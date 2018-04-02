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    Söylemesi bizden

    'Bu dönemki göç siyasi göç değil, daha ekonomik ve daha sınıfsal'

    Söylemesi bizden
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    Yavuz Oğhan, Akif Beki, İsmail Saymaz
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ''Türkiye'de yaşayamam' diyenlerin biletini alıp, göndermek lazım' sözlerini değerlendiren İsmail Saymaz, "Bu dönemki göç siyasi göç değil, daha ekonomik ve daha sınıfsal. Gitmelerinin sebebi siyasi iklim ama gidenler siyasi değil. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz" dedi.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Ahmet Dumanlı
    Erdoğan: Ekonomide her kötülüğün anası faizdir
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yurt dışında yaşamayı düşünenlere seslenerek "İstanbul'da yaşamaktan usanan biri ülkemize değil, hayata küsmüş demektir. Bunlar için bir ofis açıp bilet paralarını da verip göndermek lazım" ifadelerini kullandı.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışında yaşamak isteyenlere ilişkin sözleri değerlendirildi.

    YAVUZ OĞHAN: BURADAKİ SÖZLER EMPATİDEN YOKSUN

    'Söylemesi Bizden'in programcılarından Yavuz Oğhan, şunları kaydetti:

    "Bir yöneticinin seçilme gerekçesi insanları daha iyi yaşatmaktır. Eğer sen ülkenin tümü için benzer bir şey istiyorsan o ülkenin bir bölümünün rahatsızlığını mutlaka bilmen lazım. Bunun üzerine de bir kafa yormak lazım. Buradaki sözler empatiden yoksun, hatta o bölümü yok sayan, mümkünse 'yük' diye tabir edilerek kurtulmanın yollarını arayan bir yaklaşım. Ben böyle bir yaklaşımı geçmişte hiç görmedim."

    İSMAİL SAYMAZ: GİDENLER SİYASİ DEĞİL AMA GİTMELERİNİN SEBEBİ SİYASİ İKLİM

    'Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    "80'lerde bir siyasi göç vardı, kaçıyorlardı. 90'larda çoğunluğu siyasi olan Kürtler iltica başvurusu yapıyorlardı. Bu dönemki göç siyasi göç değil, daha ekonomik daha sınıfsal. Gitmelerinin sebebi siyasi iklim ama gidenler siyasi değil. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bunlar ülkedeki boğucu siyasi iklimde nefes alamayan aslında beyaz yakalı, ekonomik gelir düzeyi orta halli olan, üniversite düzeyinde olan insanlar."

    AKİF BEKİ: CUMHURBAŞKANI KENDİ YÖNETTİĞİ BİR ÜLKEDE MEMNUNİYETSİZLİĞİN BU ŞEKİLDE KENDİNİ DIŞA VURMASINDAN RAHATSIZ

    RS FM'de yayınlanan 'Söylemesi Bizden' programcısı Akif Beki ise şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Cumhurbaşkanı'nın eleştirilerine hedef olan kesimde ilk kez ortaya çıkan bir duygu değil bu. Sayın Erdoğan'ın hitap ettiği ve temsil edegeldiği kesim bu duyguya hiç yabancı değil. Buradan geliyorlar.

    Cumhurbaşkanı'nın da tekrarından çok hoşlandığı Necip Fazıl Kısakürek'in ‘Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya' dizeleri var. Cumhurbaşkanı'nın siyaseten başlangıç olarak temsil ettiği, bugün hala tabanının kemik kısmını oluşturan kesim de bu halet-i ruhiyeden geliyor. Bence bu rövanş değil. Bunu ıskalıyor Cumhurbaşkanı.

    Kendi yönettiği bir ülkede memnuniyetsizliğin bu şekilde kendini dışa vurmasından rahatsız Cumhurbaşkanı. Bu rahatsızlığını yansıtıyor."

    Etiketler:
    göç, yurt dışı, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
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