandalarda mührü ampule basın deyince siyah logonun üstüne basmışlar. İnsanlar da bunu fark etmemişler. Oradaki gözlemciler de dikkatlice bakmamışlar. Seçimi kaybedince ciddi bir oyunbozanlık yapıyorlar. Seçimden önce döşedikleri mayınları usulsüzlük iddialarıyla ortaya getirip seçimi çalmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyiz YSK da üstüne düşen görevi yapacaktır.

    Bugün mazbatayı bekliyoruz. Hem hukuken hem vicdanen bugün verilmesi gerekiyor. İmamoğlu 13.781 oyla kazandı. Bunun il tutanağına geçmiş olduğu durumda mazbatanın verilmesi lazım. Ama çok büyük korkuları var. İmamoğlu’nu büyükşehir kapısından içeri sokmak istemiyorlar. Bence kapıdan içeri girildiği andan itibaren Pandora’nın kutusu açılmış olacak. İçişleri bakanı devrede adalet bakanı devrede. Devletin bütün imkanları iktidar partisinin seçim sürecindeki itirazı için delil üretmek için kullanılıyor. Kapıdan içeri girilir girilmez yanlışların üstüne gidilecektir. Biz bir devri sabık yaratma niyetinde değiliz. Ama hukuksuz işlerin de hesabı sorulacaktır. Ama biz sadece bunlarla uğraşmayacak, İmamoğlu’nun İstanbul ile ilgili hayallerini hayata geçirmeye çalışacağız.”

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Faik Öztrak
    Topluluk kurallarıTartışma
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