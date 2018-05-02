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    'Bekir Bozdağ'ın söyledikleri, geldiği yer açısından trajikomik bir şeye işaret ediyor'

    Söylemesi bizden
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    Akif Beki, Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz
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    Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın CHP ve Saadet Partisi'nin aynı ittifakta yer almasıyla ilgili "Eminim ki bu ittifak merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmıştır" ifadelerini değerlendiren Akif Beki, "Bozdağ’ın söyledikleri, geldiği yer açısından trajikomik bir şeye işaret ediyor" dedi.

    RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti'nin (DP) oluşturduğu 4'lü ittifak değerlendirildi.

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    RS FM'de yayınlanan 'Söylemesi Bizden' programcısı İsmail Saymaz, konuyla ilgili şunları söyledi:

    "İttifak için önceki gün el sıkışıldı. Önceki gecenin sabahında ittifak dağılmış, ayrılmıştı. Akşam tekrar oturuldu ve bu kez el sıkışıldı. Dağılma aşamasına gelmesinin sebebi ortak cumhurbaşkanı adayında uzlaşılamaması ve İYİ Parti'nin direnci. İYİ Parti, ilk olarak ‘Cumhurbaşkanı adayımız Abdullah Gül olmasın' dedi. Burada İYİ Parti'nin direnci sonuç verdi. İkincisi ‘HDP'nin de içinde olduğu bir ittifaka ben katılmam' dediler. Burada da İYİ Parti'nin direnci sonuç verdi. Üçüncüsü İYİ Parti, ‘CHP de olmasın' dedi. İşte burada işin rengi değişti. Çünkü İYİ Parti'nin tasavvuru şuydu: ‘CHP istiyorsa HDP ile ittifak yapsın. Ama biz Saadet ve Demokrat Parti ile ittifak yapalım'. Fakat bu durumda vahim bir manzara doğuyordu. Yapılan simülasyona göre, CHP ile HDP ittifak yaparsa iki partinin toplamı yüzde 16 çıkıyor. Bütün CHP oyları İYİ Parti'ye kaçıyordu. CHP de bu riski alamadı. ‘Yapacaksak hep beraber yapalım' dedi. İYİ Parti, CHP'ye ‘Ben Saadet ve Demokrat Parti ile ittifak yapmak istiyorum' dedi. Ama Saadet ‘CHP de olsun' diyerek CHP'nin de olmasını arzu etti. Bu aşamaya böyle gelindi."

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    © AA / Binnur Ege Gürün
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    'Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı Akif Beki, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın CHP ve Saadet Partisi'nin ittifakı için "Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın kemikleri sızlamıştır" yorumunu değerlendirdi:

    "İronik bir durum. Çünkü bu lafın sahibi kim diye bakıyorsun. Lafın sahibi Erbakan'a karşı bayrak açıp ‘Milli görüş gömleğini çıkardık' diyen iktidarın mensubu. Bunu Erbakan'ın bırakın öldükten sonra yattığı yerden kemiklerini sızlatmayı, yaşarken sızlatmadığı kemiğini bırakmamış parti adına biri söylüyor. Bozdağ'ın söyledikleri, geldiği yer açısından trajikomik bir şeye işaret ediyor. Erbakan'ın birinci kuşak bütün çekirdek halkası sabit duruyor. Birgün bile Erbakan'ın izinden ayrılmadılar. Son 16 yıl da buna dahil. Birgün bile iktidarın nimetlerine yüz vermediler. Şimdi aradan 16 yıl geçti, iktidar adına, hükümet sözcüsü olarak Bekir Bozdağ onlara laf söylüyor. Hem kendisini düşürdüğü durum açısından acıklı ama aynı zamanda siyaseten de akıllıca bir hareket değil. Çünkü paniklemiş görüntüsü vermiş oluyorsun."

    Etiketler:
    Demokrat Parti (DP), İYİ Parti, Saadet Partisi, CHP, Bekir Bozdağ
    Topluluk kurallarıTartışma
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