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    Söylemesi bizden

    'Yargı, kendisini töhmet altında bırakan Şamil Tayyar’ın kabul edilemez iddiaları ile hesaplaşmalı'

    Söylemesi bizden
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    Akif Beki, Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz
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    RS FM’de yayınlanan 'Söylemesi Bizden' programında değerlendirmelerde bulunan Akif Beki, "Şamil Tayyar, bazı görüntüleri Cumhurbaşkanı’na izlettirdiğini söyleyerek bu işi elle tutulur bir somutluğa indirmiş oldu. Artık bu saatten sonra yargının yapması gereken kendisini töhmet altında bırakan bu ağır ve kabul edilemez iddia ile hesaplaşması" dedi.

    AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra memleketi Gaziantep dahil birçok ilde FETÖ ile mücadelenin bir borsaya dönüştüğünü, savcıların baskı altında olduğunu, sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktaramadıklarını belirtip; "Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye" dedi.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında AK Partili Şamil Tayyar'ın iddiaları değerlendirildi.

    AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar, TBMM Genel Kurul çalışmlarına katılarak konuşma yaptı.
    © AA/ Murat Kula
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    'Söylemesi Bizden' programcısı İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Şamil Tayyar, Gaziantep meselesini neredeyse bir yıldır anlatıyor. Gaziantep'te rektörlüğün, belediyenin, yerel yöneticilerin, valiliğin, emniyetin FETÖ ağıyla iç içe olduğunu iddia ediyor. Ne kadar doğru, bilemiyoruz. Ama daha yolun başındayken illegal dinleme yaptıklarını söylemişti, o doğru çıktı. Sonuç itibarıyla onun hep iddiaları var. İddialarından biri de şuydu: Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz ve eşinin aslında FETÖ'cü olduğunu savunuyordu ve FETÖ ile bağlantılı olduklarına dair çeşitli yazışmalarını birkaç hafta önce duyurmuştu. Fakat buna rağmen Mehtap Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına alındı ve Afrika'ya götürüldü. Şamil Tayyar, bütün bunların üzerine bunları bir kızgınlıkla söyledi diye düşünüyorum. ‘Ben milletvekiliyim, bu kadar muteber değilim, Mehtap Yılmaz bunca FETÖ yazışmasına rağmen nasıl o uçağa binebiliyor?' diye bir hırsla açıkladı bunu."

    Şamil Tayyar
    © AA/ Arşiv
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    RS FM'de yayınlanan 'Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı Akif Beki ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Şamil Tayyar, bazı görüntüleri Cumhurbaşkanı'na izlettirdiğini söyleyerek bu işi elle tutulur bir somutluğa indirmiş oldu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) da doğrudan suç duyurusu yaptığını söyledi. Artık bu saatten sonra yargının yapması gereken kendisini töhmet altında bırakan bu ağır ve kabul edilemez iddia ile hesaplaşması. Bir an önce Şamil Tayyar'ın bilgisine başvurmalı, elindeki somut belgeleri temin etmeli ve soruşturmayı sadece Şamil Tayyar'ın ili olan Gaziantep'le sınırlamayarak diğer bütün illere de genişletmeli. Çünkü bu Antep'te oluyorsa İstanbul'da olmadığını düşünmek hamakattir. Bu zaten ayyuka çıkmış bir iddia."

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    'Söylemesi Bizden' programcılarından Yavuz Oğhan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bir doktor arkadaşım birtakım projelerde çalışıyor. Çalıştığı projelerden biri devlet destekli. 15 Temmuz sonrasında bu devlet destekli projede kendisi göründüğü için bir bildirim gidiyor, ‘FETÖ ile bağlantısı olabilir' diye. Bunun üzerine haber veriyorlar ‘Böyle bir durum var. Bu sizin projedeki devlet desteğini ortadan kaldırır. İsminizi o soruşturmadan çıkartmanız lazım. Şunlarla konuşarak 50 bin lira ücretle çıkartabilirsiniz' diyorlar. Gerçekten de bu 50 bin lira ödeniyor. Ondan sonra o isim oradan çıkıyor ve sistem aynı şekilde devam ediyor. Devamı daha enteresan. Arkadaşım ‘Bunun ben sadece kendim için olduğunu zannediyordum. Başka insanlarla karşılaştım ve bana çok ucuz kurtulduğumu söylediler' dedi."

    Etiketler:
    FETÖ, Mehtap Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan, Şamil Tayyar
    Topluluk kurallarıTartışma
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