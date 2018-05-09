Yavuz Oğhan: 'Tamam', söylediğin zaman kimseyi incitmeyeceğini düşündüğün ama kendi fikrini de ortaya koyabildiğin bir slogan oldu

'Söylemesi Bizden' programında 'Tamam mı, devam mı?' tartışmalarını değerlendiren Yavuz Oğhan, "İnsanların kendilerini ortaya çıkarmakta tereddütlü davrandıkları bir ortamda böyle 'tamam' gibi zararsız, söylediğin zaman kimseyi incitmeyeceğini düşündüğün ama kendi fikrini de ortaya koyabildiğin bir slogan oldu bu" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözleri üzerine sosyal medyada başladı.

RS FM'de pazartesi ve çarşamba günleri 19.15'te yayınlanan Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile 'Söylemesi Bizden' programında, ‘Tamam mı, devam mı?' polemiği değerlendirildi.

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID Twitter'da bu kez de #BOTdeğilimTAMAMdiyorum TT oldu

'Söylemesi Bizden' programcısı Yavuz Oğhan şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu seçim döneminde bir OHAL (olağanüstü hal) uygulaması var. İnsanların kendilerini ortaya çıkartmakta tereddütlü davrandıkları, çoğunluğu AK Parti'nin oluşturduğuna ilişkin ön kabulün olduğu bir ortamda böyle ‘tamam' gibi zararsız, söylediğin zaman kimseyi incitmeyeceğini düşündüğün ama kendi fikrini de ortaya koyabildiğin bir slogan oldu bu. Daha önce ‘Bu kendini belli eder mi, etmez mi?' diye düşündüğün pek çok insan bugün ‘Tamam artık' diye şifreli de olsa bunu kullanarak birtakım mesajlar veriyor. Bunun muhalefet kanadındaki özgüveni artırıcı bir etkisi oldu gibi geldi."

© AA / Raşit Aydoğan Erdoğan 'Milletimiz 'tamam' derse kenara çekiliriz' dedi, 'Tamam' mesajı dünyada TT oldu

RS FM'de yayınlanan 'Söylemesi Bizden'in bir diğer programcısı İsmail Saymaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Aslında ‘hayır' kampanyası ile başladı, dalga dalga büyüdü. Ama insanların o baskı ikliminde kendilerini en somut ortaya koydukları anlardan biri de bazı cumhurbaşkanı adaylarını göstermeleri. 5 günde 530 bin civarında imza verilmiş. 500 bin, seçmenlerin yüzde 1'i demek. Her şeyden önemlisi insanların kendisini beyan etme durumu. Bahçeli'nin tehditvari sözlerine rağmen ‘Ben AKP'li değilim' diyorlar. CHP'liyim demek bile daha kolay. ‘Ben Meral Akşener'in, Doğu Perinçek'in, Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı olmasını istiyorum' diye insanlar beyanda bulunuyor."