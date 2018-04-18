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    Söylemesi bizden

    'Erken seçim kararı alınmasının en önemli nedeni seçmen davranışlarını etkileyebilecek ekonomik faktörler'

    Söylemesi bizden
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    Yavuz Oğhan, Akif Beki, İsmail Saymaz
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    Erken seçim kararını değerlendiren Akif Beki, "Böyle bir karar alınmasında birinci faktör genel olarak Türkiye’nin gidişatı, ekonomi gibi seçmen davranışlarını etkileyebilecek olan faktörler" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kurmayları.
    © AA /
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. 30 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" dedi.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında, 24 Haziran'da yapılacak erken seçim kararı değerlendirildi.

    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan
    © Fotoğraf : CHP
    CHP'li Tezcan: Erken seçim yönetememenin ikrarıdır
    AKİF BEKİ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EN İKNA OLMAYACAĞI ŞEY ERKEN SEÇİM GİBİ GÖRÜNÜYORDU

    RS FM'de yayınlanan 'Söylemesi Bizden' programcısı Akif Beki şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en ikna olmayacağı şey erken seçim gibi görünüyordu. Nasıl oldu da Bahçeli tereyeğından kıl çeker gibi ikna etmeyi başardı? Böyle bir karar alınmasında birinci faktörün yerel seçimin handikapları, ittifak sisteminin çalışamamasından kaynaklanan sorunlar olduğunu düşünmüyorum. Bence birinci faktör genel olarak Türkiye'nin gidişatı, ekonomi gibi seçmen davranışlarını etkileyebilecek olan faktörler. Baskın seçim kararının arkasında tedbirli basiretli tüccar davranışıyla ön alma fikrini görüyorum. ‘İşler daha iyiye gitmezse seçmen davranışı bundan doğrudan etkilenir. Onun için bu riski almayalım' analizinin ittifakı ve iktidarı buna sevkettiğini düşünüyorum. İkinci faktör ise muhalefetin toparlanmasına, hazırlanmasına yetecek süreyi bırakmamak motivasyonu."

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    İSMAİL SAYMAZ: 'YARIM SAATTE RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKNA OLDU' DEMEMİZ HAYATIN AKIŞINA TERS

    'Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    "Bu yeni bir şey değil kanaatimce. ‘Devlet Bahçeli'nin aklına geldi, grup toplantısında söyledi, yarım saatte Recep Tayyip Erdoğan ikna oldu' dememiz hayatın akışına ters. Bu bir iki aydır görüşülüyor olmalı.

    Başkanlık sistemini gündeme sokan da Devlet Bahçeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan istiyordu ama partisinin milletvekili sayısı bunu referanduma götürmeye yetmiyordu. Dolayısıyla Bahçeli bunun önünü açtı, meclise getirdi ve referanduma gitmesini sağladı. Daha sonra bunun bir ittifaka döndüğünü de Bahçeli'den öğrendik. İttifakın adını da Bahçeli koydu. Erdoğan'ın adaylığı için de ‘O adaysa biz ona oy vereceğiz' dedi."

    İYİ Parti lideri Meral Akşener
    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    'Söylemesi Bizden'in programcılarından Yavuz Oğhan ise şunları kaydetti:

    "AK Parti'nin reklamcılarının erken seçim yapılacağı ihtimali üzerine bir hazırlık içinde olduklarını biliyordum. Bahçeli ile Erdoğan arasında da bir iletişim vardır diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı ‘Erken seçim geri kalmışlığın alametidir' demişti. Zirvenin yarım saat sürmesi de enteresan. İYİ Parti'nin farklı bir formatta da olsa sisteme dahil olacağını düşünüyorum. Zorladığın zaman mutlaka bir formül bulunuyor."

    Etiketler:
    erken seçim, Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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