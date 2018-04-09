Akif Beki: Sırtını FETÖ ile mücadeleye yaslamış olan Volkan Bayar, ihbarı silaha çevirmiş

Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar ile ilgili "İhbarı silaha çevirmiş" değerlendirmesinde bulunan Akif Beki, "Sırtını FETÖ ile mücadeleye yaslamış, gücünü, dokunulmazlığını oradan alıyor. Kimse bir şey diyemiyor. Biri bir şey dediğinde 'Sen FETÖ ile mücadeleye karşı mı geliyorsun?' silahı var. Onun için kimse ilişemiyor adama" dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Araştırma Görevlisi Volkan Bayar, düzenlediği silahlı saldırıda Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı öldürdü.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında, Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırı değerlendirildi.

© AA/ Emrah Yaşar Eskişehir'de akademisyenleri öldüren Bayar'ın ifadesi ortaya çıktı

RS FM'de yayınlanan 'Söylemesi Bizden' programcısı Akif Beki şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu göstere göstere gelen bir cinayet. Sırtını FETÖ ile mücadeleye yaslamış, gücünü, dokunulmazlığını oradan alıyor. Kimse bir şey diyemiyor. Biri bir şey dediğinde 'Sen FETÖ ile mücadeleye karşı mı geliyorsun?' silahı var. Onun için kimse ilişemiyor adama. Adam 100'ü aşkın kişiyi ihbar ediyor. İhbarı silaha çevirmiş. Kafaya taktığını elinde herhangi bir delil olmadan ihbar ediyor. Eğer FETÖ ile mücadelede insanların mağdur edilme ihtimallerine yer açılabilseydi, mağdur edildiklerini söyleyenler lince maruz bırakılmasaydı, mağduriyet şikayetlerine kulak verilseydi bu iş belki de bu noktaya gelemeyecekti."

© AA/ YÖK, Osmangazi Üniversitesi için olağanüstü toplanıyor

'Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı İsmail Saymaz ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Volkan Bayar'ın bu cinayetleri tamamen planlayarak yaptığı anlaşılıyor. Birilerine FETÖ'cü ithamında bulunan bir ihbarcı genel yaratılan korkudan faydalanarak hem bulundukları pozisyonu koruyor hem de böylesi acımasız bir cinayetin kahramanına dönüşüyor. Bugüne kadar intiharlar oluyordu, görevini yapmayan memurlar oluyordu, bu yaşanan çok sembolik oldu. Suçu günahı olmayan insanların sadece bir kişinin hastalıklı ruh halinden kaynaklı iftiralarla hayatı karartılıyor."