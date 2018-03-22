Danıştay Başkanı’nın kızının atama kararını değerlendiren Saymaz: Bu, yargının bir kudret olarak AK Parti’nin hukuk bürosuna dönmesi sürecinin gitgide tamamlanmasıdır

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun 1 gün içerisinde Elazığ Hâkimliği'nden Yargıtay'a atanması değerlendirildi.

İSMAİL SAYMAZ: SİYASAL ÇERÇEVENİN İÇERİSİNDEN BAKACAKLAR

'Söylemesi Bizden' programcısı İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu, yargının bir kudret olarak AK Parti'nin hukuk bürosuna dönmesi sürecinin gitgide tamamlanması. Esasen bağımsız bir yargının gerektirdiği gibi değil de biraz siyasal çerçevenin içerisinden bakacaklar. En son hakim, savcı kuraları için mekan olarak Beştepe'nin seçilmiş olması ve siyasetçiler salonda bulunurken ayağa kalkıp alkışlamaları var. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 27 kişinin daha aynı prosedüre tabi olduğunu söylüyor. Bu 27 kişi kim, bakmak gerekir."

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RS FM'de yayınlanan 'Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı Akif Beki ise şu değerlendirmelerde bulundu: "HSK'nın açıklaması ne kadar inandırıcı ve ikna edici bilemiyoruz. Memlekette torpil, ayrıcalık konusundaki hassasiyetlerin fazlasıyla aşındığını söylemeye gerek yok. Böyle göze sokula sokula da yapılabiliyor. Bu pişkinliğe, bu seviyeye nasıl vardık, onu konuşmak lazım. Diyelim ki hakikaten geçerli mazaretleri olduğu için bu 27 kişi hiçbir şekilde torpil yapılmadan Ankara'ya alındılar. Başka konacak yer mi yoktu? Böyle kritik, böyle hassas bir göreve mi atanmaları gerekirdi? Adam kayırmacılık, fırsat eşitsizliği, torpil, partizanlık, ehliyet ve liyakatin yerine sadakati koymak, arkası dayısı olanın işinin yürümesi, bunlar devletin hangi biriminde olursa olsun, devleti ve bürokrasiyi çürüten şeyler. Bu devletin alarm zillerinin çalması gereken bir nokta."