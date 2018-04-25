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    Söylemesi bizden

    Yavuz Oğhan: İYİ Parti'nin Gül'e 'Hayır' deyip, 'Saadet Partisi ile bir ittifak yaparım' noktasında olması bir çelişki

    Söylemesi bizden
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    Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz, Akif Beki
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    RS FM’de yayınlanan 'Söylemesi Bizden' programında erken seçimi değerlendiren Yavuz Oğhan, "İYİ Parti'nin pozisyonu enteresan. Bu süreçte İYİ Parti'nin her şeye hayır demesi durumu var. Hem Abdullah Gül'e hayır deyip, hem de 'Saadet Partisi ile bir ittifak yaparım' noktasında olması bir çelişki" ifadelerini kullandı.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında, 24 Haziran'da yapılacak erken seçim değerlendirildi.

    YAVUZ OĞHAN: CHP HER OYUN HESABINI YAPIYOR

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    'Söylemesi Bizden'in programcılarından Yavuz Oğhan şunları kaydetti:

    "İttifak meselesinde CHP, hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini çok önemsiyor. Ama aynı zamanda Meclis'teki tabloyu da çok önemsiyor. 301'i yakalamak gibi bir dertle hareket ediyor ve her oyun hesabını yapıyor. Aslında iktidar da bunu yapıyor. İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı konusunda geri adım atmayacağı kesin bir durum. Burada İYİ Parti'nin pozisyonu enteresan. Bu süreçte İYİ Parti'nin her şeye hayır demesi durumu var. Hem Abdullah Gül'e hayır deyip, hem de ‘Saadet Partisi ile bir ittifak yaparım' noktasında olması bir çelişki."

    İSMAİL SAYMAZ: CHP BİRDEN ÇOK İTTİFAK MODELİ DENEMEYE ÇALIŞIYOR

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
    © AA / Murat Kaynak
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    RS FM'de yayınlanan 'Söylemesi Bizden' programcısı İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    "CHP birden çok ittifak modeli denemeye çalışıyor. Bunların hepsi CHP'nin önerileri. İlk etapta 6 partili bir blok önerdiler; HDP, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Vatan Partisi. Dediler ki ‘En küçük bir oy bile zayi olmasın. Herkes aldığı oy kadar milletvekili çıkarabilsin'. Endişesi şu: En kötü senaryoya göre İYİ Parti de HDP de barajın altında kalabilir. 0 baraj meselesinde Meral Akşener ‘Biz HDP ile aynı denklemde olmak istemiyoruz' diyor. Aslında HDP'liler de onlarla olmak istemiyor. Fakat HDP bir tür velayetini CHP'ye bırakmış gibi bir durum var. Yapılan görüşmelerde CHP, HDP adına da konuşuyor gibi anlıyoruz."

    AKİF BEKİ: ÖNEMLİ OLAN BUNUN DEMOKRATİK BİR YARIŞ OLMASI

    Muharrem İnce, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı
    © AA / Evrim Aydın
    CHP'li İnce'den mini seçim manifestosu
    'Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı Akif Beki şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Bu kadar iddialı ve büyük hayaller peşinde koşmak iyidir partiler için ama gerçeklerden korkmamak kaydıyla. Umarım bu kadar iri laflar edilirken 24 Haziran gecesi de atı alan Üsküdar'ı geçerken arkadan kös kös bakmak durumunda kalmaz kimse. Verilen mücadeleyi çok önemseyen partilerin kendi emeklerini zayi etmemeleri açısından söylüyorum. Önemli olan bunun demokratik bir yarış olması ve herkesin toplumsal talepleri temsil kabiliyetleri nispetinde ve emeklerinin karşılığı ölçüsünde buradan bir sonuç alabilmeleri."

    Etiketler:
    İYİ Parti, Erken seçim
    Topluluk kurallarıTartışma
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