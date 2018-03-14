‘Çiftlik Bank olayı, bir Levent Kırca parodisi’

Akif Beki, binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank organizasyonu ile ilgili “Çiftlik Bank olayı bir Levent Kırca parodisi olarak izlenebilecek bir şey. Ancak bir güldürü sahnesinde bir sosyal ya da siyasi durumu hicvetmek için sahnelenen bir oyunda görülebilecek diyaloglar, durumlar, söylemler gerçek hayatta çıkıyor karşımıza” ifadelerini kullandı.

© Fotoğraf: DHA Çiftlik Bank soruşturmasında 2 tutuklama

Yüksek kar ortaklığı vaat ederek para toplayan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, 2 yılda topladığı paralarla ortadan kayboldu. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Çiftlik Bank ile ilgili 'nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında binlerce vatandaştan 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın ve Çiftlik Bank organizasyonuna ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

İSMAİL SAYMAZ: BİR MEMLEKET DAHA KAÇ DEFA DOLANDIRILABİLİR?

'Söylemesi Bizden' programcısı İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Fikir olarak ilginç bir fikir. Burada vatandaş ‘Aman ekonomiye katkım olsun, ülkenin hayvancılığı gelişsin' diye değil, bir koyup üç alma hırsı ile bu işe katıldığı için bütün bir hikaye böyle oluyor. Mehmet Aydın'ın Uruguay'a kaçmasının sebebi ise Türkiye ile arasında değişim anlaşması olmaması. Bunu öğrenmiş ve bir yıl önceden orada inşaat yatırımlarına başlamış. Her şey bir yana bir memleket daha kaç defa dolandırılabilir? Sadece bir vatandaşı beş kez Jet Fadıl (Fadıl Akgündüz) dolandırmış. O yetmemiş yardım kuruluşları gelmiş bir dolandırmış. Bir de en son 27 yaşında bir çocuk dönemin yükselen değerine dair hangi söylemler varsa onları istismar ederek dolandırmış."

AKİF BEKİ: BİR TOKATÇI VAKASI BU

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RS FM'de yayınlanan ‘Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı Akif Beki ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Konjonktürün bir siyasi atmosferi, psikolojisi var. Bu siyasi psikolojiyi tümüyle istismar etmiş. Muazzam bir duygu sömürüsü var. Bir Levent Kırca parodisi olarak izlenebilecek bir şey. Ancak bir güldürü sahnesinde bir sosyal ya da siyasi durumu hicvetmek için sahnelenen bir oyunda görülebilecek diyaloglar, durumlar, söylemler gerçek hayatta çıkıyor karşımıza. İnsanlar bu duruma kanıp milyonlarca lira para akıtmışlar. Bu tavuk çiftliğinin açılışında türlü şarlatanlıklar sergileniyor. Bir tokatçı vakası bu."